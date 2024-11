Asus ROG Phone 9 prestazioni elevate: benchmark Geekbench rivelatori prima del debutto

Prestazioni di Asus ROG Phone 9 su Geekbench

Sui banchi di prova di Geekbench, il nuovo Asus ROG Phone 9 ha dimostrato prestazioni eccellenti, registrando un punteggio di **1812** nei test dedicati all’Intelligenza Artificiale attraverso Core ML. Questo benchmark è cruciale poiché misura l’efficacia del dispositivo nell’eseguire modelli di reti neurali, un aspetto sempre più rilevante nell’era dell’intelligenza artificiale e del machine learning.

Il punteggio ottenuto dal dispositivo anticipa un utilizzo fluido e altamente performante in scenari di gaming e applicazioni intensive, evidenziando le potenzialità del nuovo chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Gli appassionati di gaming possono quindi aspettarsi un’esperienza di utilizzo di alto livello, in grado di affrontare senza difficoltà le sfide più impegnative.

Specifiche tecniche e hardware

Il Asus ROG Phone 9 e la sua variante Pro si presentano con caratteristiche tecniche che li posizionano al vertice della categoria degli smartphone da gaming. Equipaggiati con il potentissimo SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, questi dispositivi offrono prestazioni eccezionali che sono ulteriormente enhance da 24GB di RAM. La GPU Adreno 830 garantisce una grafica fluida e dettagliata, fondamentale per le esperienze di gioco più esigenti.

I due modelli opereranno anche con un sistema operativo basato su Android 15, permettendo un’interfaccia utente avanzata che supporta le ultime innovazioni in termini di sicurezza e prestazioni. L’architettura a 64 bit del processore, unita alla RAM di alta capacità, consente anche un multitasking senza interruzioni, facilitando l’utilizzo di più app simultaneamente senza compromettere le performance.

In aggiunta, i ROG Phone 9 sfoggiano un design ergonomico, studiato per ottimizzare il comfort durante lunghe sessioni di gioco. Le specifiche tecniche di questo dispositivo lo rendono non solo uno smartphone di alta fascia, ma un vero e proprio strumento per i gamer più esigenti.

Caratteristiche del display e dell’esperienza visiva

Il display del nuovo Asus ROG Phone 9 rappresenta un significativo passo avanti nel settore degli smartphone dedicati al gaming. Con un ampio pannello AMOLED Samsung Flexible LTPO da **6,78 pollici FHD+**, il dispositivo offre una qualità visiva e una vivacità dei colori che possono soddisfare anche i gamer più esigenti. Il refresh rate, che può variare adattivamente da **1 a 120Hz**, è progettato per garantire un’esperienza fluida in ogni fase del gioco, con la possibilità di incrementarlo fino a **165Hz** tramite le impostazioni generali o addirittura a **185Hz** utilizzando la modalità Game Genie.

Inoltre, il valore di luminosità di picco di **2500 nit** assicura che il contenuto rimanga perfettamente visibile anche in condizioni di luce intensa, permettendo ai giocatori di afferrare ogni dettaglio, senza compromessi. La protezione offerta dal Gorilla Glass Victus non solo contribuisce alla robustezza del display, ma preserva anche l’integrità visiva del dispositivo nel tempo.

Grazie a queste caratteristiche, il ROG Phone 9 non è solo un dispositivo per il gaming, ma una vera e propria porta d’accesso a un’esperienza visiva immersiva, sfidando convenzioni e portando il mobile gaming a livelli mai visti prima.

Comparto fotografico e funzionalità aggiuntive

Il comparto fotografico del Asus ROG Phone 9 è progettato per soddisfare le esigenze di una gamma ampia di utenti, dai gamer ai fotografi casual. Equipaggiato con una fotocamera principale da **50MP** Sony LYT-700, il dispositivo offre capacità fotografiche elevate, garantendo immagini dettagliate e di qualità superiore, anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’obiettivo ultrawide da **13MP**, con un campo visivo di **120 gradi**, consente di catturare scene più ampie, ideale per i panorami o i ritratti di gruppo.

Inoltre, il ROG Phone 9 potrebbe includere una fotocamera macro da **5MP**, utile per immortalare i dettagli più minuti, mentre il modello Pro prevede anche una telecamera da **32MP** per scatti a distanza. La presenza di una fotocamera frontale da **32MP** permette agli utenti di scattare selfie di alta qualità e di partecipare a videochiamate con una definizione sorprendente.

Accanto a queste prestazioni fotografiche, il software di editing integrato e le modalità di scatto avanzate ampliano ulteriormente le possibilità creative, rendendo il ROG Phone 9 non solo un dispositivo per il gaming, ma anche uno strumento versatile per la cattura di contenuti visivi. Ciò posiziona questo smartphone tra i leader nel settore, dove le caratteristiche tecniche sono pensate per garantire un’esperienza utente complessiva di alta fascia.