Bancomat, nuova truffa lampo: carte a rischio e conti svuotati in pochi istanti, come difendersi subito

Impatto della nuova truffa bancomat in Italia

L’Italia registra un’impennata di frodi su carte di pagamento, con un allarme nazionale che ha spinto gli istituti ad accelerare misure di sicurezza sui bancomat. Nel solo ultimo anno sono stati censiti oltre 2,9 milioni di illeciti, per perdite che sfiorano gli 880 milioni di euro, a conferma di un rischio ormai sistemico che coinvolge ogni strumento digitale di pagamento.

Il profilo delle vittime si ribalta rispetto ai luoghi comuni: i più colpiti sono i giovani tra 25 e 34 anni, seguiti dalla fascia 18-24, la più vulnerabile in assoluto. L’esposizione cresce con l’uso intensivo di carte e acquisti online, mentre gli over preferiscono contanti o singole carte con minor frequenza, riducendo la superficie d’attacco per i truffatori.

All’escalation contribuisce l’evoluzione tecnologica delle truffe: oltre a email e SMS ingannevoli, emergono dispositivi come lo skimmer wireless “invisibile” installato in sistemi di pagamento pubblici. La combinazione di canali di contatto e tool avanzati moltiplica la rapidità dei prelievi fraudolenti, fino allo svuotamento del conto in pochi istanti.

Come agiscono i criminali: email, sms e skimmer invisibili

I gruppi truffaldini orchestrano campagne multicanale, alternando email di phishing, sms (smishing) e telefonate di finto supporto clienti per spingere la vittima a cliccare link, cedere OTP o installare software di controllo. I messaggi imitano grafiche e linguaggi bancari, sfruttano urgenza e paura con avvisi su presunti blocchi carta o accessi sospetti, e instradano verso pagine clone che raccolgono credenziali e codici.

Quando la prima esca non funziona, parte un secondo contatto “di verifica” che legittima il precedente: la voce al telefono conferma dati già carpiti, accelera la richiesta dell’OTP e autorizza transazioni lampo o bonifici istantanei. L’uso di strumenti basati su intelligenza artificiale rende più credibili testi, voci e domini, riducendo gli indizi di falsificazione e aumentando il tasso di successo.

Nel mondo fisico emerge lo skimmer wireless “invisibile” inserito all’interno di terminali come le macchinette della tramvia o alcuni POS: il dispositivo intercetta i dati senza segni esterni di manomissione. Diversamente dai vecchi skimmer a sovrapposizione, il modulo lavora schermato, attiva un passaggio clandestino delle informazioni e consente prelievi o pagamenti fraudolenti in sequenza, spesso in abbinata con social engineering per superare le verifiche.

Strategie pratiche per proteggere carte e conti

Impostare limiti di spesa e prelievo su bancomat e carte, attivando notifiche istantanee per ogni transazione: intervenire subito riduce l’impatto dei raggiri e blocca operazioni in cascata. Usare solo app ufficiali bancarie, aggiornate, con sblocco biometrico e autenticazione a due fattori separata dall’SMS; evitare di condividere OTP o codici via telefono o chat, perché gli istituti non li richiedono mai.

Per i pagamenti in mobilità privilegiare wallet su smartphone con tokenizzazione contactless, che non espongono il numero reale della carta; su terminali sospetti o non presidiati, scegliere contanti o canali alternativi. Controllare periodicamente estratti conto e lista dispositivi connessi, revocando accessi non riconosciuti e richiedendo l’immediata sostituzione della carta in caso di anomalie.

Diffidare di email e sms allarmistici con link: accedere ai servizi digitando manualmente l’indirizzo dell’istituto o dall’app; verificare domini, errori di grammatica, richieste urgenti. Su sportelli e macchinette verificare allineamento fessure, resistenze anomale, pannelli fuori sede; se possibile coprire la mano in fase PIN e preferire POS presidiati. Archiviare numeri utili della banca per blocchi rapidi, attivare carte virtuali per gli acquisti online e usare reti protette evitando Wi‑Fi pubblici per operazioni sensibili.

