Basciano: ferita alla testa, l’ambulanza soccorre Sophie

Alessandro Basciano e le sue accuse

Alessandro Basciano, dopo il suo arresto e la successiva scarcerazione, ha continuato a mantenere la sua posizione di innocenza riguardo alle accuse ricevute. Durante un’intervista nel programma radiofonico “La Zanzara” su Radio24, il deejay ha sostenuto che la relazione con Sophie Codegoni presentava elementi tossici, ma ha chiarito che entrambi hanno contribuito a tali dinamiche. Basciano ha rassicurato che non ha mai aggredito fisicamente l’ex fidanzata, invertendo le responsabilità e affermando di essere stato vittima di violenza in un episodio specifico.

Nell’intervista, ha sottolineato che la sua ex compagna è “una persona instabile”, usando come esempio il contrasto fra le sue azioni. Dopo averlo denunciato e fatto arrestare, Sophie avrebbe più tardi cercato di contattarlo, chiedendo aiuto per un trasporto. Tale comportamento, secondo Basciano, rappresenta una forma di incoerenza e instabilità emotiva. Inoltre, ha lamentato che la situazione ha inciso negativamente sulla sua vita familiare, come la difficoltà nel vedere la propria figlia.

Con un passato recentemente turbolento nascondente accuse di stalking, Basciano offre una narrazione che cerca di aumentare la propria reputazione e discolparsi, mentre cerca di mantenere un profilo pubblico accettabile in un periodo critico della sua vita.

La relazione tossica con Sophie Codegoni

Alessandro Basciano ha descritto la sua relazione con Sophie Codegoni come “tossica”, evidenziando che tale condizione non fosse univoca ma piuttosto il risultato di dinamiche reciproche. Durante la conversazione con Giuseppe Cruciani a ‘La Zanzara’, Basciano ha dichiarato che le tensioni tra i due erano evidenti, mettendo in risalto un comportamento che lui stesso considera instabile da parte di Sophie. Infatti, ha spiegato che dopo aver presentato una denuncia nei suoi confronti e averlo fatto arrestare, Sophie avrebbe tentato di ristabilire il contatto, richiedendo un incontro a Natale e, in un’altra occasione, chiedendogli di accompagnarla.

Queste affermazioni hanno sollevato interrogativi sulla coerenza nelle azioni di Codegoni, un’instabilità che per Basciano appare incompatibile con il suo comportamento da vittima. L’ex compagna, secondo le dichiarazioni di Basciano, non solo non gli consentirebbe di vedere la figlia, ma si sarebbe anche rivolta a canali pubblici per raccontare versioni distorte della loro storia. Questo conflitto ha portato Basciano a percepire l’intera situazione come un’interazione caratterizzata da continui alti e bassi.

Il deejay ha affermato che la comunicazione tra di loro si è trasformata in un campo minato, in cui la mancanza di chiarezza e le varie ricostruzioni hanno aggravato ulteriormente la situazione. A suo avviso, entrambi sono stati coinvolti in un gioco di accuse e difese, senza mai raggiungere una reale soluzione ai problemi relazionali che si sono accumulati nel tempo.

L’intervento dell’ambulanza

Durante la sua intervista a ‘La Zanzara’, Alessandro Basciano ha raccontato di un episodio specifico che lo ha portato a chiamare l’ambulanza, un momento significativo che ha gettato ulteriore luce sulla sua versione dei fatti riguardanti la sua relazione con Sophie Codegoni. Secondo quanto riportato, Basciano ha subito una ferita alla testa causata da un oggetto che la Codegoni avrebbe utilizzato durante una discussione. In quel frangente, egli ha affermato di aver ricevuto un colpo con il caricatore di un IQOS, un evento che lo ha costretto a cercare assistenza medica, poiché il sangue fuoriusciva abbondantemente.

