Assistente AI crosschain di Near prenoterà voli e ordinerà cibo per te

Assistenza AI Crosschain di Near

Il nuovo assistente AI sviluppato da Near Protocol si distingue nel panorama attuale grazie alla sua tecnologia di astrazione della catena, consentendo operazioni di scambio di asset tra diverse blockchain con estrema facilità. Questa innovativa funzionalità, nota come Near Intents, permette agli utenti di effettuare scambi semplicemente firmando una transazione. Attualmente in fase beta, offrendo limiti di trading, Near Intents supporta scambi di asset nativi tra Bitcoin, Ethereum, Arbitrum, Base e Near Protocol (NEAR).

Questa soluzione ha il potenziale di collegare qualsiasi blockchain tramite qualsiasi portafoglio e permette anche di convertire criptovalute in fiat grazie a un market maker, aprendo così la porta a transazioni di shopping su piattaforme Web2. La semplicità e l’efficienza delle operazioni rese possibili da questa tecnologia possono trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con il visione decentralizzata della finanza, creando un ponte significativo tra il mondo crypto e quello tradizionale.

La capacità di Near Intents di non utilizzare swap atomici o asset intermedi, a differenza di protocolli crosschain come THORChain, rappresenta un avanzamento notevole, permettendo comunicazioni sicure e dirette tra contratti intelligenti attraverso firme della catena.

Lanci della NEAR.AI Assistant

Il lancio dell’assistente NEAR.AI rappresenta un passo significativo per il Near Protocol, avvenuto durante il Redacted conference a Bangkok il 10 ottobre. Questo evento ha visto la presentazione del prototipo dell’assistente AI crosschain, guidato da Illia Polusukhin, co-fondatore di Near. Durante la dimostrazione, Polusukhin ha illustrato come l’assistente possa generare istantaneamente storie di fondo, creare siti web e progettare loghi per nuovi memecoin, facilitando il loro lancio sulla piattaforma Pump.fun di Near.

Tra le sue funzioni, l’assistente è stato in grado di identificare fornitori di stampa personalizzata di magliette e generare un’interfaccia web simulata all’istante. Anche se la funzione di prenotazione di voli non è ancora attiva nella versione alpha, è stata confermata la presenza di un prototipo per questa funzionalità. Polusukhin ha ribadito l’apertura della piattaforma: “Chiunque può ora aggiungere più agenti, per esempio per la prenotazione di voli, il che inizierà a funzionare in tutti gli assistenti”.

Il lancio del NEAR.AI Assistant è quindi non solo un’illustrazione delle potenzialità attuali, ma anche una chiamata all’azione per sviluppatori e innovatori nel settore, invitandoli a costruire integrazioni diverse e pratiche.

Caratteristiche Uniche e Funzionalità

Il NEAR.AI Assistant si distingue per la sua tecnologia di astrazione della catena, nota come Near Intents. Questa funzionalità permette uno scambio agevole tra una varietà di asset, fungendo da interfaccia facile da usare per l’utente. Attualmente in fase beta, Near Intents consente scambi nativi tra Bitcoin, Ethereum, Arbitrum, Base e Near Protocol (NEAR) con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle risorse decentralizzate. A differenza di altri protocolli crosschain, Near Intents non richiede l’uso di swap atomici o asset intermedi, favorendo una connessione diretta tra contratti intelligenti attraverso firme della catena.

Questa innovazione non si limita a una mera operazione di cambio tra criptovalute; offre anche la possibilità di convertire asset in fiat tramite market maker, aprendo prospettive nuove per lo shopping online in ambito Web2. Il potenziale della soluzione Near Intents di integrare senza soluzione di continuità vari portafogli blockchain rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti interagiscono con il mondo delle finanze decentralizzate.

Grazie a questa tecnologia, NEAR.AI Assistant sta ponendo le basi per un ecosistema in cui le operazioni finanziarie possono avvenire in modo più rapido e intuitivo, riducendo le frizioni tra le varie blockchain e assicurando una user experience semplificata.

Interazione tra Agenti AI

La piattaforma NEAR.AI Assistant introduce un’innovativa capacità di interazione tra agenti AI, mirata a connettere diversi assistenti intelligenti per il completamento di compiti complessi. Grazie a una struttura di Intents, un agente AI può riconoscere i propri limiti e cercare supporto da altri agenti specializzati. Questo consente una cooperazione dinamica, dove un agente può delegare attività specifiche, come l’apertura di un conto bancario, a un altro agente più adatto.

La proposta di una rete di agenti interconnessi rappresenta un cambiamento paradigmatico nel modo in cui le intelligenze artificiali possono operare. Ogni agente può negoziare termini e condizioni, inclusa una risoluzione delle controversie, facilitando interazioni più complesse e automatizzate. Questo nuovo approccio non solo aumenta l’efficienza, ma offre anche un ecosistema più ricco e versatile per la gestione delle transazioni e dei servizi.

In tal modo, gli agenti intelligenti possono scambiare informazioni e compiti in modo autonomo, accelerando il processo decisionale e migliorando l’esperienza dell’utente finale. Con l’apertura del protocollo e la disponibilità della sua architettura di base, gli sviluppatori possono trarre vantaggio da questa innovazione per costruire interfaccie personalizzate e migliorare la funzionalità della piattaforma.

Prospettive Future e Integrazioni

Le prospettive per l’assistente NEAR.AI si presentano grandiose, con un’accelerazione verso futuri sviluppi e integrazioni che promettono di amplificare ulteriormente le sue funzionalità. La tecnologia sottostante, in continua evoluzione, invita sviluppatori e innovatori a contribuire attivamente, creando una fitta rete di interfacce e applicazioni personalizzate. Fra le integrazioni programmate, vi è l’intenzione di includere ulteriori blockchain rappresentative, come Solana e Telegram Open Network, entro la fine dell’anno, seguite da Dogecoin, BNB, Bitcoin Cash, XRP e Tron. Questa strategia non solo aumenterà il numero di asset supportati, ma aprirà anche un ventaglio di applicazioni nel campo della finanza decentralizzata (DeFi).

Il protocollo Near Intents sarà quindi arricchito con nuove interazioni tra diversi portafogli e blockchain, permettendo agli utenti di operare in un ecosistema sempre più connesso e versatile. Questa sinergia tra blockchain con e senza contratti intelligenti costituirà un pilastro fondamentale per l’evoluzione di nuove applicazioni decentralizzate, rendendo le operazioni finanziarie più accessibili e integrate che mai. La compatibilità della piattaforma con ogni tipo di portafoglio e martket maker, unita alla sua architettura open source, assicura un’innovazione continua nel settore.

Inoltre, la nascente possibilità di collocare agenti AI in comunicazione reciproca potenzia l’efficienza, andando oltre scambi di valuta per abilitare funzioni complesse come la gestione delle transazioni di e-commerce. Questo si traduce in un ambiente dove gli utenti possono beneficiare di un’assistenza virtuale che non solo semplifica le operazioni quotidiane, ma apre anche a nuovi orizzonti di interazione e servizio, trasformando il modo in cui le aziende e gli individui si rapportano alla tecnologia blockchain.