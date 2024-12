Ascolti TV: Vince il Circo di Montecarlo con Vasco Rossi tra i protagonisti

Ascolti Tv del 28 Dicembre 2024

Il 28 dicembre 2024 ha visto un prevalente interesse da parte del pubblico per il tradizionale appuntamento con il Circo di Montecarlo, che ha dominato la prima serata su Rai Uno, condotto con maestria da Serena Autieri. Questo evento annuale ha attratto complessivamente 2.864.000 spettatori, registrando una percentuale del 19,3%. La concorrenza non è stata da meno: su Canale 5 lo speciale dedicato a Vasco Rossi – I Magnifici Sette ha coinvolto 1.906.000 spettatori, equivalenti al 14,8%. Gli ascolti hanno mostrato anche la proposta di Rai 2, con “Valzer di Natale a Parigi” visto da 1.060.000 spettatori (6,4% di share), mentre su Italia 1, il cartone animato “Il piccolo yeti” ha divertito 719.000 spettatori, totalizzando un 4,3%. È seguita la trasmissione “Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui” su Rai 3, con 645.000 spettatori (3,8%) e il film “Midway” su Rete 4, che ha ottenuto 691.000 spettatori (5%). Infine, sul canale La7, “In Altre Parole… Ancora” è stato seguito da 354.000 spettatori con un 2,7% di share, mentre su Tv8 “4 Ristoranti” ha registrato 479.000 spettatori (2,8%) e “Un Natale su misura” sul Nove 352.000 spettatori (2,1%).

Risultati della prima serata

Il 28 dicembre è stata una serata particolarmente significativa per i palinsesti televisivi, dove il Festival del Circo di Montecarlo su **Rai Uno** ha primeggiato nettamente con un pubblico di 2.864.000 spettatori, corrispondente al 19,3% di share. La conduzione di Serena Autieri ha certamente contribuito a catturare l’attenzione del pubblico, rendendo l’evento un classico dell’intrattenimento natalizio. Sul fronte di **Mediaset**, ha brillato la trasmissione **Vasco Rossi – I Magnifici 7** su **Canale 5**, che ha attratto 1.906.000 spettatori, generando un share del 14,8%. La proposta musicale ha dunque dimostrato di avere una forte attrattiva, nonostante la concorrenza agguerrita.

Da notare le performance delle altre reti. **Rai 2** ha presentato “Valzer di Natale a Parigi”, apprezzato da 1.060.000 spettatori (6,4% di share), mentre su **Italia 1**, il cartone animato **Il piccolo yeti** ha divertito 719.000 spettatori, totalizzando un 4,3%. **Rai 3** si è distinta con “Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui”, con 645.000 spettatori e un 3,8% di share. **Rete 4** ha proposto il film **Midway**, che ha avuto un’audience di 691.000 spettatori (5%). Infine, su **La7**, “In Altre Parole… Ancora” ha chiuso la serata con 354.000 spettatori (2,7%), mentre su **Tv8**, “4 Ristoranti” ha raggiunto 479.000 spettatori (2,8%) e su **Nove**, “Un Natale su misura” ha visto 352.000 spettatori (2,1%). Questi numeri delineano una competizione serrata tra i vari programmi, evidenziando diverse preferenze del pubblico per l’intrattenimento natalizio.

Analisi del preserale

Il preserale del 28 dicembre ha visto una battaglia accesa tra i programmi più amati della televisione italiana. Su **Rai1**, la storica trasmissione **L’Eredità** ha tenuto compagnia a 3.707.000 spettatori, corrispondenti a un significativo 23,5% di share. Il format, condotto da Francesco Totti, continua a riscuotere favori, evidenziando l’attrattiva dei quiz show durante le festività. A seguire, **Affari Tuoi** è tornato nella sua versione del sabato, con un eccellente risultato di 5.323.000 spettatori, rappresentando il 28,7% di share, consolidandosi come uno dei programmi più seguiti della prima serata.

Dall’altra parte, su **Canale 5**, la **Ruota della Fortuna**, nonostante fosse una replica, si è difesa egregiamente, ottenendo 3.069.000 spettatori e il 20,4% di share. Questo indice di ascolto testimonia il consolidato affetto del pubblico per format classici. Dopo, **Striscia la Notizia** ha riportato 2.859.000 spettatori, mantenendo un 15,4% di share, il che, sebbene in calo, dimostra la sua resilienza all’interno del panorama televisivo italiano.

Confrontando i numeri dei vari programmi, emerge un chiaro interesse del pubblico verso quiz e varietà, dove l’interazione e la partecipazione diretta di concorrenti e ospiti sembrano giocare un ruolo cruciale. Questo saldo in terza serata suggerisce non solo una preferenza per la scelta di programmi di intrattenimento, ma anche un bisogno di evasione da parte degli spettatori, specialmente durante le festività natalizie.

Riepilogo degli ascolti pomeridiani

Nel pomeriggio del 28 dicembre 2024, le reti televisive hanno presentato una varietà di programmi in grado di attrarre un buon numero di spettatori. Su **Rai1**, la trasmissione **Le Stagioni dell’Amore** ha interessato 1.206.000 spettatori, totalizzando un share del 9,6%. A seguire, **Passaggio a Nord Ovest** ha raggiunto 1.006.000 spettatori con un 9,7% di share, dimostrando l’interesse del pubblico per contenuti di intrattenimento culturale e divulgativo. **Sabato in Diretta Best**, dopo il telegiornale, ha ottenuto un buon riscontro con 1.171.000 spettatori e un 10,9% nella prima parte, che è salito a 1.688.000 spettatori (14,1%) nella seconda parte, indicando una crescita di interesse nel proseguo della programmazione.

Su **Canale 5**, la storica soap opera **Beautiful** ha intrattenuto ben 2.103.000 spettatori, corrispondenti a un significativo 15,7%. Questo dato evidenzia la continua popolarità del format tra il pubblico italiano. Successivamente, **My Home My Destiny** ha raccolto l’attenzione di 1.682.000 spettatori con un 16% di share, rinforzando l’appeal delle fiction straniere. **Le Storie di Verissimo**, che ha presentato le migliori interviste della stagione, ha fatto registrare 1.613.000 spettatori (16,4%) nella prima parte e 1.750.000 spettatori (15,2%) nella seconda parte, mostrando il buon riscontro delle trasmissioni di gossip e interviste nel contesto della programmazione pomeridiana.

Questi risultati offrono un quadro chiaro della preferenza degli spettatori per proposte differenti, che spaziano dalle fiction al contenuto di attualità e intrattenimento, delineando le tendenze del pubblico durante il periodo festivo.