Basciano ha sottolineato che questa situazione è stata strumentalizzata, con Sophie che, in diverse occasioni, avrebbe descritto la loro relazione in termini che non riflettevano la realtà della sua esperienza. Ha affermato con fermezza: “Non l’ho mai toccata con un dito”, ripetendo che le violenze, seppur presenti, erano state inflitte a lui. Questo episodio, documentato attraverso un referto dell’ambulanza, rappresenta il punto nodale delle sue dichiarazioni, in cui l’ex fidanzata è presentata non solo come una vittima, ma anche come un’aggressore.

La narrazione di Basciano non si limita a difendersi dalle accuse, ma cerca di costruire un contesto più ampio, in cui si mettano in luce le complessità relazionali. Questo caso, tanto personale quanto mediatico, ha amplificato altre questioni, sollevando interrogativi sulla gestione della verità in situazioni relazionali volatili.

Conseguenze legali e professionali

Dopo l’arresto di Alessandro Basciano, le implicazioni legali e professionali si sono rivelate estremamente pesanti per il deejay. La sua detenzione, sebbene breve, ha avuto un impatto significativo sulla sua reputazione, con locali e organizzatori di eventi che hanno iniziato a prendere le distanze da lui. Le accuse di stalking e minacce, sebbene non supportate da prove dirette, lo hanno collocato in una posizione vulnerabile nel competitivo settore della musica e dell’intrattenimento.

Basciano ha lamentato un calo drastico delle richieste di lavoro, affermando che il suo calendario di eventi è praticamente scomparso, e i locali hanno espresso preoccupazioni relative al danno d’immagine che potrebbe derivare dalla sua presenza. “Sono stato considerato come uno che ha fatto un femminicidio”, ha dichiarato, evidenziando l’effetto devastante delle accuse sulla sua vita professionale.

Da un punto di vista legale, dopo l’interrogatorio di garanzia, l’autorità giudiziaria ha deciso di non applicare misure restrittive come il braccialetto elettronico, considerando Basciano non un pericolo per Sophie Codegoni. Tuttavia, questa scelta non ha impedito che le sue accuse continuassero a riverberare nel pubblico, complicando ulteriormente la sua situazione. Con un futuro professionale incerto, Basciano si trova in una situazione in cui deve affrontare le conseguenze delle sue relazioni personali sul suo percorso lavorativo e sociale, cercando di recuperare un’immagine positiva nel pubblico.

Dichiarazioni di Basciano dopo l’arresto

Alessandro Basciano, dopo il suo arresto e la successiva scarcerazione, ha rilasciato diverse dichiarazioni che cercano di chiarire la sua versione dei fatti. Intervistato da Giuseppe Cruciani nel programma “La Zanzara”, ha ribadito la sua innocenza, sostenendo di non aver mai esercitato violenza nei confronti di Sophie Codegoni. Al contrario, Basciano ha affermato di essere stato lui stesso vittima di aggressioni fisiche, citando un episodio in cui ha dovuto chiamare un’ambulanza in seguito a un colpo ricevuto da parte dell’ex fidanzata. “Mi ha spaccato in testa il caricatore di un IQOS”, ha dichiarato, indicando che l’incidente ha richiesto assistenza medica poiché “‘mi usciva il sangue da tutte le parti’.

L’ex deejay ha utilizzato l’intervista come piattaforma per difendersi, affermando che le accuse di violenza e stalking sono state esagerate e strumentalizzate, evidenziando come la narrazione di Sophie non fosse in linea con quanto realmente accaduto. Ha spiegato di aver salvato screenshot e documentazione che attestano la sua posizione e la sua difesa, ritenendoli elementi cruciali per il suo caso. “Ho il referto dell’intervento dell’ambulanza”, ha aggiunto per sottolineare che il suo non è solo un racconto, ma un fatto provato.

Nonostante la mancanza di prove a suo carico, Basciano si è trovato a fronteggiare pesanti conseguenze pubbliche e professionali. Le sue dichiarazioni mirano a ricostruire una narrazione in cui non è il colpevole, ma piuttosto un uomo messo alla prova da una relazione complicata e carica di tensioni emotive. Resta da vedere come questi eventi influenzeranno la sua immagine pubblica nei prossimi mesi e se riuscirà a ristabilire un equilibrio nella sua vita personale e professionale.