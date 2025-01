Automobilismo su ghiaccio: la magia di St. Moritz e la sua tradizione unica

The I.C.E. 2025: un evento di automobilismo su ghiaccio

Il lago ghiacciato di St. Moritz si prepara a diventare il fulcro dell’automobilismo invernale, ospitando uno degli eventi più attesi dell’anno: The I.C.E. – The International Concours of Elegance, che avrà luogo il 21 e 22 febbraio 2025. Questa manifestazione celebra i legami tra eleganza e prestazioni, creando un’atmosfera unica nel suggestivo scenario dell’Engadina.

Dal 2019, The I.C.E. riesce a coniugare la passione per le auto classiche con la bellezza naturale di uno dei luoghi più iconici al mondo, trasformando un lago ghiacciato in un palcoscenico per opere d’arte su quattro ruote. Le auto partecipanti, selezionate con rigoroso criterio, non solo esemplificano il design e l’ingegneria automobilistica, ma rispecchiano anche l’evoluzione della mobilità sostenibile attraverso il loro collegamento con l’ambiente.

Ogni edizione ha visto un incremento esponenziale di richieste di partecipazione, segno del prestigio sempre crescente dell’evento. Con un mix di automobili storiche e moderne, l’evento attira appassionati, collezionisti e famiglie, offrendo un’esperienza coinvolgente che non trascura la sostenibilità. Lo specchio ghiacciato del lago di St. Moritz diventa il teatro ideale per un rally di charme, dove le vetture danzano elegantemente, svelando le loro linee sinuose e catturando l’attenzione di tutti.

Nomi di prestigio

Un evento di tale calibro non poteva che richiamare personalità di spicco provenienti da diversi ambiti. Tra i giurati di questo prestigioso concorso, spiccano nomi di grande rilievo nel panorama automobilistico e oltre. Marco Makaus, ideatore di The I.C.E. e figura di riferimento nei concorsi d’eleganza, porterà la sua inestimabile esperienza e passione per le automobili. Al suo fianco, Richard Adatto, un esperto di storia dell’automobilismo classico, che contribuirà con il suo rigoroso approccio critico, e Massimo Delbò, una firma stimata nel settore automotive, offriranno una valutazione lucida e competente dei veicoli in mostra.

Il prestigio di questa giuria non si limita solo all’automobilismo; vi sono anche figure legate all’arte e all’architettura come Norman Foster, noto designer britannico, le cui opere hanno segnato il panorama contemporaneo. Christian Jott Jenny, il sindaco di St. Moritz, parteciperà portando la voce della comunità locale, mentre professionisti di livello internazionale come Philip Rathgen, CEO di Classic Driver, e Michele Lupi, influente giornalista nel settore del design e della moda, evidenzieranno la portata globale dell’evento. Un’altra presenza di rilievo sarà Jay Ward, il direttore creativo di Pixar, noto per il suo lavoro sulla saga di “Cars”, il quale arricchirà la manifestazione con la sua visione innovativa del mondo automobilistico.

Queste personalità porteranno con sé non solo la loro esperienza, ma anche una visione comune: celebrare la bellezza e l’ingegneria delle automobili, trasformando The I.C.E. in una vera e propria celebrazione del patrimonio automobilistico e della creatività contemporanea.

Categorie delle vetture in concorso

The I.C.E. 2025 si distingue per la sua diversità e l’elevato standard espositivo, accogliendo una selezione di vetture suddivise in cinque categorie distintive. Ogni categoria è progettata per esaltare un particolare aspetto dell’automobilismo e per attrarre gli appassionati del settore, rendendo l’evento un’esperienza unica e coinvolgente.

Barchettas on the Lake : Questa categoria è dedicata a quelle vetture che rappresentano l’epitome dell’eleganza e della sportività. Le barchettas, con le loro linee fluide e il design raffinato, sono un omaggio al passato glorioso delle corse automobilistiche e si esibiranno splendidamente sul ghiaccio.

