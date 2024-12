Ascolti TV: Natale in casa Cupiello svetta su Montecristo, flop per Diaco

Ascolti tv del 26 dicembre 2024

Il 26 dicembre 2024 si è rivelato un pomeriggio di grande interesse televisivo, con la programmazione natalizia che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in Italia. **Natale in casa Cupiello**, interpretato da Frankie Salemme e trasmesso su Rai 1 da Napoli, ha dominato il prime time, ottenendo uno straordinario ascolto di 3.346.000 spettatori e un share del 20,45%. Questo classico del teatro napoletano ha confermato la sua forza attrattiva, richiamando l’affetto del pubblico per i temi familiari e le tradizioni.

Inseguendo il programma di Rai 1, **Il conte di Montecristo** su Canale 5 ha registrato 3.250.000 spettatori e un share del 18,98%, segnalando un buon posizionamento anche per il noto adattamento del romanzo di Alexandre Dumas. Tuttavia, la serata ha evidenziato un flop significativo per il programma di intrattenimento **BellaFesta** condotto da Pierluigi Diaco, il quale ha attratto soltanto 624.000 spettatori, pari al 3,91% di share.

Altre proposte televisive hanno avuto un pubblico più contenuto: **Una tata magica** su Italia 1 ha raccolto 1.085.000 spettatori, mentre su Tv8, **L’amore non va in vacanza** ha avuto 601.000 telespettatori. **DallAmeriCaruso – Il concerto perduto** su Rai 3 ha segnato 580.000 utenti, mentre **Cast Away** su Rete 4 e **Cash or Trash – Xmas Edition** su Nove hanno totalizzato rispettivamente 544.000 e 533.000 spettatori, confermando il calo d’interesse per la programmazione mediaset rispetto ai titoli di Rai 1. I più temuti flop della serata rendono evidente un contesto televisivo altamente competitivo in una serata iconica come quella di Santo Stefano.

Risultati principali delle trasmissioni

Il 26 dicembre 2024 ha messo in evidenza l’eccellenza della programmazione natalizia, con Rai 1 che ha trionfato in termini di ascolto grazie a **Natale in casa Cupiello**. Lo spettacolo, con Frankie Salemme, ha conquistato l’affetto del pubblico, raggiungendo ben 3.346.000 spettatori, pari a un notevole 20,45% di share. Si tratta di un risultato che sottolinea il potere evocativo di questo classico, la cui narrazione si intreccia con le tradizioni e i sentimenti familiari legati al Natale. Questo traguardo rende evidente non solo il successo del programma, ma anche l’efficacia della Rai nel mantenere viva la tradizione televisiva durante le festività.

In una scalata serrata degli ascolti, il secondo posto è andato a **Il conte di Montecristo** trasmesso su Canale 5, che ha attratto 3.250.000 telespettatori e un share del 18,98%. Questo adattamento del celebre romanzo di Alexandre Dumas si è rivelato una scelta solida per la rete Mediaset, dimostrando di avere un buon richiamo anche durante la celebrazione post-natalizia. Tuttavia, il flop più evidente della serata è stato il programma di intrattenimento **BellaFesta**, condotto da Pierluigi Diaco, che ha faticato a trovare il suo pubblico, raccogliendo solo 624.000 spettatori, equivalenti a un misero 3,91% di share. Questo risultato poco incoraggiante evidenzia le sfide che molti show di intrattenimento devono affrontare in un panorama di concorrenza serrata.

Al di fuori dei programmi di punta, la serata ha visto altre produzioni meno fortunate: **Una tata magica** su Italia 1 ha attratto 1.085.000 spettatori, un risultato discreto ma insufficiente per competere con i titoli leader. Su Tv8, **L’amore non va in vacanza** ha avuto 601.000 telespettatori, mentre **DallAmeriCaruso – Il concerto perduto** su Rai 3 ha segnato 580.000 utenti. La programmazione su Rete 4 e Nove, composta da **Cast Away** e **Cash or Trash – Xmas Edition**, ha totalizzato rispettivamente 544.000 e 533.000 spettatori. Questi dati confermano la prevalenza della proposta di Rai 1 nell’attrarre l’attenzione del pubblico durante una serata tanto significativa come quella di Santo Stefano.

