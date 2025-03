Aumento viaggiatori sulle ferrovie svizzere: un trend in continua crescita nel trasporto pubblico

Record di passeggeri nel 2024

Nel 2024, il numero complessivo di passeggeri trasportati dalle Ferrovie Federali Svizzere ha raggiunto un nuovo record, con una media giornaliera di 1,39 milioni di viaggiatori sui treni a lunga distanza e regionali. Questo incremento rappresenta il risultato di diversi fattori, tra cui l’ampliamento dell’offerta di biglietti stagionali e l’implementazione di misure volte a migliorare la puntualità e la capacità dei treni. L’operato del personale e l’attenzione migliorata al servizio clienti hanno contribuito a una maggiore affluenza. La rete ferroviaria svizzera, nota per la sua efficienza, continua a costituire un’opzione preferenziale per mobilità, sia per i pendolari che per i viaggiatori occasionali.

Performance delle ferrovie svizzere

Nel corso dell’anno passato, le Ferrovie Federali Svizzere hanno registrato un lieve aumento del profitto annuale, che ha raggiunto i 275 milioni di CHF. Questa performance positiva è stata supportata anche dai risultati favorevoli delle divisioni immobiliari e infrastrutturali, che hanno anch’esse generato utili. In particolare, la divisione Cargo International ha segnato una notevole ripresa, tornando in attivo. Tuttavia, il settore Cargo Switzerland ha vissuto difficoltà significative, riportando una perdita di 76 milioni di CHF.

Da un punto di vista operativo, è stata evidenziata un’ottimizzazione della puntualità, con i miglioramenti particolarmente visibili nella Svizzera francese e nel Ticino. Tuttavia, i treni in arrivo dall’estero continuano a mostrare risultati insoddisfacenti, rendendo necessario un intervento per garantire un servizio di livello uniforme. I passeggeri hanno espresso apprezzamento per la maggiore efficienza, nonostante il carico di viaggiatori sia aumentato nella maggior parte dei casi.

Soddisfazione dei passeggeri

La soddisfazione dei passeggeri delle Ferrovie Federali Svizzere ha registrato un trend positivo nel 2024, nonostante l’aumento dei tassi di occupazione e la complessità operativa. Statistiche recenti indicano che, grazie a miglioramenti significativi nella puntualità, i viaggiatori hanno mostrato una maggiore propensione a utilizzare i servizi ferroviari. È evidente che le nuove offerte di biglietti stagionali hanno avuto un impatto diretto sull’interesse degli utenti. La rete ferroviaria ha fatto registrare un aumento della soddisfazione, con i viaggiatori che apprezzano particolarmente il rinnovato impegno verso la qualità del servizio. Tuttavia, ci sono segnali di preoccupazione per la qualità delle prestazioni dei servizi di cargo domestico, dove le lamentele aumentano a causa di rincari e lavori di ristrutturazione che impattano sull’efficienza del servizio, portando a esperienze meno soddisfacenti per i clienti.

Situazione finanziaria e prospettive future

La situazione finanziaria delle Ferrovie Federali Svizzere (SBB) si caratterizza per una crescita soddisfacente, con la compagnia che prevede di necessitare un profitto annuale di almeno 500 milioni di CHF per far fronte all’espansione richiesta dei servizi ferroviari. Questo obiettivo è essenziale per supportare gli ulteriori investimenti in infrastrutture e nel miglioramento dell’offerta, col fine di soddisfare la crescente domanda dei viaggiatori. Il debito attuale ammonta a 12,1 miliardi di CHF, un aumento rispetto all’anno precedente, principalmente dovuto agli investimenti in nuovi mezzi e materiale rotabile. Tuttavia, l’implementazione di misure per il contenimento dei costi e l’ottimizzazione dell’efficienza hanno contribuito a limitare l’aumento del debito stesso, dimostrando così un approccio responsabile alla gestione delle finanze aziendali.

Le prospettive future del servizio ferroviario svizzero sono quindi orientate verso una continua modernizzazione e un miglioramento della qualità del servizio, assicurando che le Ferrovie Federali Svizzere possano non solo mantenere, ma anche potenziare il loro ruolo cruciale nella mobilità del Paese. Le autorità ferroviarie sono impegnate a facilitare un collegamento sempre più efficiente tra i vari centri urbani e le aree periferiche, rafforzando ulteriormente il sistema di trasporti pubblici e sostenendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale. La combinazione di questi fattori strategici si traduce in un impegno costante per soddisfare e superare le aspettative dei passeggeri.