Asus ROG Phone 9: Caratteristiche, prezzi e novità per i gamer nel 2023

Asus ROG Phone 9: scheda tecnica e caratteristiche principali

Asus ha ufficialmente svelato il suo nuovo ROG Phone 9, un dispositivo che stabilisce nuovi standard nel settore degli smartphone per il gaming. Questo modello riprende le eccellenti caratteristiche delle versioni precedenti, presentando elevate prestazioni grazie all’impiego del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, pensato per ottimizzare sia il gaming che l’interazione quotidiana. Questo potente processore permette di sfruttare innovative funzionalità di intelligenza artificiale, realizzando un’esperienza di gioco immersiva e reattiva.

-25% Amazon.it 22,34€ 29,99€ PRIME PRIME HP Z3700 Mouse Wireless, Sensore Preciso, Tecnologia LED Blue, 1600 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design... Compra ora -43% Amazon.it 201,90€ 359,90€ HP OfficeJet Pro 9019e 22A59B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Automatico, 22 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 6 Mesi di... Compra ora Amazon price updated: 20 Novembre 2024 08:57

Il display AMOLED da 6,78 pollici offre una risoluzione FHD+ (1.080×2.448 pixel), con una luminosità di picco di 2.500 nit e un refresh rate variabile fino a 185 Hz. Questa eccellente qualità visiva è ulteriormente protetta da un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, capace di resistere a urti e graffi. Sotto il cofano, il dispositivo è supportato da 12 GB di RAM e opzioni di memorizzazione che vanno da 256 a 512 GB di memoria interna, non espandibile, il tutto gestito attraverso un efficace e avanzato sistema di dissipazione del calore chiamato GameCool 9, che mantiene le temperature ottimali durante sessioni di gioco prolungate.

Grazie alle potenzialità del processore, il ROG Phone 9 non è solo un dispositivo adatto ai videogiochi, ma offre anche una gamma di funzionalità AI innovative. Tra queste, spicca il sistema X Sense, che potenzia la fluidità del gameplay, riconoscendo in automatico eventi ripetitivi sullo schermo per ottimizzare le azioni del giocatore. Il device è dotato anche di AI Call Translator, utile per traduzioni in tempo reale, e AI Transcript, che semplifica la gestione delle riunioni. Al contempo, Semantic Search migliora l’esperienza di ricerca all’interno delle impostazioni e della galleria foto, mentre AI Wallpaper consente di creare sfondi personalizzati in base a temi predefiniti.

In tema di connettività, il dispositivo è completamente equipaggiato con supporto per 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, oltre al jack da 3,5 mm e alle porte USB-C. Anche il comparto audio beneficia di una qualità Hi-Res Audio certificata e dell’audio spaziale tramite Dirac Virtuo. La batteria da 5.800 mAh garantisce lunghe sessioni di utilizzo, supportando la ricarica cablata HyperCharge da 65 W e la ricarica wireless. Infine, il sistema operativo prefissato è Android 15, integrato con l’interfaccia utente ROG UI, e il dispositivo, certificato IP68, resiste a polvere e acqua, rendendolo estremamente versatile.

Specifiche tecniche del modello base

Specifiche tecniche del modello base Asus ROG Phone 9

Il nuovo Asus ROG Phone 9 si distingue per specifiche tecniche di alto livello, progettate per soddisfare le esigenze dei gamer e degli utenti più esigenti. A cominciare dallo schermo, il dispositivo vanta un display AMOLED di 6,78 pollici, che offre una risoluzione FHD+ (1.080×2.448 pixel) e un refresh rate variabile fino a 185 Hz. Questa combinazione garantisce immagini fluide e dettagliate, fondamentali per un’esperienza di gioco coinvolgente. La luminosità di picco di 2.500 nit assicura una visibilità eccellente anche in condizioni di luce intensa, mentre il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 fornisce una protezione robusta contro urti e graffi.

Il cuore del dispositivo è rappresentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, abbinato a 12 GB di RAM. Le opzioni di storage includono configurazioni da 256 GB e 512 GB, entrambe non espandibili, ma sufficienti per soddisfare le esigenze di archiviazione di giochi e contenuti multimediali. Per garantire performance ottimali e minimizzare il rischio di surriscaldamento durante l’utilizzo intensivo, Asus ha implementato un avanzato sistema di dissipazione del calore, noto come GameCool 9. Questa tecnologia è fondamentale per mantenere le temperature controllate anche durante le maratone di gaming.

Tra le peculiarità del ROG Phone 9 vi sono anche diverse innovazioni legate all’intelligenza artificiale. Il sistema X Sense ottimizza il gameplay riconoscendo e automatizzando le azioni ripetitive sullo schermo, mentre AI Call Translator e AI Transcript si rivelano utili per la gestione delle comunicazioni e delle riunioni. Infine, le funzionalità di Semantic Search e AI Wallpaper arricchiscono ulteriormente l’esperienza utente, rendendo il dispositivo ancor più versatile.

Per quanto riguarda la connettività, il ROG Phone 9 supporta tecnologie all’avanguardia tra cui 5G, WiFi 7 e Bluetooth 5.4, affiancate da porte USB-C e un tradizionale jack da 3,5 mm. La batteria da 5.800 mAh consente un utilizzo prolungato, supportando le tecnologie di ricarica cablata HyperCharge da 65 W e la ricarica wireless. Il sistema operativo, basato su Android 15, è accompagnato dall’interfaccia ROG UI, progettata per ottimizzare l’esperienza gaming.

