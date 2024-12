Astronauti cinesi stabiliscono nuovo record di passeggiata spaziale mai raggiunto prima

Record di passeggiata spaziale

Negli ultimi giorni, la Cina ha registrato un evento di portata storica nel settore aerospaziale, con la realizzazione della passeggiata spaziale più lunga mai effettuata. Gli astronauti Cai Xuzhe e Song Lingdong, noti come taikonauti, hanno trascorso un impressionante tempo di 9 ore e 6 minuti all’esterno della stazione spaziale Tiangong. Questo nuovo record supera il precedente primato stabilito nel 2001 dagli astronauti NASA James Voss e Susan Helms, che si fermò a 8 ore e 56 minuti. La significativa prestazione rappresenta un passo in avanti non solo per il programma spaziale cinese, ma anche per la competizione internazionale nel settore delle esplorazioni spaziali.

I taikonauti hanno completato la loro missione svolgendo operazioni a un’altitudine compresa tra 340 e 450 chilometri sopra la superficie terrestre, un’elevazione che rientra nel range di altre stazioni spaziali, come la Stazione Spaziale Internazionale. La missione rappresenta un traguardo significativo e sottolinea l’impegno della Cina a eccellere nell’ambito delle attività extraveicolari. Non solo è stata stabilita una nuova marca temporale, ma è anche affermato il continuo progresso nel settore aerospaziale, con l’obiettivo di affermare la Cina come una delle principali potenze nello spazio. Questo record è il risultato di anni di impegno, ricerca e innovazione che connotano il programma spaziale cinese.

Dettagli della missione Shenzhou-19

La missione Shenzhou-19, recentemente avviata e programmata per estendersi fino alla primavera del 2025, rappresenta un passo cruciale nell’ambizioso programma spaziale cinese. Questa missione è particolarmente significativa, poiché non solo incorpora l’obiettivo di eseguire passeggiate spaziali di lunga durata, ma è anche un’occasione per svolgere esperimenti scientifici e test tecnici fondamentali. Partita alla fine di ottobre, l’operazione ha visto la presenza a bordo di un equipaggio altamente preparato composto da Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haozhe, ognuno con competenze specifiche e una preparazione rigorosa.

La Shenzhou-19 ha come baricentro la stazione spaziale Tiangong, che offre una piattaforma avanzata per ricerche spaziali e attività extraveicolari. A differenza delle precedenti missioni, questa si distacca per il numero di operazioni previste e la loro gran varietà, che include l’installazione di nuove tecnologie e la manutenzione della stazione. Non da meno è la coordinazione delle operazioni che Wang Haozhe, il terzo membro dell’equipaggio, ha gestito dall’interno del modulo, garantendo la sicurezza e l’efficienza delle attività dei due taikonauti all’esterno.

Le operazioni di questa missione non solo mirano a mantenere la funzionalità della stazione, ma anche a esplorare la capacità della Cina di gestire complessi interventi tecnologici e scientifici nello spazio. La stazione Tiangong, che ha visto il suo completamento nel 2022, gioca un ruolo fondamentale in questa strategia, servendo come laboratorio orbitante per una molteplicità di progetti di ricerca, dalla biologia alla fisica e all’astronomia. Con un ambizioso programma di attività previste, Shenzhou-19 segna un altro passo verso il rafforzamento della posizione della Cina nel panorama aerospaziale globale.

Attività svolte dai taikonauti

Durante la loro storica passeggiata spaziale, gli astronauti Cai Xuzhe e Song Lingdong hanno intrapreso una serie di attività progettate per rafforzare la sicurezza e l’efficacia delle operazioni della stazione spaziale Tiangong. Tra i compiti principali, la coppia di taikonauti ha installato innovativi sistemi di protezione contro i detriti spaziali, un problema sempre più urgente nell’ambiente orbita terrestre. I pannelli protettivi installati sono stati specificamente progettati per salvaguardare cavi e condutture del sistema di controllo termico del modulo Tianhe, prevenendo danni potenzialmente disastrosi causati da impatti con detriti orbitanti.

Oltre alla protezione contro i detriti, gli astronauti hanno condotto verifiche dettagliate sulla funzionalità degli strumenti e delle attrezzature presenti all’esterno della stazione. Queste operazioni non solo sono state necessarie per garantire la continuità delle missioni future, ma hanno anche consentito di raccogliere dati preziosi per migliorare la manutenzione e l’efficienza della struttura complessiva della Tiangong.

Un aspetto da sottolineare è che tempi di lavoro prolungati, come quelli vissuti dai taikonauti, richiedono una pianificazione meticolosa e una preparazione fisica e mentale, dimostrando la resilienza e la professionalità di Cai e Song. L’attività extraveicolare è stata coordinata con precisione dal terzo membro dell’equipaggio, Wang Haozhe, il quale ha monitorato costantemente le operazioni dall’interno, aiutando a garantire la sicurezza dei suoi compagni e l’efficacia delle varie attività svolte.

