Auto dell’anno: le sette contendenti di cui tre sono completamente elettriche

Selezione delle finaliste per il premio auto dell’anno

Il prestigioso riconoscimento noto come The Car of the Year, sin dal 1964, rappresenta uno dei premi più ambiti nel settore automobilistico. Per la sua edizione italiana, la selezione è curata dalla rivista Auto, che ha annunciato le sette auto finaliste per il 2025. La giuria, composta da 60 esperti del settore provenienti da 23 nazioni europee, ha selezionato queste vetture sulla base di criteri rigorosi che includono innovazione, prestazioni e sostenibilità.

Fino al 15 dicembre, gli appassionati potranno osservare e testare personalmente le auto in gara presso il Milano CityLife Shopping District. Tra i modelli candidati vi sono soluzioni all’avanguardia, che spaziano dalla completa elettrificazione a configurazioni ibride. La competizione è serrata e ogni auto finalista promette di portare con sé una combinazione unica di tecnologia, design e prestazioni, ideale per raccogliere l’eredità lasciata dalla vincitrice dell’edizione precedente, la Renault Scenic E-Tech Electric.

Il processo di selezione delle finaliste non si limita a una semplice valutazione tecnica, ma riflette una crescente attenzione verso la transizione ecologica, rendendo questo premio un importante termometro per il futuro della mobilità sostenibile.

Le auto totalmente elettriche in concorso

Il concorso di quest’anno vede la partecipazione di tre auto completamente elettriche, ciascuna rappresentante un approccio distintivo alla mobilità sostenibile. La prima tra queste è la Hyundai Inster, un’auto elettrica che si distingue per il suo design innovativo e per l’efficienza energetica. Questo modello non solo offre un’autonomia notevole, ma anche tecnologie avanzate che ottimizzano la performance, rendendola un’opzione di alto livello per i consumatori attenti all’ambiente.

Accanto alla Hyundai, troviamo la Kia EV3, concepita per promuovere una mobilità più verde. L’EV3 è caratterizzata da un design elegante e funzionalità all’avanguardia, promettendo un’esperienza di guida fluida e responsabile. Entrambi i modelli rappresentano il culmine della tecnologia elettrica, mirata a soddisfare le esigenze moderne senza compromettere le prestazioni.

Infine, la competizione si arricchisce della Renault R5 E-Tech Electric e dell’Alpine A290, che competono come un’unica entità ma con identità distinte. La R5 si propone come un modello accessibile ed elegante, mentre l’Alpine si concentra su un’identità più sportiva e prestante, offrendo performance superiori. Questo approccio duale offre una dimostrazione tangibile di come l’elettrificazione possa coesistere con la voglia di guidare, mantenendo una forte attenzione sulle prestazioni e sul design. La presenza di queste vetture sottolinea non soltanto un trend, ma un vero e proprio cambiamento di paradigma nell’industria automobilistica, che si orienta sempre più verso soluzioni sostenibili.

Le caratteristiche delle auto in gara

Le vetture candidate al premio Car of the Year 2025 si contraddistinguono per l’innovazione tecnologica e per l’impegno verso la sostenibilità. Ogni finalista è stata concepita per rispondere a specifiche esigenze del mercato automobilistico contemporaneo, facendo leva su design, performance e versatilità. La Alfa Romeo Junior, per esempio, è disponibile nelle versioni benzina ed elettrica, con il modello BEV Veloce che eroga ben 280 CV e accelera da 0 a 100 km/h in meno di sei secondi. Questa capacità di combinare prestazioni sportive con opzioni elettriche mette in risalto la crescente domanda di auto più efficienti e reattive.

In parallelo, la Citroën ë-C3/C3 offre una piattaforma multi-energia, permettendo agli utenti di scegliere tra diverse configurazioni. Questa flessibilità è un aspetto chiave per attrarre una clientela diversificata, disposta a sperimentare sia motorizzazioni tradizionali sia quelle completamente elettriche.

Il SUV Cupra Terramar si distingue nell’ambito dei veicoli ibridi plug-in, presentando un superbo equilibrio tra prestazioni e consumi, grazie alla sua potenza di 272 CV. Non meno significativo è il contributo della Dacia Duster, un modello versatile che offre opzioni a benzina, GPL e soluzioni mild hybrid, rispondendo così alle esigenze di una clientela che cerca praticità e convenienza.

Infine, il connubio tra design moderno e funzionalità viene rappresentato dalle auto totalmente elettriche. La Hyundai Inster, la Kia EV3, la Renault R5 E-Tech Electric e l’Alpine A290 non solo mettono in mostra caratteristiche tecniche avanzate, ma propongono anche un’esperienza di guida che mantiene intatto il piacere del volante, evidenziando come la transizione verso l’elettrico non debba sacrificare performance e stile. Questo impegno collettivo verso l’innovazione rende ciascun modello un rappresentante di una nuova era automobilistica, incentrata su efficienza e responsabilità ambientale.

L’evento di prova al Milano CityLife

Fino al 15 dicembre, il Milano CityLife Shopping District si trasforma in un palcoscenico unico per tutti gli appassionati di automobili, offrendo loro l’opportunità di testare le sette finaliste del prestigioso premio Car of the Year. Durante questo evento, i visitatori possono non solo ammirare i modelli in competizione, ma anche cimentarsi in prove su strada sotto la guida esperta degli istruttori professionisti della XDriving School.

Registrandosi direttamente sul sito www.auto.it/testdrive o recandosi sul posto, gli utenti possono prenotare sessioni di guida, esplorando così le caratteristiche distintive di ogni veicolo. Questa esperienza pratica offre un confronto diretto tra le tecnologie e le performance delle auto finaliste, garantendo un’impressione tangibile di cosa significhi guidare modelli all’avanguardia.

In aggiunta alle prove di guida, la redazione della rivista Auto sarà presente all’evento, fornendo approfondimenti e informazioni sulle vetture e sullo sviluppo della mobilità elettrica. La possibilità di interagire con esperti del settore arricchisce ulteriormente la visita, rendendo l’evento un’occasione imperdibile per chi desidera rimanere aggiornato sulle ultime tendenze nel mondo automotive.

Data e modalità di proclamazione del vincitore

La proclamazione della vincitrice dell’edizione 2025 del premio The Car of the Year avverrà il 10 gennaio al Salone Internazionale dell’Auto di Bruxelles. Questo evento rappresenta un appuntamento cruciale per gli appassionati e i professionisti del settore automotive, in quanto oltre a svelare l’auto dell’anno, offrirà l’occasione di scoprire le ultime innovazioni presentate dai costruttori di tutto il mondo.

La cerimonia di assegnazione del premio sarà trasmessa in diretta streaming, permettendo così al pubblico di seguire l’evento in tempo reale attraverso il sito www.auto.it. Questo formato innovativo mira a coinvolgere e informare gli utenti di tutte le età, ampliando l’accesso al riconoscimento di uno dei titoli più prestigiosi nell’ambito automobilistico.

Durante l’evento, non solo verrà rivelato il vincitore, ma saranno anche organizzati interventi e talk di esperti della mobilità, che discuteranno le tendenze emergenti nel settore e le prospettive future per la mobilità sostenibile. Questo coinvolgente programma contribuirà a sottolineare non solo il valore delle auto in gara, ma anche l’importanza di un approccio responsabile verso la mobilità nell’epoca contemporanea.