Caratteristiche del modello Pro e Pro Edition

Caratteristiche del modello Pro e Pro Edition Asus ROG Phone 9

Asus ROG Phone 9 Pro e Pro Edition si presentano come varianti avanzate del modello base, mantenendo il grande schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 185 Hz. Il display offre un’impressionante luminosità di picco di 2.500 nit, garantendo così visibilità ottimale in ogni condizione di illuminazione. Anche per questi modelli è utilizzato il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, conferendo resistenza e durabilità.

Il processore rimane il potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ma le versioni Pro introducono l’opzione di RAM superiori, partendo da 16 GB nel Pro e arrivando a un’eccezionale configurazione di 24 GB nella Pro Edition, con memoria interna di 512 GB e 1 TB rispettivamente. Questa potenza elevata è fondamentale per un’esperienza di gaming fluida e per gestire le più recenti applicazioni e giochi di alta qualità.

Dal punto di vista della fotografia, il comparto è arricchito in queste edizioni con l’aggiunta di un teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico a 3x. Oltre al sensore principale da 50 MP e al sensore ultra-grandangolare da 13 MP, questo upgrade consente scatti versatili e di alta qualità, ottimizzati attraverso le stesse funzioni AI presenti nel modello base. Ad esempio, AI Panning, AI Object Sense e AI Portrait Video migliorano notevolmente le capacità fotografiche, rendendo ogni immagine o video più vividi e dettagliati.

Le opzioni di connettività rimangono elevate, con supporto per 5G, WiFi 7 e Bluetooth 5.4, insieme alle porte USB-C e jack da 3,5 mm. Le configurazioni audio di alta qualità sono confermate con l’assistenza per l’audio spaziale e certificazione Hi-Res Audio. Non mancano tanto la batteria da 5.800 mAh, in grado di supportare la ricarica cablata HyperCharge da 65 W che assicura un’autonomia prolungata, così come la ricarica wireless, rendendo questi modelli ideali per lunghe sessioni di gioco. Entrambi i dispositivi utilizzano il sistema operativo Android 15 con la sua interfaccia ROG UI, mantenendo il marchio di fabbrica di Asus come leader nel settore degli smartphone per gaming.

Funzionalità AI e innovazioni

Funzionalità AI e innovazioni Asus ROG Phone 9

Il Asus ROG Phone 9 rappresenta un salto significativo nell’integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale all’interno degli smartphone dedicati al gaming. Grazie al potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite, i gamer possono ora beneficiare di una serie di innovazioni progettate per migliorare l’esperienza di gioco e la vita quotidiana. In particolare, la tecnologia X Sense si destaca per la sua capacità di riconoscere azioni ripetitive sullo schermo, consentendo al dispositivo di automatizzare alcune interazioni, liberando il giocatore dalla necessità di compiere gesti ripetitivi e rendendo il gameplay più fluido.

A complemento di ciò, AI Call Translator è una funzione che trasforma le interazioni telefoniche, offrendo traduzioni in tempo reale per facilitare le comunicazioni tra persone che parlano lingue diverse. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile per i professionisti in ambito internazionale o per chiama all’estero. L’integrazione di AI Transcript semplifica anche la gestione delle riunioni, catturando automaticamente le note e organizzando le informazioni per un accesso rapido e intuitivo.

Ulteriori innovazioni comprendono Semantic Search, che migliora la funzionalità di ricerca all’interno del dispositivo, consentendo agli utenti di trovare rapidamente le impostazioni desiderate o i contenuti della galleria. Quest’ottimizzazione migliora l’usabilità generale dello smartphone, rendendolo un compagno più efficiente per l’uso quotidiano.

Non da meno, la funzione AI Wallpaper consente agli utenti di creare sfondi personalizzati partendo da temi predefiniti, offrendo così un tocco unico e personalizzato allo smartphone. Inoltre, si prevede l’introduzione di Circle to Search di Google, un innovativo sistema di ricerca che faciliterà ulteriormente l’interazione con il dispositivo.

In sintesi, l’integrazione delle funzioni AI nel ROG Phone 9 non solo arricchisce l’esperienza di gioco, ma trasforma anche il modo in cui gli utenti interagiscono quotidianamente con il loro smartphone, rendendolo uno strumento versatile e all’avanguardia.

Prezzi e disponibilità

Prezzi e disponibilità Asus ROG Phone 9

Il nuovo Asus ROG Phone 9 si propone con due varianti disponibili al preordine, ognuna delle quali offre opzioni di configurazione per soddisfare diverse esigenze di memoria e archiviazione. La versione standard del dispositivo, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, è offerta a un prezzo consigliato di 1.099,99 euro. Per coloro che necessitano di maggiore spazio, la variante da 12 GB di RAM e 512 GB di storage è disponibile al prezzo di 1.149 euro.

I modelli superiori, che includono il Asus ROG Phone 9 Pro e la Pro Edition, presentano prestazioni ancora più elevate. La versione Pro, con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, è offerta a 1.299 euro. Per utenti particolarmente esigenti, la Pro Edition arriva a un massimo di 24 GB di RAM e 1 TB di storage interno, con un prezzo di vendita consigliato di 1.499 euro.

Le colorazioni disponibili per questi modelli includono Storm White e Phantom Black per il modello base, mentre il ROG Phone 9 Pro e la Pro Edition sono disponibili esclusivamente in Phantom Black.

Per quanto riguarda la disponibilità, il dispositivo può essere attualmente preordinato attraverso il sito ufficiale di Asus, mentre si prevede che diventi disponibile su Amazon in un secondo momento. Gli utenti interessati a questi device dovrebbero tenere d’occhio i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti su date di spedizione e disponibilità nei negozi.