Andamento delle trasmissioni nel preserale e access prime time

Nel preserale e nell’access prime time del 26 dicembre 2024, il panorama televisivo ha visto il dominio incontrastato di **Affari Tuoi**, il noto quiz di Rai Uno. La puntata speciale di Santo Stefano ha conquistato un pubblico di 5.022.000 spettatori, raggiungendo un impressionante 26,57% di share. Questo risultato testimonia l’abilità della trasmissione nel coinvolgere gli spettatori durante le festività, confermandola come un appuntamento fisso per il pubblico italiano.

Su **Canale 5**, **Striscia la Notizia** ha mantenuto una performance solida, raccogliendo 3.219.000 telespettatori e il 17,02% di share. Nonostante una chiara distanza dal programma di Rai Uno, il programma satirico continua a godere di una buona popolarità, affrontando efficacemente la concorrenza durante la fascia oraria cruciale del prime time.

Rai Tre ha fatto registrare buoni ascolti con **Il Cavallo e la Torre**, che ha raggiunto 1.047.000 spettatori e il 5,63% di share, mentre **Un Posto al Sole** ha attirato l’attenzione di 1.263.000 telespettatori, segnando un saldo 6,66%. Le proposte di Rai Tre si sono dimostrate efficaci nel mantenere un pubblico crescente, grazie a contenuti diversificati che richiamano non solo il pubblico domestico ma anche chi cerca un intrattenimento più autentico.

Su **La7**, il programma **In Onda** ha registrato 1.211.000 telespettatori e un 6,41% di share, posizionandosi come alternativa interessante durante la prima serata. Il quadro di ascolti di queste programmazioni mette in evidenza un’importante battaglia per l’attenzione degli spettatori, con Rai Uno nettamente in testa nella serata di Santo Stefano.

Analisi degli ascolti nel pomeriggio e nel mattino

Il pomeriggio del 26 dicembre ha visto **Rai 1** confermare la sua attrattiva con una programmazione che ha saputo mantenere l’attenzione del pubblico. Il programma **La Volta Buona Special** ha cominciato la sua trasmissione con 2.093.000 spettatori, ottenendo un share del 17,52%. Successivamente, il film **Paddington** ha registrato un ascolto di 1.116.000 utenti, pari al 9,17%, dimostrando la capacità della rete di offrire contenuti adatti a tutta la famiglia durante le festività. In questo contesto, **Canale 5** ha replicato con **Concerto di Natale**, una replica che ha attirato 1.263.000 telespettatori, raggiungendo l’11,48% di share. Anche **Tornare a casa per Natale** ha mostrato una buona performance, con 1.228.000 spettatori e il 10,36% di share, sottolineando l’interesse del pubblico per i film a tema natalizio.

Per quanto riguarda le fasce del mattino e del mezzogiorno, la programmazione di **Rai 1** ha continuato a dominare gli ascolti. La Santa Messa di **Papa Francesco**, con l’apertura della Porta Santa a **Rebibbia**, ha fatto registrare 1.251.000 telespettatori e il 19,75% di share, dimostrando l’importanza dell’evento religioso per il pubblico italiano. Contemporaneamente, **Storie Italiane** ha raggiunto un pubblico di 1.302.000 spettatori (18,82%) nella prima parte e 1.254.000 (16,78%) nella seconda. **È sempre Mezzogiorno** ha intrattenuto 1.817.000 utenti, confermando la sua posizione come programma di punta della fascia oraria, con un share del 17,09%.

Su **Canale 5**, **Il quarto Re** ha ottenuto 731.000 telespettatori (11,21%) mentre **Forum** ha raggiunto 1.044.000 spettatori (11,73%). Questi dati evidenziano una competizione accesa tra le reti, con **Rai 1** chiaramente in vantaggio nelle diverse fasce orarie. Lo scenario degli ascolti del pomeriggio e del mattino offre uno spaccato chiaro della preferenza del pubblico per contenuti che spaziano tra intrattenimento e tradizione, evidenziando la forza di **Rai 1** come collocazione privilegiata per il Natale televisivo.