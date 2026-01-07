Bandi Startup: tutte le opportunità per nuove imprese innovative e come ottenere finanziamenti subito

Panoramica bandi nazionali 2026

Startup News mette a disposizione una mappa aggiornata dei principali incentivi nazionali utili a finanziare l’avvio e la crescita di nuove imprese innovative. I bandi operano prevalentemente “a sportello”, con risorse erogate fino a esaurimento fondi e combinano contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a tasso zero o ridotto.

Tra gli strumenti di punta figurano Smart & Start (mutuo a tasso zero fino all’80% dell’investimento e fino al 90% per donne e under 36, più quote a fondo perduto per il Sud) e Resto al Sud per la nascita di attività nelle regioni meridionali e nelle aree sismiche del Centro Italia. Complementari i programmi ON per imprese femminili e giovanili e Resto Qui con mix di contributo e prestito per i comuni del cratere sismico.

Per l’internazionalizzazione, Simest prevede fino a 5 milioni con quota grant; per il digitale e l’innovazione produttiva operano Digital Transformation MISE, Punto Impresa Digitale e i Voucher 3I su brevetti. Strumenti trasversali come Fondo di Garanzia MISE, Microcredito e MADE Competence Center coprono liquidità, early stage e trasferimento tecnologico, mentre Resto al Sud 2.0 introduce voucher e contributi mirati a nuove iniziative nel Mezzogiorno.

Opportunità regionali per settore e territorio

Le regioni attivano misure mirate per settori, maturità d’impresa e fabbisogni locali, con dotazioni e intensità diverse. In Lazio spiccano Lazio Pre-Seed Plus per startup innovative e spin-off, il Fondo Patrimonializzazione PMI a tasso zero e il Piccolo Credito Energia per liquidità legata ai costi energetici.

In Lombardia il pacchetto include Rafforza e Innova per trasferimento tecnologico, Nuova Impresa per neoimprese, Lombardia Venture per deep tech e linee di Microcredito. La Puglia sostiene piani tech con Tecnonidi, investimenti via MiniPIA e l’autoimpiego con Nuove iniziative d’impresa.

Il Piemonte finanzia digitalizzazione ed efficientamento, impatto sociale con InnoSocialMetro – Torino e percorsi per nascita e prima crescita di startup innovative. In Calabria sono attivi internazionalizzazione, Fondo Imprese Femminili, competitività e voucher per transizione digitale.

La Valle d’Aosta offre contributi per imprenditoria giovanile e femminile e fino al 60% per lo sviluppo di startup innovative. In Friuli Venezia Giulia operano il Fondo Sviluppo Imprese e incentivi a fondo perduto per la creazione d’impresa. In Basilicata il Nuovo Fondo di Microfinanza eroga prestiti a tasso zero, mentre in Campania sono previsti aiuti per dispositivi medici a giovani e donne.

Il Veneto sostiene l’autoimprenditorialità con il Fondo Veneto Competitività Startup. Per aree terremotate del Centro-Nord, leve dedicate come Resto Qui coprono fino al 100% degli investimenti con mix di contributi e prestiti agevolati.

Come scegliere e candidarsi ai bandi

Definisci il fabbisogno: investimento, fabbisogno di cassa, tempi e obiettivi di crescita; incrocia questi dati con bandi “a sportello” e call con scadenza per evitare colli di bottiglia.

Verifica i requisiti: età della società, sede operativa, settore, rating creditizio, presenza di soci donne o under 36 e localizzazione in Sud o aree sismiche; controlla tetti, intensità d’aiuto e cumulabilità.

Allinea il progetto: costruisci un piano coerente con finalità del bando (internazionalizzazione, digitale, deep tech, autoimpiego), distinguendo spese ammissibili e non, cronoprogramma e KPI misurabili.

Prepara la documentazione: business plan sintetico, bilanci o previsionale, preventivi, capex/opex, dichiarazioni de minimis, DURC e eventuali lettere bancarie o di incubatori.

Ottimizza il mix: valuta combinazioni tra contributo a fondo perduto, tasso zero e garanzie pubbliche, includendo strumenti come Fondo di Garanzia e Microcredito per accelerare l’accesso al credito.

Presenta la domanda tempestivamente: sulle misure “a sportello” la priorità temporale è decisiva; utilizza portali ufficiali e conserva ricevute e protocolli.

Gestisci l’esecuzione: rispetta il piano di spesa, raccogli giustificativi, monitora milestone e prepara il reporting per stati avanzamento e rendicontazioni intermedie/finali.

Pianifica il post-bando: considera obblighi di mantenimento, vincoli territoriali e audit; aggiorna la pipeline con nuove call regionali e nazionali per continuità finanziaria.

