Australian Open in diretta: tabellone con Sinner e Musetti, dove guardarlo subito, orari e programma completi

Dove vedere l’Australian Open 2026 in diretta

Australian Open 2026 in diretta per l’Italia sarà visibile esclusivamente sui canali Eurosport, accessibili via streaming su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Dal 1° luglio 2025 i canali Eurosport non sono più disponibili su Sky e Now, pertanto non è prevista copertura tramite queste piattaforme.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Per seguire ogni match, compresi campo secondario e sessioni notturne di Melbourne, è necessario un abbonamento attivo a uno dei servizi sopra elencati. La fruizione è garantita in HD, con cronaca e opzioni multipiattaforma su smartphone, tablet, smart TV e browser.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La programmazione comprende tutte le fasi: primo turno, tabellone principale, ottavi, quarti, semifinali e finali, con focus sui match di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Consigliato verificare prima dell’evento pacchetti, costi e compatibilità dei dispositivi sulle pagine ufficiali di HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

FAQ

  • Dove viene trasmesso l’Australian Open 2026 in Italia? Su Eurosport via HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.
  • È disponibile su Sky o Now? No, i canali Eurosport non sono più su Sky e Now dal 1° luglio 2025.
  • Serve un abbonamento dedicato? Sì, occorre attivare l’abbonamento su una delle piattaforme che includono Eurosport.
  • Si possono vedere tutte le partite? Sì, copertura completa di tabellone e sessioni, incluse notturne.
  • È disponibile in HD e su smart TV? Sì, con accesso multipiattaforma e qualità HD.
  • Come verifico costi e dispositivi compatibili? Consultando le pagine ufficiali di HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.
  • Qual è la fonte giornalistica delle informazioni TV? Dati ricavati dall’articolo di riferimento indicato e dalle comunicazioni ufficiali di Eurosport.

Tabellone e favoriti: Sinner, Musetti e gli incroci chiave

Jannik Sinner arriva a Melbourne Park per inseguire un tris storico: percorso con debutto contro Hugo Gaston, possibile secondo turno con il vincente tra James Duckworth e Dino Prižmić, terzo turno potenzialmente con Flavio Cobolli. Agli ottavi l’incrocio più probabile è con Karen Khachanov, ai quarti spazio a Stefanos Tsitsipas o Casper Ruud, in semifinale rotta che porta a Novak Djokovic. Finale solo in caso di incrocio con Carlos Alcaraz, collocati ai lati opposti del tabellone.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Lorenzo Musetti, numero 5 ATP, esordisce contro Raphael Collignon. Secondo turno possibile derby con Lorenzo Sonego, terzo turno atteso contro Alexander Bublik. Agli ottavi gli ostacoli più credibili sono Cameron Norrie o Ben Shelton, ai quarti proiezione su Andrey Rublev, in semifinale scenario di derby italiano con Sinner.

Nel quadro dei favoriti, Alcaraz punta al titolo mancante per completare il Career Grand Slam, mentre Djokovic resta riferimento assoluto con dieci trionfi a Melbourne. Outsider di peso: Alexander Zverev e Daniil Medvedev, con attenzione alle variabili del cemento rapido e alla gestione delle sessioni notturne.

Nel femminile, Jasmine Paolini debutta contro Aljaksandra Sasnovič; proiezione ai quarti con Aryna Sabalenka e, in caso di passaggio, semifinale contro Coco Gauff. Tra le italiane, presente anche Elisabetta Cocciaretto, con possibile terzo turno contro Iga Swiatek.

  • Italiani nel main draw: Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, Sonego, Arnaldi, Bellucci, Nardi, Maestrelli.
  • Match chiave: incroci Sinner–Djokovic in semi e possibile Sinner–Alcaraz in finale.
  • Montepremi: record, con 2,38 milioni di euro ai campioni singolari.

Programma e orari: calendario completo delle sessioni

Il calendario dell’Australian Open 2026 prevede due settimane di gioco su campi in cemento con doppia sessione quotidiana nelle fasi iniziali. Primo turno dal 18 al 20 gennaio con start all’1:00 e alle 9:00 italiane, copertura integrale dei campi principali e secondari. Secondo turno il 21-22 gennaio con medesimi orari, terzo turno il 23-24 gennaio sempre dall’1:00 alle 9:00.

Ottavi fissati per il 25-26 gennaio con sessioni dall’1:00 alle 9:00, programmazione serale a Melbourne utile per i big match. Quarti in agenda il 27-28 gennaio, ancora su doppia fascia, garantendo tempi tecnici per recupero e riprogrammazione in caso di meteo variabile.

Semifinali il 29-30 gennaio: inizio non prima delle 4:30 e seconda sessione alle 9:30, scelta mirata a massimizzare audience internazionale. Finale femminile il 31 gennaio alle 9:30 italiane, finale maschile il 1° febbraio alle 9:30. Consigliato considerare il fuso tra Italia e Australia e monitorare aggiornamenti ufficiali per eventuali slittamenti di ordine di gioco.

FAQ

  • Quando inizia il primo turno? Dal 18 al 20 gennaio, con sessioni all’1:00 e alle 9:00 italiane.
  • Quali sono gli orari degli ottavi? 25-26 gennaio, dall’1:00 alle 9:00.
  • Quando si giocano le semifinali? 29-30 gennaio, non prima delle 4:30 e alle 9:30.
  • Quando sono le finali? Femminile il 31 gennaio alle 9:30, maschile il 1° febbraio alle 9:30.
  • Gli orari sono italiani o locali? Gli orari indicati sono in ora italiana.
  • È prevista doppia sessione nei primi turni? Sì, con slot all’1:00 e alle 9:00.
  • Fonte giornalistica del calendario? Dati rielaborati dall’articolo di riferimento e comunicazioni ufficiali di Australian Open/Eurosport.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com