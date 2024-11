Auto in crisi: calo della produzione e del fatturato secondo ANFIA

Produzione in calo e difficoltà del settore automobilistico

Il settore automobilistico italiano sta affrontando un grave periodo di crisi, come evidenziato dai recenti report dell’ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Nel mese di settembre 2024, la produzione di autovetture ha mostrato una discesa allarmante, con soli 25.000 veicoli assemblati, un decremento del 50,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo andamento negativo si riflette anche nei dati cumulativi: nei primi nove mesi del 2024 sono state prodotte circa 256.000 autovetture, segnando una contrazione del 38,3% rispetto al periodo precedente.

Il calo della produzione non è limitato solo alle autovetture; l’intero comparto automobilistico ha registrato una diminuzione del 30% rispetto a settembre 2023, apportando una riduzione totale del 19,6% nei primi nove mesi del 2024. Nonostante alcune aree, come quella della fabbricazione di carrozzerie per veicoli e rimorchi, abbiano visto incrementi modesti, il panorama generale continua a essere preoccupante. Specificamente, l’indice di produzione di veicoli commerciali leggeri e pesanti ha subito una flessione del 42,6% nel mese di settembre e del 25,5% nel cumulato annuale.

Inoltre, il comparto produzione di accessori e parti per autoveicoli ha visto un calo significativo, con una diminuzione del 16,9% a settembre e del 18,4% nel periodo di gennaio-settembre 2024. Il totale della produzione nei primi tre trimestri si avvicina a 474.000 unità, segnalando un impressionante abbassamento del 27,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Richiesta di intervento del governo

L’ANFIA ha lanciato un grido d’allarme riguardo alla necessità urgente di un intervento governativo per contrastare la crisi che attanaglia il settore automobilistico italiano. **L’associazione sottolinea che il drastico taglio dell’80% dei fondi destinati all’industria automotive potrebbe avere conseguenze devastanti per un comparto già in difficoltà.** In questo contesto, è fondamentale che l’esecutivo prenda in considerazione il supporto alle imprese per garantire il mantenimento della competitività e la salvaguardia dei posti di lavoro. L’assenza di misure proattive potrebbe portare a una riduzione ulteriore delle capacità produttive e del livello di occupazione, aggravando la crisi esistente.

**Le richieste specifiche dell’ANFIA includono il ripristino dei fondi per la ricerca e l’innovazione**, elementi chiave per un settore che deve necessariamente adattarsi alle nuove sfide tecnologiche e ambientali. Con la transizione verso veicoli elettrici e sostenibili, è imperativo che le aziende automobilistiche italiane non solo sopravvivano, ma prosperino in questo contesto evolutivo. La varietà di politiche di supporto, incluse agevolazioni fiscali e investimenti in infrastrutture, possono contribuire a stimolare un ripristino della fiducia degli investitori e dei consumatori.

Inoltre, l’ANFIA ha evidenziato l’importanza di favorire una cooperazione concreta tra il governo e le aziende per rafforzare la filiera produttiva. Il piano d’azione dovrebbe includere incentivi per l’adozione di tecnologie verdi e più efficienza energetica, un passo necessario per mantenere il settore al passo con le normative europee. **Il futuro del settore automobilistico italiano non dipende solo dalla ripresa della produzione, ma da una visione strategica di lungo periodo che integri sostenibilità e innovazione.**

Dati sulla produzione di autovetture

La produzione di autovetture in Italia ha messo in luce un panorama estremamente preoccupante. I dati ufficiali forniti dall’ANFIA indicano chiaramente una flessione significativa del settore. Nel solo mese di settembre 2024, la quantità di autovetture assemblate ha raggiunto la cifra di 25.000 unità, un calo netto del 50,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questi numeri non sono solo statistiche; rappresentano l’eco di una crisi che colpisce ogni segmento dell’industria automobilistica, con ripercussioni potenzialmente devastanti per l’economia locale e nazionale.

Nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2024, la produzione totale di autovetture ha toccato appena 256.000 unità, registrando un abbattimento del 38,3% rispetto all’anno precedente. Risultati che certamente non giovano alla salute complessiva del settore, evidenziando una tendenza inesorabile verso il declino. Ma non è solo il volume di produzione a richiedere attenzione; l’indice di fabbricazione, che include anche veicoli commerciali, ha segnato un decremento preoccupante del 42,6% a settembre e del 25,5% nei primi nove mesi dell’anno.

