Australian Open in diretta: tabellone con Sinner e Musetti, dove guardarlo subito, orari e programma completi

Dove vedere l’Australian Open 2026 in diretta

Australian Open 2026 in diretta per l’Italia sarà visibile esclusivamente sui canali Eurosport, accessibili via streaming su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Dal 1° luglio 2025 i canali Eurosport non sono più disponibili su Sky e Now, pertanto non è prevista copertura tramite queste piattaforme.

Per seguire ogni match, compresi campo secondario e sessioni notturne di Melbourne, è necessario un abbonamento attivo a uno dei servizi sopra elencati. La fruizione è garantita in HD, con cronaca e opzioni multipiattaforma su smartphone, tablet, smart TV e browser.

La programmazione comprende tutte le fasi: primo turno, tabellone principale, ottavi, quarti, semifinali e finali, con focus sui match di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Consigliato verificare prima dell’evento pacchetti, costi e compatibilità dei dispositivi sulle pagine ufficiali di HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

Tabellone e favoriti: Sinner, Musetti e gli incroci chiave

Jannik Sinner arriva a Melbourne Park per inseguire un tris storico: percorso con debutto contro Hugo Gaston, possibile secondo turno con il vincente tra James Duckworth e Dino Prižmić, terzo turno potenzialmente con Flavio Cobolli. Agli ottavi l’incrocio più probabile è con Karen Khachanov, ai quarti spazio a Stefanos Tsitsipas o Casper Ruud, in semifinale rotta che porta a Novak Djokovic. Finale solo in caso di incrocio con Carlos Alcaraz, collocati ai lati opposti del tabellone.

Lorenzo Musetti, numero 5 ATP, esordisce contro Raphael Collignon. Secondo turno possibile derby con Lorenzo Sonego, terzo turno atteso contro Alexander Bublik. Agli ottavi gli ostacoli più credibili sono Cameron Norrie o Ben Shelton, ai quarti proiezione su Andrey Rublev, in semifinale scenario di derby italiano con Sinner.

Nel quadro dei favoriti, Alcaraz punta al titolo mancante per completare il Career Grand Slam, mentre Djokovic resta riferimento assoluto con dieci trionfi a Melbourne. Outsider di peso: Alexander Zverev e Daniil Medvedev, con attenzione alle variabili del cemento rapido e alla gestione delle sessioni notturne.

Nel femminile, Jasmine Paolini debutta contro Aljaksandra Sasnovič; proiezione ai quarti con Aryna Sabalenka e, in caso di passaggio, semifinale contro Coco Gauff. Tra le italiane, presente anche Elisabetta Cocciaretto, con possibile terzo turno contro Iga Swiatek.

Programma e orari: calendario completo delle sessioni

Il calendario dell’Australian Open 2026 prevede due settimane di gioco su campi in cemento con doppia sessione quotidiana nelle fasi iniziali. Primo turno dal 18 al 20 gennaio con start all’1:00 e alle 9:00 italiane, copertura integrale dei campi principali e secondari. Secondo turno il 21-22 gennaio con medesimi orari, terzo turno il 23-24 gennaio sempre dall’1:00 alle 9:00.

Ottavi fissati per il 25-26 gennaio con sessioni dall’1:00 alle 9:00, programmazione serale a Melbourne utile per i big match. Quarti in agenda il 27-28 gennaio, ancora su doppia fascia, garantendo tempi tecnici per recupero e riprogrammazione in caso di meteo variabile.

Semifinali il 29-30 gennaio: inizio non prima delle 4:30 e seconda sessione alle 9:30, scelta mirata a massimizzare audience internazionale. Finale femminile il 31 gennaio alle 9:30 italiane, finale maschile il 1° febbraio alle 9:30. Consigliato considerare il fuso tra Italia e Australia e monitorare aggiornamenti ufficiali per eventuali slittamenti di ordine di gioco.

