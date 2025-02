Assassin’s Creed Shadows già in possesso dei giocatori, ecco le prime impressioni

Accesso anticipato a Assassin’s Creed Shadows

Recentemente, si è registrato un significativo accesso anticipato a *Assassin’s Creed Shadows*, che ha sorpreso sia i fan sia gli sviluppatori. Nonostante le numerose difficoltà e i ritardi della produzione, alcune copie del gioco sono arrivate tra le mani dei giocatori ben prima della data di rilascio ufficiale, fissata per il 20 marzo. È evidente che l’attesa e l’anticipazione attorno al titolo sono a livelli altissimi, ma il prematuro accesso ha sollevato preoccupazioni tra i membri della comunità, creando una situazione di incertezza riguardo alla qualità del gioco in circolazione. Sebbene queste copie potrebbero sembrare identiche a quelle che verranno distribuite in seguito, si stima che non corrispondano alla versione finale del prodotto che i giocatori auspicano di ricevere.

Contenuti e filmati trapelati

Negli ultimi giorni, i social media e le piattaforme di condivisione video sono stati invasi da filmati di gameplay di *Assassin’s Creed Shadows*. Questi filmati, condivisi da fortunati possessori delle copie premature, offrono uno sguardo su diversi aspetti del gioco, inclusi meccaniche, ambienti e narrazione. Tuttavia, è importante sottolineare che i contenuti mostrati non sono rappresentativi della versione finale, in quanto si tratta di una build non definitiva. Ubisoft ha già avvertito il pubblico che il gioco è ancora in fase di ottimizzazione e che il D1 patch è in via di sviluppo. Le immagini e i video attuali possono quindi non rispecchiare le performance o la stabilità del titolo una volta rilasciato ufficialmente.

Rischi di spoiler e richiesta di Ubisoft

La diffusione anticipata di contenuti di *Assassin’s Creed Shadows* ha indotto Ubisoft a lanciare un appello ufficiale alla community dei videogiocatori. L’azienda ha espresso preoccupazione per gli spoilers che potrebbero derivare dalla condivisione di filmati e informazioni, sottolineando l’impatto negativo che queste fughe di notizie possono avere sull’entusiasmo e sull’esperienza di gioco di chi attende l’uscita ufficiale. In un comunicato, Ubisoft ha esortato i giocatori a non rovinare la sorpresa per gli altri e ha ringraziato coloro che hanno dimostrato responsabilità nel non diffondere informazioni compromettenti. La richiesta di mantenere la “segretezza” si accompagna all’invito a seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti e sorprese pre-lancio, creando un senso di attesa condivisa per la data di uscita.