: Questa categoria è dedicata a quelle vetture che rappresentano l’epitome dell’eleganza e della sportività. Le barchettas, con le loro linee fluide e il design raffinato, sono un omaggio al passato glorioso delle corse automobilistiche e si esibiranno splendidamente sul ghiaccio. Open Wheels : Qui vengono radunate le auto con ruote scoperte, che raccontano storie di avventura e innovazione nel mondo delle corse. Questo gruppo include vetture iconiche che hanno scritto pagine memorabili nell’automobilismo, mantenendo viva la tradizione delle competizioni su pista.

: Qui vengono radunate le auto con ruote scoperte, che raccontano storie di avventura e innovazione nel mondo delle corse. Questo gruppo include vetture iconiche che hanno scritto pagine memorabili nell’automobilismo, mantenendo viva la tradizione delle competizioni su pista. Concept Cars & One Offs : In questa categoria trovano spazio prototipi e modelli unici, frutto della creatività e dell’ingegneria avanzata. Queste automobili rappresentano il futuro dell’industria automobilistica e la visione di designer e ingegneri all’avanguardia, presentando soluzioni innovative e sostenibili.

: In questa categoria trovano spazio prototipi e modelli unici, frutto della creatività e dell’ingegneria avanzata. Queste automobili rappresentano il futuro dell’industria automobilistica e la visione di designer e ingegneri all’avanguardia, presentando soluzioni innovative e sostenibili. Icons on Wheels : Questa selezione celebra le vetture che hanno segnato un’epoca, diventando simboli di stile e prestazione. Ogni automobile qui presente è un vero e proprio pezzo di storia che ha saputo conquistare il cuore degli appassionati di tutto il mondo.

: Questa selezione celebra le vetture che hanno segnato un’epoca, diventando simboli di stile e prestazione. Ogni automobile qui presente è un vero e proprio pezzo di storia che ha saputo conquistare il cuore degli appassionati di tutto il mondo. Racing Legends: Ultima ma non meno importante, questa categoria onora le leggende delle corse. Queste vetture hanno non solo dominato le piste, ma hanno anche affascinato generazioni di fan, incarnando il brivido della competizione automobilistica.

La presenza di vetture provenienti da ogni angolo del mondo non solo è una vetrina per la passione degli automobiisti, ma contribuisce anche a creare un’atmosfera di fascinazione e celebrazione dell’ingegneria e del design automobilistico. Il ghiaccio di St. Moritz diventa, quindi, non solo una superficie di gara ma un palcoscenico dove le storie e le emozioni dell’automobilismo si fondono in un unico grande evento.

La giuria di esperti

La selezione dei veicoli in gara a The I.C.E. 2025 è un’importante responsabilità, affidata a una giuria di esperti riconosciuti nel panorama automobilistico. Questi giudici, con la loro vasta esperienza e competenza, avranno il compito di valutare e premiare le auto più meritevoli, ogni giurato apportando la propria particolare visione e specializzazione. Marco Makaus, fondatore di The I.C.E. e figura di spicco nei concorsi d’eleganza, guiderà il gruppo, portando con sé un bagaglio di conoscenze che abbraccia decenni di passione per l’automobilismo. La sua esperienza è cruciale per garantire che solo i modelli più eccezionali ricevano il riconoscimento che meritano.

Accanto a lui, Richard Adatto, rispettato storico dell’auto, analizzerà ogni veicolo da un punto di vista critico, servendosi delle sue profonde conoscenze sulle evoluzioni stilistiche e tecniche che hanno segnato il settore. Il suo approccio particolare assicura che anche le auto storiche vengano valutate in base al loro contesto storico e culturale.

La giuria include anche Massimo Delbò, noto per la sua analisi lucida e per il suo impegno nel promuovere la cultura automobilistica. La sua raffinata esperienza offre una dimensione aggiuntiva alla valutazione, soprattutto per quanto riguarda l’interazione tra design e funzionamento delle vetture.

