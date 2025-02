Assegno unico, scopri le nuove date di pagamento INPS e come calcolare il tuo importo

Cambia il calendario dell’assegno unico 2025

Il **sostegno economico** rappresentato dall’assegno unico e universale per i figli a carico ha subito delle modifiche significative nelle modalità di erogazione, in particolare a partire da gennaio 2025. Per garantire una maggiore regolarità nei pagamenti, l’INPS ha introdotto un **nuovo calendario** per l’accredito delle somme dovute. Questo cambiamento si rende necessario all’interno di un contesto di ristrutturazione amministrativa che mira a semplificare e ottimizzare la gestione dei flussi finanziari destinati alle famiglie italiane. Di seguito, esaminiamo in dettaglio le nuove modalità e tempistiche di pagamento, con l’obiettivo di informare i beneficiari riguardo a quanto previsto per i prossimi mesi, evitando incertezze e confusioni relative ai tempi di accredito.

Nuovo calendario di pagamento

A partire da febbraio 2025, l’INPS ha stabilito che i pagamenti dell’assegno unico avranno luogo il giorno 20 di ogni mese. Le date chiave da tenere presente per il nuovo calendario di pagamento sono le seguenti:

20 febbraio 2025

20 marzo 2025

20 aprile 2025

20 maggio 2025

20 giugno 2025

Questa nuova programmazione intende fornire una garanzia di sicurezza per i nuclei familiari, assicurando che gli Accrediti avvengano secondo un ritmo stabilito. Tuttavia, per coloro che presenteranno nuove domande o che comunicheranno modifiche riguardanti la propria situazione familiare, i pagamenti potrebbero avvenire in date diverse, generalmente verso la fine del mese, a causa dei tempi tecnici necessari per elaborare le informazioni fornite.

Ragioni del cambiamento

Il principale motivo che ha indotto l’INPS a modificare il calendario dell’assegno unico è l’adozione del sistema **Re.Tes.** (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria), operativo dal 1° gennaio 2025. Questo nuovo modello gestionale nasce da un’iniziativa congiunta tra importanti enti quali la **Banca d’Italia**, il **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** e la **Corte dei Conti**. La finalità di questa innovazione è quella di semplificare e modernizzare i processi amministrativi, garantendo un flusso di pagamenti più sicuro e veloce. Inoltre, l’implementazione di questa tecnologia consente una maggiore trasparenza, migliorando quindi l’efficienza della gestione delle erogazioni pubbliche, per assicurare un servizio sempre più vicino alle esigenze dei cittadini.

Cosa fare in caso di ritardi

In caso di ritardi nei pagamenti dell’assegno unico, nonostante il nuovo calendario stabilito, si consiglia di seguire alcuni passaggi per ottenere informazioni utili. Per prima cosa, è opportuno verificare lo stato della propria domanda tramite il sito ufficiale dell’INPS o attraverso l’app dedicata. In secondo luogo, è fondamentale controllare la correttezza delle informazioni fornite durante la domanda, per escludere errori nei dati trasmessi. Infine, se persistono problemi, è possibile contattare l’INPS utilizzando i canali ufficiali come il Contact Center o gli sportelli territoriali, per ricevere assistenza diretta e risolvere eventuali inconvenienti.

