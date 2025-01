Banche e blockchain: rivelazioni sui dubbi dell’FDIC sull’uso di Ethereum

FDIC e la sua posizione sulle blockchain pubbliche

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha manifestato preoccupazioni significative riguardo all’uso delle blockchain pubbliche da parte delle banche americane. Secondo documenti recentemente divulgati, l’agenzia ha esplicitamente consigliato ai membri di evitare di offrire servizi che si basano su reti blockchain decentralizzate e permissionless, come Ethereum e Solana. Queste piattaforme consentono operazioni completamente pubbliche, il che le rende vulnerabili a comportamenti scorretti e mancanze di controllo da parte degli amministratori. Al contrario, le blockchain private, spesso utilizzate per garantire la sicurezza e il controllo delle operazioni, sembrano essere preferite dalla FDIC.

In una lettera inviata a una banca di New York nel marzo 2022, il FDIC ha espresso contrarietà al programma “Bank Digital Deposit” che la banca intendeva lanciare su una blockchain pubblica, il cui nome è rimasto bloccato. Questo approccio, che suggerisce una mancanza di restrizioni su chi può accedervi e come, è considerato problematico dall’agenzia. Inoltre, il FDIC ha richiesto che le banche coinvolte con blockchain pubbliche intraprendano un processo di revisione dettagliato prima di procedere con i loro progetti.

Questa posizione indica una chiara preferenza dell’agenzia per reti più controllate, riflettendo una cautela nei confronti della trasparenza totale e della decentralizzazione che contraddistinguono le blockchain pubbliche. Con queste misure, il FDIC sembra cercare di proteggere tanto le istituzioni finanziarie quanto i consumatori da potenziali rischi legati all’adozione di tecnologie emergenti nel settore bancario.

Dettagli delle comunicazioni con le banche

Un recente set di documenti, ottenuti attraverso il Freedom of Information Act (FOIA), ha rivelato le interazioni tra la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e le banche membri riguardo all’uso delle blockchain pubbliche. Il materiale divulgato da Coinbase, l’illustre exchange di criptovalute con sede a San Francisco, mostra come l’agenzia federale abbia comunicato in modo formale le sue riserve. Attraverso queste lettere, si evidenzia un approccio normativo rigoroso e strategico volto a limitare l’adozione di tecnologie blockchain pubbliche da parte degli istituti bancari.

Nei documenti, il FDIC ha espressamente richiesto che una banca di New York, interessata a lanciare un programma di “Bank Digital Deposit” su una blockchain pubblica, sottoponga il proprio progetto a una revisione approfondita prima di procedere. Questo passo evidenzia la disapprovazione dell’agenzia nei confronti di reti decentralizzate, in cui la totale trasparenza delle transazioni potrebbe esporre le banche a rischi significativi e a potenziali abusi.

Inoltre, altre comunicazioni rivelano pressioni similari depositate su diverse istituzioni finanziarie per sospendere qualsiasi iniziativa che coinvolgesse criptovalute. Tali ordini hanno sollevato preoccupazioni sulla possibilità di un intervento sistematico da parte della FDIC per frenare la crescita e l’innovazione nel settore cripto, suggerendo un clima di incertezza per le banche intenzionate a esplorare prodotti e servizi basati su tecnologie blockchain pubbliche.

I rischi dell’uso di blockchain pubbliche

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha espresso preoccupazioni specifiche relativamente ai rischi associati all’uso di blockchain pubbliche da parte delle banche, evidenziando una posizione cautelosa nei confronti di tali tecnologie. Le blockchain come Ethereum e Solana, caratterizzate da una struttura decentralizzata e permissionless, offrono un livello di trasparenza che, sebbene possa essere visto come un vantaggio, presenta anche significative vulnerabilità. La natura pubblica di queste reti consente a chiunque di visualizzare e partecipare alle transazioni, facendo emergere rischi legati alla privacy e alla sicurezza dei dati sensibili.

In lettere indirizzate alle banche, il FDIC ha sottolineato che la mancanza di controllo centralizzato sulle blockchain pubbliche aumento il potenziale per frodi, attacchi informatici e comportamenti scorretti. A differenza delle blockchain private, dove l’accesso è regolato e le attività sono monitorate, una piattaforma pubblica può esporre le istituzioni a rischi operativi esponenzialmente maggiori. Le banche, in quanto custodi di fondi e informazioni personali, devono quindi considerare questi fattori critici prima di impegnarsi in iniziative legate alle blockchain pubbliche.

