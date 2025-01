ASUS svela PC e laptop AI per un digitale rivoluzionario e innovativo

Novità ASUS al CES 2025

ASUS ha recentemente fatto il proprio debutto al CES 2025, presentando una gamma di dispositivi all’avanguardia che mettono l’accento sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale. Durante l’evento virtuale “Always Incredible“, l’azienda ha illustrato i suoi piani di innovazione tecnologica, evidenziando come i nuovi prodotti siano progettati non solo per rispondere alle esigenze moderne, ma anche per supportare un accesso sostenibile alla tecnologia. Tra le novità spicca lo Zenbook A14, proclamato il PC Copilot+ più leggero al mondo, che combina un processore Snapdragon con un esclusivo design in Ceraluminum. Questo device non solo si distingue per la sua incredibile resistenza e leggerezza, ma offre anche un’autonomia straordinaria, raggiungendo le 32 ore di utilizzo.

In aggiunta al Zenbook A14, ASUS ha presentato i nuovi Vivobook 14 e 16, ciascuno equipaggiato con processori Snapdragon Serie X. Questi modelli sono stati ideati per rendere l’AI accessibile ad un pubblico più vasto, garantendo prestazioni elevate e una durata della batteria fino a 19,8 ore. Le opzioni innovative come Cocreator in Paint e la gestione dei file tramite StoryCube sono state pensate per incrementare la produttività degli utenti. Per la sicurezza, i dispositivi sono protetti dal processore Microsoft Pluton, assicurando una gestione efficiente e sicura delle informazioni.

Dispositivi innovativi per l’utente finale

Nel panorama delle nuove tecnologie, ASUS ha realizzato dispositivi per l’utente finale che enfatizzano l’efficienza e l’accessibilità, promuovendo un legame sinergico tra potenza e intelligenza artificiale. Il Zenbook A14, con il suo processore Snapdragon, rappresenta un esempio perfetto di come la tecnologia possa fondere stile e funzionalità. La sua leggerezza, frutto di un design in Ceraluminum, non compromette la resistenza, consentendo ai professionisti e agli studenti di utilizzare il dispositivo in movimento senza timori. Non solo, la batteria con un’autonomia fino a 32 ore offre tranquillità anche nelle giornate più lunghe, rispondendo con prontezza alle sfide quotidiane.

Al fianco del Zenbook A14, i Vivobook 14 e 16 apportano significativi miglioramenti in termini di prestazioni. Grazie ai processori Snapdragon Serie X, questi modelli non solo garantiscono una reattività superiore, ma si impegnano anche a rendere l’esperienza utente più fluida e interattiva. La possibilità di utilizzare tool come Cocreator in Paint facilita ulteriormente la creatività, mentre la gestione intuitiva dei file con StoryCube ottimizza gli flussi di lavoro, rendendo i Vivobook ideali per gli utenti che desiderano massimizzare la loro produttività. Completando questa offerta, il processore Microsoft Pluton assicura che i dati siano sempre al sicuro, proteggendo le informazioni sensibili con un livello di sicurezza avanzato.

Soluzioni aziendali avanzate

ASUS ha rivoluzionato il panorama delle soluzioni hardware per il settore professionale con il lancio dell’ExpertBook B5. Questo laptop, progettato specificamente per rispondere alle esigenze delle aziende moderne, è equipaggiato con i potenti processori Intel Core Ultra. Questa gamma di processori non solo garantisce performance elevate, ma consente anche una personalizzazione in base alle necessità specifiche delle realtà aziendali, rendendo l’ExpertBook B5 un dispositivo versatile per ogni settore, dal design alla gestione dei dati.

Inoltre, l’ExpertBook B5 presenta funzionalità avanzate di gestione termica. Questo aspetto è cruciale per chi opera in ambienti ad alta intensità di lavoro, dove la stabilità e l’affidabilità del dispositivo sono fondamentali. Con un’architettura ottimizzata per la dissipazione del calore, gli utenti possono operare senza interruzioni, aumentando così la produttività e l’efficienza.