Il contesto nella fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi offre un aspetto contrastante, mostrando un incremento modesto sia a livello mensile (+0,3%) che in termini cumulati (+9,5%). Tuttavia, questo incremento non è sufficiente a compensare il crollo in altre categorie, quali gli accessori e le parti per autoveicoli, la cui produzione è calata rispettivamente del 16,9% e del 18,4%. Con un totale di quasi 474.000 unità prodotte nei primi tre trimestri del 2024, la contrazione del 27,6% rispetto all’anno scorso è sintomatica di un settore in sofferenza profonda, a cui è necessario fornire risposte efficaci e tempestive.

Andamento del fatturato nel settore

Il fatturato del settore automobilistico italiano ha subito un significativo ridimensionamento nel corso dei primi tre trimestri del 2024, evidenziando un trend negativo che non lascia spazio a margini di ottimismo. Secondo i dati forniti dall’ANFIA, nel mese di agosto si è registrata una flessione del 7,4% rispetto allo stesso mese del 2023, con un calo distinto anche nei mercati interni (-7,6%) e esterni (-6,9%). A livello complessivo, il fatturato mostra una riduzione del 3,1% chiudendo i primi otto mesi dell’anno.

Un’analisi più approfondita rivela che l’export di autoveicoli italiani ha raggiunto un valore di 1,7 miliardi di Euro nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2024, contrapposto a un import di 2,0 miliardi. Gli Stati Uniti continuano a essere il principale mercato di sbocco per l’export italiano, seguiti da Germania e Francia, anche se i dati complessivi indicano un espresso abbassamento delle performance nei mercati esteri.

**L’ANFIA sottolinea come il fatturato dell’intero settore automotive sia sceso drasticamente del 29,5% ad agosto, a causa di un calo della componente interna del 30,6% e una flessione dell’export del 28,7%.** I dati accumulati fino ad agosto mostrano una riduzione complessiva del fatturato del 11,5%, con particolari difficoltà per il segmento delle parti e accessori per autoveicoli, il cui fatturato è diminuito del 21,8% nello stesso periodo.

Questi numeri confermano un panorama di crisi per un settore già provato dalla diminuzione della produzione. Un calo del fatturato non è solo un indicatore di difficoltà economica immediata, ma mette in evidenza problematiche strutturali che richiedono un intervento prioritario per garantire la sostenibilità e il futuro dell’industria automobilistica italiana. La mancanza di misure adeguate per stimolare la domanda e sostenere le aziende potrebbe aggravare ulteriormente la situazione, mettendo a rischio posti di lavoro e competenze produttive acquisite nel tempo.

Impatto dell’export e dell’import nel mercato automobilistico

L’analisi dell’export e dell’import nel mercato automobilistico italiano evidenzia una situazione sempre più complessa e preoccupante. Nel periodo gennaio-luglio 2024, il valore delle esportazioni di autoveicoli, che comprende sia autovetture che veicoli industriali, ha raggiunto i 1,7 miliardi di Euro. Tuttavia, questo valore si scontra con un import pari a 2,0 miliardi di Euro, generando un saldo negativo che mette in luce la fragilità del settore. Gli Stati Uniti continuano a rappresentare il primo mercato di destinazione per le esportazioni italiane, seguiti da Germania e Francia, ma il calo complessivo delle unità vendute suggerisce un abbassamento della competitività sul mercato internazionale.

**L’ANFIA ha evidenziato come, ad agosto 2024, il fatturato del settore automotive sia diminuito drasticamente del 29,5%**. Questo calo è attribuito a una contrazione della domanda interna e a una flessione dell’export, rispettivamente del 30,6% e del 28,7%. La composizione del mercato mostra chiaramente che la crescita dell’import non solo sta superando quella dell’export, ma sta anche contribuendo a una significativa ascesa della pressione sui produttori locali, che faticano a mantenere la propria quota di mercato.

Inoltre, l’analisi della bilancia commerciale mette in evidenza l’importanza di strategie efficaci volute dall’ANFIA per riequilibrare il mercato. Queste strategie potrebbero includere una valorizzazione dei marchi locali e l’incentivazione alla produzione interna, affinché le aziende possano competere più efficacemente sia a livello domestico che all’estero. La mancanza di una politica attiva per la salvaguardia delle produzioni locali potrebbe portare a una ulteriore diminuzione della capacità competitiva delle aziende italiane, con ripercussioni dirette sulla creazione di posti di lavoro e sull’economia nazionale.

La sinergia tra import ed export è un fattore cruciale per la salute del settore automobilistico, e solo un adeguato supporto governativo e un ripensamento delle strategie commerciali potranno arrestare questa spirale discendente. La situazione attuale richiede un’analisi approfondita e interventi urgenti per migliorare il panorama dell’industria automobilistica italiana.