Inoltre, il regolatore ha avvisato che l’adozione di tali tecnologie potrebbe comportare difficoltà nel garantire la conformità alle normative esistenti. Le aziende bancarie che si avventurano in questo campo potrebbero trovarsi ad affrontare incertezze legali e normative, aumentando ulteriormente i rischi associati all’adozione di soluzioni blockchain pubbliche. Con queste preoccupazioni in mente, il FDIC sembra seguire una politica di prudenza, esortando le banche a valutare a fondo i potenziali impatti di queste innovazioni nella loro operatività quotidiana.

Interruzioni dei servizi legati alle criptovalute

Recenti rivelazioni sui documenti della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) hanno confermato che l’agenzia ha esercitato pressioni significative sulle banche per interrompere i servizi correlati alle criptovalute. Le comunicazioni, divulgate tramite il Freedom of Information Act (FOIA), mostrano un criterio rigoroso nell’approccio dell’agenzia verso l’utilizzo del settore cripto all’interno delle istituzioni finanziarie. In alcune lettere, il FDIC ha ordinato alle banche di fermare immediatamente le attività associate all’acquisto e alla vendita di Bitcoin, come parte di un’iniziativa più ampia che suggerirebbe la volontà del governo di regolare severamente il settore delle criptovalute.

Le misure adottate dalla FDIC riflettono preoccupazioni più ampie sulla sicurezza e sull’integrità delle operazioni bancarie tradizionali. La decisione di richiedere la sospensione dei servizi legati a criptovalute potrebbe essere vista come una risposta alle incertezze economiche e ai potenziali rischi di frode che caratterizzano il mercato delle criptovalute, in particolare in un periodo di alta volatilità. In una comunicazione ufficiale, sono emerse affermazioni che le banche dovrebbero “interrompere tutte le attività legate agli asset cripto”, evidenziando un intervento intrusivo che solleva interrogativi sulla direzione futura della regolamentazione nel settore cripto.

Questa chiusura dei servizi non è solo una misura reattiva; si inserisce in uno schema di controllo che l’agenzia sembra adottare nei confronti delle innovazioni che non si allineano con le sue preferenze in materia di governance finanziaria. Di fronte a tali direttive, le banche potrebbero dover rivalutare le loro strategie legate al cripto, ostacolando ulteriormente l’innovazione e l’adozione di tecnologie emergenti nel loro operato quotidiano. Ciò ha sollevato preoccupazioni tra i sostenitori del cripto, i quali accusano l’amministrazione di attuare una politica che mina la competitività delle istituzioni finanziarie americane nel panorama globale delle criptovalute.

Critiche e implicazioni per l’industria cripto

Le recenti disposizioni della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) riguardanti l’uso delle blockchain pubbliche e dei servizi legati alle criptovalute hanno suscitato un ampio dibattito nell’industria cripto. Diverse voci hanno criticato questa regolamentazione, etichettando la strategia della FDIC come un tentativo di soffocare l’innovazione in un settore che si è evoluto rapidamente e ha guadagnato popolarità tra gli investitori e il pubblico generale. Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, ha descritto queste scelte come parte di una più ampia campagna, nota come “Operation Chokepoint 2.0,” mirata a ostacolare le attività cripto nel sistema bancario degli Stati Uniti.

Questa crescente preoccupazione per la direzione imposta dalla FDIC sta creando un ambiente di incertezza per le istituzioni finanziarie che intendono intraprendere iniziative nel campo delle criptovalute. Le pressioni per interrompere, o addirittura fermare, attività già avviate, non solo influenzano l’efficienza operativa delle banche, ma minacciano anche la loro capacità di competere in un mercato globale dove l’adozione delle criptovalute sta lentamente diventando la norma.

Le critiche si concentrano anche sulla percezione che la FDIC stia adottando un approccio irrazionale, contrariamente a quanto sta avvenendo in altre giurisdizioni, dove si registra un apertura maggiore verso il cripto. Ciò porta i leader del settore a chiedersi se gli Stati Uniti rischiano di rimanere indietro nella corsa all’adozione delle tecnologie blockchain e dei servizi associati.

Inoltre, la posizione della FDIC potrebbe solidificare ulteriormente l’idea di un divario tra le banche tradizionali e le nuove istituzioni basate su blockchain, limitando la possibilità di integrazione e collaborazione. Le imposte restrittive da parte del regolatore potrebbero, quindi, mettere a repentaglio non solo il potenziale di innovazione, ma anche la stessa competitività del settore finanziario americano a livello internazionale.