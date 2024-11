Auto elettriche sotto 30 mila euro: le migliori opzioni senza incentivi 2023

Auto elettriche sotto i 30 mila euro in Italia

Con il recentissimo intervento legislativo che ha ridotto drasticamente il budget per il Fondo Automotive, le opzioni di acquisto di auto elettriche senza incentivi stanno diventando sempre più limitate. Dal 2025, non saranno più disponibili rimborsi per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici, costringendo quindi i consumatori a valutare attentamente le offerte sul mercato. In questo contesto, abbiamo selezionato sei modelli di auto elettriche in Italia con un prezzo inferiore ai 30 mila euro, escludendo eventuali sconti o promozioni, considerando unicamente i prezzi di listino. Questa scelta non solo riflette le attuali difficoltà economiche nel settore automotive, ma anche la necessità di promuovere l’adozione di veicoli elettrici con costi accessibili.

Dacia Spring: la citycar accessibile

La Dacia Spring rappresenta una scelta ideale per chi cerca un’auto elettrica accessibile senza compromessi. Rinnovata di recente, questa citycar ha adottato un design ispirato al modello Duster, combinando estetica e funzionalità. È disponibile in due varianti di potenza, a partire da 45 CV (31 kW) fino a un massimo di 65 CV (48 kW). La batteria da 26,8 kWh consente un’autonomia di circa 220 km nel ciclo WLTP, rivelandosi una soluzione pratica per l’uso urbano quotidiano.

Per quanto riguarda la ricarica, la Spring offre flessibilità, con la possibilità di ricaricare in corrente alternata fino a 7 kW e, in opzione, in corrente continua fino a 30 kW. Con un prezzo che parte da 17.900 euro, la Dacia Spring si presenta come un’opzione estremamente competitiva, disponibile anche nelle versioni Business e Cargo, pensate per esigenze di mobilità elettrica condivisa e per trasporti leggeri in città. Questa vettura non solo soddisfa criteri di accessibilità economica, ma contribuisce anche a una trasizione verso la sostenibilità nella mobilità urbana.

Citroen e-C3 e e-C3 Aircross: versatilità e autonomia

Il modello Citroen e-C3 ha recentemente debuttato sul mercato italiano, facendo leva su una piattaforma Smart Car progettata per garantire prestazioni elevate ed efficienza. Questo veicolo è equipaggiato con un motore elettrico da 83 kW (113 CV), capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 11 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 135 km/h, mentre l’alimentazione è garantita da una batteria con tecnologia LFP (litio-ferro-fosfato) da 44 kWh, che offre un’autonomia di 320 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica è altrettanto versatile: fino a 83 kW in corrente continua e 11 kW in corrente alternata, permettendo di recuperare il 20-80% dell’energia in appena 26 minuti. Il prezzo di partenza per questo modello si attesta sui 23.900 euro.

Parallelamente, la Citroen e-C3 Aircross si distingue nel segmento dei SUV, proponendo un mix di spazio e modernità. Con dimensioni di 4,39 metri in lunghezza e un interno progettato per massimizzare il comfort, il nuovo C3 Aircross può essere configurato anche per ospitare fino a sette passeggeri. Il look accattivante si ispira al concetto Citroen Oli, con dettagli innovativi e una nuova firma luminosa. Proprio come l’e-C3, la versione Aircross monta il medesimo motore e batteria, garantendo un’autonomia leggermente inferiore di 310 km. In questo caso, il prezzo parte da 26.790 euro. Entrambi i modelli rappresentano un’ottima scelta per chi cerca versatilità e prestazioni senza compromettere la sostenibilità.

Prospettive future: novità in arrivo sul mercato elettrico

Il panorama delle auto elettriche si appresta a evolversi ulteriormente nei prossimi mesi, con l’arrivo di modelli promettenti che potrebbero segnare una svolta nel settore. Tra queste novità, spicca la nuova Hyundai Inster, il cui prezzo di lancio si prevede attorno ai 25.000 euro. Questo veicolo, lungo 3.825 mm, sarà disponibile in due versioni: una con un motore da 71,1 kW (97 CV) e l’altra “Long Range” con un’unità da 84,5 kW (115 CV) e una batteria da 49 kWh, promettendo autonomie superiori ai 300 km.

Un’altra novità in arrivo è la Fiat Grande Panda, che misurerà 3,99 metri di lunghezza e adotterà lo stesso powertrain della Citroen e-C3. Offrirà una potenza di 83 kW (113 CV) e una batteria da 44 kWh, consentendo di raggiungere un’autonomia di 320 km secondo il ciclo WLTP. Sebbene il listino ufficiale non sia ancora stato completamente comunicato, si prevede un prezzo sotto i 25.000 euro. Queste nuove proposte rappresentano un passo avanti nell’accessibilità della mobilità elettrica, rendendo i veicoli elettrici sempre più attrattivi per un pubblico più ampio.