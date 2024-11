AWS investe 1.2 miliardi in Italia per potenziare il cloud e l’innovazione

Investimento di 1.2 miliardi di euro in Italia

Amazon Web Services (AWS) ha delineato un ambizioso piano di investimento di **1.2 miliardi di euro** nei prossimi cinque anni, volto a potenziare l’infrastruttura cloud nel territorio italiano. Questo intervento strategico sottolinea l’impegno di AWS a facilitare l’innovazione e sostenere la crescita digitale in Italia. Grazie a questo investimento, l’azienda non solo prevede una decisa espansione delle proprie capacità operative, ma anche una significativa collaborazione con le aziende locali per promuovere l’adozione delle tecnologie cloud.

Il piano di AWS si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo economico e tecnologico, supportando gli sforzi del governo italiano nel favorire un’agenda digitale sempre più orientata al cloud. Le risorse destinate all’espansione della rete di data center mirano a posizionare l’Italia come un hub innovativo nell’ecosistema cloud europeo, rendendo disponibili le soluzioni più avanzate per le organizzazioni locali.

Impatto economico e posti di lavoro

Il piano di investimento di AWS prevede non solo un potenziamento delle infrastrutture, ma anche un significativo impatto sul sistema economico italiano. Si stima che l’investimento porterà a un contributo di **880 milioni di euro** al prodotto interno lordo (PIL) del Paese entro il 2029. Questo cambiamento non si limiterà a generare valore economico: si prevede inoltre la creazione di **fino a 5.500 posti di lavoro** lungo l’intera catena di fornitura dei data center AWS. In particolare, il settore IT e le professioni legate al cloud computing beneficeranno di una crescente domanda di competenze specifiche.

Le opportunità occupazionali derivanti da questo investimento non si limiteranno alle sole posizioni all’interno di AWS, ma si estenderanno a un ampio raggio di aziende della filiera, inclusi fornitori locali e partner strategici. La crescita del mercato cloud in Italia sarà determinante per l’evoluzione del panorama lavorativo, creando un ecosistema fertile in grado di sostenere l’innovazione e l’occupazione nelle aree in cui AWS opera. Questo allineamento con gli obiettivi economici del governo italiano sottolinea ulteriormente l’importanza strategica di tale investimento.

Tecnologie e servizi cloud offerti

Con l’obiettivo di favorire la digitalizzazione e l’innovazione nel panorama imprenditoriale italiano, AWS metterà a disposizione delle organizzazioni locali un ampio ventaglio di tecnologie cloud avanzate. Tra queste, spiccano soluzioni sofisticate nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, che consentono alle aziende di ottimizzare i processi e migliorare l’efficienza operativa. Grazie a strumenti di analisi dei dati e IoT (Internet of Things), le organizzazioni potranno raccogliere e analizzare enormi quantità di informazioni, trasformando i dati in elementi strategici per prendere decisioni informate.

AWS ha già dimostrato il suo valore nel supportare innumerevoli progetti innovativi, permettendo alle aziende di tutte le dimensioni di sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie cloud. Con l’introduzione di questi servizi, AWS non solo promuove l’adozione del cloud in Italia, ma fornisce anche un supporto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e crescita a lungo termine delle imprese. Inoltre, l’impegno di AWS nello sviluppo di programmi di formazione e certificazione sarà cruciale per garantire che la forza lavoro italiana abbia le competenze necessarie per affrontare le sfide della digitalizzazione.

Rete e collaborazioni esistenti in Italia

Attualmente, AWS ha già stabilito una solida rete di operazioni in Italia, con uffici situati nelle principali città come Milano e Roma. Inoltre, l’azienda ha aperto un centro di ricerca ad Asti progettato per favorire l’innovazione nel campo della tecnologia cloud. Con l’attivazione di due Direct Connect Location e un totale di 16 Edge Location distribuite tra le città di Milano, Roma e Palermo, AWS ha consolidato la sua presenza nel mercato italiano, rendendo accessibili servizi cloud di alta qualità a un numero crescente di clienti.

Lanciata come sesta regione cloud in Europa nel 2020, l’AWS Europe Region (Milano) rappresenta un passo significativo per l’azienda, che intende rafforzare ulteriormente la propria infrastruttura. La creazione di strutture specializzate, come l’AWS Robotics Innovation Lab di Vercelli, sottolinea l’impegno di AWS per l’innovazione nella robotica e nei servizi autonomi, dimostrando così una visione chiara per il futuro.

Il portfolio di clienti di AWS in Italia include nomi di rilievo a livello globale come Ferrari, accanto a organizzazioni del settore pubblico, tra cui Almaviva, PagoPa e AgID, fino a startup promettenti come Abit Agritech, Latitudo40 e X-Farm. Questa varietà di collaborazioni non solo evidenzia la versatilità delle soluzioni AWS, ma anche l’importanza di creare alleanze strategiche per promuovere un ecosistema digitale più robusto nel Paese.