Questo insieme di attività non ha solamente contribuito alla sicurezza e al miglioramento della stazione, ma ha altresì rappresentato un passo importante verso l’acquisizione di competenze tecniche sempre più avanzate nel settore delle esplorazioni spaziali. La scommessa della Cina sull’innovazione e sull’espansione delle sue operazioni spaziali sta quindi dando i suoi frutti, propiziando un futuro ricco di opportunità di ricerca e sviluppo.

Le tute spaziali Feitian

Le tute spaziali indossate dai taikonauti **Cai Xuzhe** e **Song Lingdong** rappresentano un sofisticato esempio di ingegneria e design tecnologico, essendo state progettate per affrontare le sfide dell’attività extraveicolare. Questi costumi, noti come tute spaziali **Feitian**, non sono solo un accessorio funzionale, ma un sistema complesso che garantisce la sicurezza e le necessità operative degli astronauti nello spazio. Ogni tuta è dotata di supporto vitale integrato, che fornisce ossigeno e regola la temperatura corporea in un ambiente estremo, ma anche di sistemi di comunicazione avanzati che consentono agli astronauti di mantenere un contatto costante con il personale della stazione.

Progettate per permettere lunghe sessioni di lavoro nel vuoto spaziale, le tute **Feitian** offrono una durata operativa di otto ore, rendendole ideali per le necessità delle missioni più impegnative. Realizzate con materiali di alta tecnologia, sono state testate per resistere a condizioni ambientali severe, inclusi cambiamenti improvvisi di temperatura e esposizione alle radiazioni. Questo è particolarmente rilevante per le operazioni estraveicolari, dove il rischio di esposizione a detriti spaziali e altre insidie è sempre presente.

Un altro aspetto innovativo delle tute spaziali è la loro versatilità: la vita utile di ogni unità è di tre anni e può supportare fino a quindici passeggiate spaziali. Tale longevità è il risultato di una progettazione mirata e della continua evoluzione delle tecnologie spaziali. Gli astronauti, nel loro ambizioso intento di esplorare le frontiere dello spazio, possono quindi contare su strumenti altamente affidabili e moderni, contribuendo così a rafforzare la reputazione della Cina nel panorama delle esplorazioni spaziali.

Il design ergonomico delle tute consente una mobilità sufficiente per eseguire complesse operazioni tecniche, mitiga i livelli di stress fisico e mentale, mentre la loro leggerezza rispetto ai pesi tradizionali delle attrezzature spaziali consente una più facile gestione durante le manovre. L’adozione delle tute **Feitian** durante la storica passeggiata spaziale sottolinea l’importanza che la Cina attribuisce alla ricerca e allo sviluppo in campo aerospaziale, confermando la determinazione del paese a eccellere in ogni aspetto delle sue missioni spaziali.

Futuro del programma spaziale cinese

Il programma spaziale cinese è in continua espansione, con obiettivi ambiziosi per i prossimi anni. La missione Shenzhou-19, che ha reso possibile la recente passeggiata spaziale record, rappresenta solo una fase di un più vasto progetto che mira a rafforzare la posizione della Cina come potenza spaziale di primo piano. Con l’intento di sviluppare ulteriormente la stazione spaziale Tiangong, il governo cinese ha previsto una serie di missioni future che includeranno ulteriori passeggiate spaziali, l’attuazione di esperimenti scientifici e la realizzazione di avanguardistici test tecnologici.

Oltre all’immediato miglioramento della stazione Tiangong, il programma spaziale cinese prevede anche la progettazione di nuovi moduli e la sperimentazione di tecnologie innovative che supporteranno la ricerca scientifica su scala globale. L’investimento in infrastrutture spaziali sarà accompagnato da programmi di formazione per i taikonauti, che continueranno a svolgere un ruolo cruciale nel garantire che le missioni siano condotte in sicurezza e con la massima efficienza.

In particolare, ci si aspetta che le future missioni contribuiscano a una crescente cooperazione internazionale, consentendo alla Cina di collaborare con altre agenzie spaziali per condividere dati e risultati di ricerca. Il contributo cinese all’esplorazione spaziale include non solo l’espansione della propria stazione spaziale, ma anche l’impegno in missioni lunari e marziane, incrementando la portata delle missioni alimentate dalla passione per l’esplorazione.

Un obiettivo a lungo termine della Cina è l’implementazione di un programma di esplorazione umana su Marte, che potrebbe sorgere come uno dei progetti di punta nella sua strategia spaziale. Tale prospettiva sottolinea l’impegno della Cina nella ricerca scientifica e nelle attività extraveicolari, dove il consolidamento delle competenze e delle tecnologie rappresenta la chiave per affrontare le sfide future dell’esplorazione spaziale.