Il contributo di esperti del calibro di Norman Foster, Philip Rathgen, Michele Lupi e Christian Jott Jenny arricchisce ulteriormente le deliberazioni della giuria, integrando prospettive provenienti dalla progettazione architettonica, dal giornalismo e dall’imprenditoria. L’unione di tali competenze assicura che ogni auto sia analizzata con un occhio attento, cogliendo elementi non solo di performance e bellezza, ma anche di innovazione e sostenibilità, aspetti sempre più rilevanti nel panorama automobilistico contemporaneo.

Spettacolo sul ghiaccio

In occasione di The I.C.E. 2025, il lago ghiacciato di St. Moritz diventerà il palcoscenico di performance uniche e indimenticabili, con una sfilata di vetture che danzeranno sul ghiaccio in modo straordinario. Questo evento non si limita a mostrare le automobili in esposizione, ma offre un’ulteriore dimensione di coinvolgimento per tutti i partecipanti, trasformando il concorso in una vera e propria festa per gli occhi e i sensi. Nella giornata di sabato, il cuore dell’evento si manifesterà attraverso questa spettacolare esibizione, dove ogni auto, con il suo design distintivo, contribuirà a creare uno scenario visivamente mozzafiato.

Il contrasto tra le eleganti automobili e il paesaggio glaciale dell’Engadina offrirà uno sfondo senza pari, sottolineando la bellezza e la maestria ingegneristica delle vetture partecipanti. Gli spettatori avranno l’opportunità di ammirare i raffinati dettagli delle auto mentre sfrecciano sullo specchio ghiacciato, offrendo un’esperienza di visione tridimensionale e unica. Questo momento culminante non solo celebra l’automobilismo, ma valorizza anche il legame con l’ambiente, enfatizzando l’importanza della sostenibilità nell’industria automobilistica contemporanea.

Le vetture in scena non sono semplicemente mezzi di trasporto: sono opere d’arte su ruote, ciascuna con una storia da raccontare. La coreografia delle automobili, mescolata ai suoni della natura invernale e alla commozione dei presenti, genererà un’atmosfera di festa e celebrazione. L’innovazione dei modelli esposti, unitamente alla tradizione delle auto storiche, promette di emozionare un pubblico variegato, dagli appassionati agli occasionali, in una manifestazione che riunisce storia, design e passione in un unico, straordinario evento sul ghiaccio.

Un appuntamento da non perdere

The International Concours of Elegance 2025 è destinato a essere un appuntamento di imprescindibile importanza per gli appassionati di automobilismo e per coloro che ammirano l’eleganza delle automobili. Il 21 e 22 febbraio, il lago ghiacciato di St. Moritz si trasformerà in un luogo d’incontro per collezionisti, esperti e amanti delle auto, creando un’atmosfera di festa unica. Questo evento non è soltanto una semplice esposizione, ma un’esperienza completa che unisce la passione per l’automobilismo alla bellezza naturale dell’Engadina.

La manifestazione si distingue per l’alta qualità degli esemplari presentati e per l’esclusività delle auto in gara. Le vetture saranno riunite in cinque categorie che celebrano l’innovazione, la storia e l’arte del design automobilistico. Questo concorso non rappresenta solo un’opportunità per ammirare automobili straordinarie, ma anche per entrare in contatto con i protagonisti del settore, scoprendo le tendenze e le novità nel campo dell’automotive.

La programmazione del weekend prevede non solo la classica esposizione statica, ma anche momenti dedicati a performance dinamiche, tra cui la già menzionata sfilata sul ghiaccio. Gli appassionati avranno l’occasione di vedere le vetture in movimento, contemplando i dettagli e l’eleganza che contraddistinguono ciascun modello. Questo aspetto dell’evento è pensato per coinvolgere i visitatori in un modo ancora più diretto e suggestivo.

Per chi desidera approfondire le proprie conoscenze sul mondo delle automobili, saranno presenti esperti pronti a condividere aneddoti e curiosità, trasformando l’evento in un’importante occasione di apprendimento e networking. L’atmosfera di St. Moritz, insieme alla qualità espositiva di The I.C.E., rende questo appuntamento assolutamente da non perdere per chiunque abbia a cuore l’automobilismo e la sua evoluzione nel contesto attuale.