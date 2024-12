Ballando con le Stelle: Novità sul finale, ritiro La Rocca e baci emozionanti

Avvenimenti della finale

La finale di Ballando Con Le Stelle, andata in onda su Rai 1, ha catturato l’attenzione del pubblico grazie a momenti ricchi di emozione e colpi di scena. La conduttrice Milly Carlucci ha inaugurato la serata con un annuncio sorprendente: la sedia di Guillermo Mariotto, uno dei giudici, era vuota a causa di un infortunio alla gamba che gli ha impedito di partecipare. Questa assenza ha creato un’atmosfera di curiosità e preoccupazione tra i concorrenti e il pubblico.

La serata ha proseguito con gesti affettuosi, come il bacio scambiato da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, che ha aggiunto un tocco romantico al contesto. Anna ha mantenuto la promessa di rimuovere i suoi piercing in segno di dedizione dopo essere arrivata in finale. Anche il momento emotivo non è mancato: Federica Nargi ha letto una lettera in rima, esprimendo la sua gratitudine per l’esperienza vissuta, toccando il cuore di Luca Favilla e degli spettatori presenti. La emozionalità si è fatta sentire anche con Federica Pellegrini, che, in una clip, ha riflettuto sulla sua esperienza e sul legame instaurato con Angelo Madonia, suscitando commozione. In un clima di intensa emozione, Milly Carlucci ha espresso il suo ringraziamento, manifestando la sua commozione fino alle lacrime.

Il ballerino Pasquale La Rocca, poco prima dell’annuncio finale, ha rivelato che potrebbe considerare di ritirarsi dal programma, lasciando un ulteriore segno di malinconia tra i partecipanti e i fan. Questi eventi hanno reso la finale non solo una competizione di ballo, ma un’importante celebrazione di emozioni e legami personali.

Classifica finale

Dopo una serata carica di emozioni e performance indimenticabili, i risultati finali di Ballando Con Le Stelle sono stati finalmente svelati. La somma dei voti ricevuti dalla giuria e dal pubblico ha delineato una classifica che ha premiato i migliori concorrenti di questa edizione. Al termine delle esibizioni, la coppia vincitrice è risultata quella formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno raggiunto il primo posto con un punteggio totale di 70 punti. Sul secondo gradino del podio si sono piazzati Federica Nargi e Luca Favilla, con 40 punti, seguiti da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, che hanno totalizzato 39 punti.

La classifica ha rivelato alcuni colpi di scena, in particolare per la coppia composta da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, che si è posizionata quarta con 36 punti. Si noti anche il risultato di Tommaso Marini e Sophia Berto, che hanno ottenuto 35 punti, mentre Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli si sono fermati a 11 punti. Il pubblico da casa ha mostrato il suo supporto attraverso i social, premiando Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con ulteriori 10 punti, confermando la loro popolarità.

La successione di esibizioni ha portato alla creazione di nuovi abbinamenti per le sfide della seconda manche, dando vita a una serata di sfide appassionanti e confronti avvincenti, che hanno sicuramente tenuto alta l’attenzione del pubblico. Il finale ha svelato i risultati definitivi, rendendo questa edizione di Ballando Con Le Stelle un viaggio straordinario di danza ed emozioni condivise.

Vincitore e premi speciali

Al termine di una serata carica di adrenalina e entusiasmo, il gran finale di Ballando Con Le Stelle ha visto sfidarsi sul palco le tre coppie più meritevoli, che avevano conquistato il diritto di competere per la vittoria finale. Dopo le esibizioni appassionate, il podio è stato assegnato secondo i voti espressi dalla giuria e dal pubblico. La coppia vincitrice, re dei balli, è stata quella formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno saputo stupire con performance di alto livello e un’intesa invidiabile. Il riconoscimento non solo li ha premiati con la vittoria, ma ha anche sigillato il loro percorso trionfale in questa edizione.

Il secondo posto è andato a Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, un’accoppiata che ha dimostrato grande talento e abilità tecniche. La loro presenza in finale è stata applaudita, e hanno superato Federica Nargi e Luca Favilla, che si son dovuti accontentare del terzo posto. Le emozioni non si sono fermate qui, poiché la serata ha visto anche l’assegnazione di premi speciali, riconoscendo le migliori esibizioni e i momenti più significativi di questa edizione. Tra i premi conferiti, spicca il Premio Aiello, destinato alla coppia con più spareggi, vinto da Sonia Bruganelli.

Il Premio Paolo Rossi è andato a Luca Barbareschi e Federica Pellegrini, per la performance più emozionante, sottolineando la potenza espressiva della loro danza. Infine, il Premio della giuria, riconoscendo l’esibizione tecnicamente più forte, è stato conferito a Bianca Guaccero e Federica Nargi, a testimonianza del talento e dell’impegno profusi da questi artisti nel corso del programma. La serata di premiazione ha rappresentato un momento culminante, celebrando non solo la vittoria, ma l’intero viaggio di danza vissuto dai concorrenti.