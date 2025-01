Ascolti TV: L’Anno che Verrà e Capodanno in Musica a confronto. Risultati e trend

Ascolti tv 31 dicembre: analisi dei dati di ascolto

La serata di San Silvestro ha visto la prevalenza di L’Anno che Verrà, condotto da Marco Liorni su Rai Uno. Questo spettacolo, incentrato sull’ultimo giorno dell’anno e caratterizzato da un’atmosfera di musica e intrattenimento, ha attratto 5.383.000 spettatori, equivalenti a un 36.79% di share nella sua prima parte. Nella seconda parte, i numeri sono stati comunque buoni, con 2.843.000 spettatori e un 33.62% di share. In netta contrapposizione, il programma Capodanno in Musica su Canale 5, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, ha raccolto 3.395.000 spettatori nella prima parte (25.28% di share) e 1.518.000 nella seconda (25.52% di share).

Un’analisi più approfondita dei dati confrontati con l’anno precedente mostra che L’Anno che Verrà ha avuto performance inferiori rispetto al 2024, quando è stato condotto da Amadeus, che aveva visto una media di 6.202.000 spettatori nella prima parte e 3.601.000 nella seconda. Anche per Capodanno in Musica, ci sono stati segnali di miglioramento rispetto allo scorso anno con 2.631.000 spettatori e 1.336.000 nella rispettiva seconda parte.

In termini di ascolti complessivi, è chiaro che Rai Uno ha mantenuto una posizione dominante sul mercato, evidenziando il successo della sua programmazione rispetto a quella di Canale 5.

Confronto tra i programmi

Il confronto tra i due eventi di Capodanno richiede un’analisi attenta e dettagliata, specialmente considerando le diverse strategie di programmazione adottate da Rai Uno e Canale 5. L’Anno che Verrà, condotto da Marco Liorni, ha dimostrato di avere una forte presa sul pubblico, conquistando un notevole numero di spettatori durante sia la prima che la seconda parte dello spettacolo. I suoi 5.383.000 spettatori nella prima parte e 2.843.000 nella seconda rappresentano dati molto significativi, evidenziando il potere attrattivo di format ben consolidati.

D’altra parte, Capodanno in Musica, pur presentando un cast di conduttori noti come Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, ha ottenuto risultati inferiori con 3.395.000 spettatori inizialmente, per scendere ulteriormente a 1.518.000 nella sua seconda parte. Sebbene entrambi i programmi abbiano cercato di offrire spettacolo e intrattenimento, la differenza in termini di ascolti è evidente.

Valutando i trend a lungo termine, si nota che il format di L’Anno che Verrà mantiene un consenso robusto, nonostante i dati inferiori rispetto ai precedenti anni. Questo porta a considerare che la qualità del contenuto e l’affiatamento dei conduttori possono aver influenzato decisamente la risposta del pubblico. Al contrario, sebbene Capodanno in Musica abbia visto un incremento rispetto all’anno precedente, il suo posizionamento rimane ancora distante da quello della proposta di Rai Uno.

Dati di ascolto delle altre reti

La serata di San Silvestro ha presentato ascolti contrastanti anche per i programmi proposti dalle altre reti. Su Rai 2, il classico Gli Aristogatti ha intrattenuto 1.105.000 spettatori, registrando un modesto 7.1% di share. Questo dato riflette la difficoltà di attrarre un pubblico significativo, specialmente in un contesto di programmazione competitiva come quello del 31 dicembre.

Italia 1, con il film Independence Day, ha attirato 510.000 spettatori, equivalenti a un 3.37% di share. Questi numeri non stupiscono, considerando la forte concorrenza di programmi più affermati. Infine, su Rete 4, Ocean’s Eleven: Fate il vostro gioco ha totalizzato 404.000 spettatori, il che si traduce in un 2.67% di share, evidenziando un interesse abbondantemente al di sotto delle aspettative.

Questi dati mettono in risalto l’indiscutibile predominanza di Rai Uno e Canale 5 nella programmazione di Capodanno, i cui programmi principali hanno monopolizzato l’attenzione del pubblico. La scarsa performance delle altre reti potrebbe essere attribuita non solo alla qualità e alla popolarità dei programmi offerti ma anche alla scelta del pubblico, più incline a sintonizzarsi su fatti consolidati e attesi nel periodo festivo.

Risultati del preserale e access prime time

La fascia di access prime time ha visto una partecipazione del pubblico significativa, seppure non eccezionale. Il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, trasmesso a reti unificate, ha catturato l’attenzione di 5.043.000 spettatori, corrispondenti a un 32.13% di share su Rai Uno. Questo dato, sebbene alto, non ha raggiunto i picchi storici di ascolto. Sono stati registrati numeri inferiori su altre reti: 471.000 (3%) su Rai 2, 786.000 (5%) su Rai 3, 329.000 (2.09%) su Rete 4 e 3.004.000 (19.15%) su Canale 5. Tali cifre evidenziano la predominanza di Rai Uno e il suo ruolo centrale nel panorama informativo italiano.

Passando ai dati del preserale, è stata L’Eredità, condotta da Marco Liorni, a trionfare in questa fascia oraria. Il programma ha registrato un totale di 2.454.000 spettatori (17.87%) nella prima parte, crescendo ulteriormente a 3.624.000 (24.55%) nella seconda. Questo andamento dimostra una fidelizzazione crescente del pubblico, sottolineando la qualità del format e la capacità del conduttore di mantenere vivo l’interesse. In contrapposizione, La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha attirato 2.339.000 spettatori (17.27%) nella prima parte e 2.907.000 (20.02%) nella seconda, mostrando performance comunque competitive ma decisamente inferiori rispetto al leader di ascolti.

In sintesi, la serata di San Silvestro ha confermato l’affermazione di Rai Uno sia nelle fasce di access che in quelle preserali, in un contesto di programmazione generale che ha messo in risalto non solo la popolarità di alcuni programmi, ma anche l’impatto del messaggio istituzionale di fine anno. La leadership indiscussa di Marco Liorni ha ulteriormente consolidato la reputazione di L’Eredità come uno dei programmi più amati dal pubblico italiano.