Non da meno è l’integrazione del Digital Product Passport (DPP), un elemento innovativo che pone l’accento sulla trasparenza e sulla sostenibilità nei processi aziendali. Questo sistema garantisce una tracciabilità completa dei componenti del dispositivo, facilitando la pianificazione delle manutenzioni e contribuendo a una gestione più responsabile dei beni. Con l’ExpertBook B5, ASUS non solo si concentra sulle prestazioni, ma si impegna anche a promuovere approcci sostenibili nel mondo degli affari.

Queste caratteristiche rendono l’ExpertBook B5 una scelta strategica per le aziende che cercano un equipamento all’avanguardia in grado di supportare il lavoro quotidiano, migliorare l’efficienza operativa e rispettare gli standard di sostenibilità richiesti dal mercato contemporaneo.

Funzionalità AI e produttività

ASUS ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale avanzate nei suoi ultimi dispositivi, ponendo l’accento sulla produttività e sull’efficienza. Il Zenbook A14 e i modelli Vivobook 14 e 16 non sono solo strumenti di lavoro, ma veri e propri assistenti virtuali in grado di semplificare le operazioni quotidiane. Ad esempio, la funzione Generative Fill consente agli utenti di modificare le immagini in modo intuitivo, risparmiando tempo prezioso in fase di editing. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata da designer e creativi, che possono generare contenuti visivi con un semplice click, senza la necessità di software complessi.

Un’altra innovazione è rappresentata dalle Live Captions, che forniscono trascrizioni in tempo reale durante le videoconferenze, migliorando l’accessibilità e garantendo che nessun partecipante perda informazioni importanti. Questo è particolarmente utile nelle situazioni lavorative in cui la comunicazione chiara è fondamentale. I dispositivi ASUS, grazie alla potenza dei processori Snapdragon e Intel Core Ultra, offrono performance in grado di gestire queste funzionalità avanzate senza comprometterne la velocità o l’efficienza.

Inoltre, strumenti come Cocreator in Paint permettono agli utenti di collaborare in modo più dinamico, favorendo un ambiente di lavoro interattivo e stimolante. Con la capacità di gestire i file attraverso StoryCube, gli utenti possono organizzare i contenuti in modo intelligente, migliorando la gestione dei progetti e facilitando il flusso di lavoro. Complessivamente, ASUS dimostra come l’integrazione dell’intelligenza artificiale non solo elevi la funzionalità dei dispositivi, ma anche ottimizzi l’esperienza lavorativa, rendendo ogni operazione più rapida ed efficiente.

Impegno per un futuro sostenibile

ASUS sta adottando una visione lungimirante per coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità, delineando un percorso chiaro verso una gestione responsabile delle risorse. L’azienda non si limita a sviluppare prodotti all’avanguardia, ma integra strategie ecologiche nel ciclo di vita dei suoi dispositivi, assicurando che ogni fase, dalla produzione alla distribuzione, rispetti gli standard ambientali. Il Digital Product Passport (DPP) rappresenta un passo significativo in questa direzione, fornendo una tracciabilità completa dei materiali e dei componenti utilizzati. Questo sistema permette di monitorare l’impatto ambientale dei dispositivi, promuovendo un approccio circolare alla produzione tecnologica.

Le iniziative di ASUS si estendono alla scelta dei materiali, privilegiando opzioni eco-compatibili e riducendo così l’impronta di carbonio legata alla produzione. L’uso di Ceraluminum nel design dei nuovi modelli è un esempio concreto di come la sostenibilità possa essere integrata nel design dei prodotti, senza compromettere le performance o l’estetica. Questo materiale non solo è leggero e resistente, ma offre anche una minore impronta ecologica rispetto ai metalli tradizionali.

ASUS non dimentica di coinvolgere i propri utenti in questa missione. Attraverso campagne di sensibilizzazione e opportunità di riciclo, l’azienda si impegna a promuovere un utilizzo responsabile della tecnologia. Gli utenti sono incoraggiati a restituire i dispositivi a fine vita, consentendo il recupero delle materie prime e riducendo così i rifiuti elettronici. Con questa visione, ASUS non solo si posiziona come leader nell’innovazione, ma crea anche un modello da seguire per l’intero settore tecnologico, orientato verso un futuro più sostenibile e responsabile.