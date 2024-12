Ascolti TV: Grande Fratello tenta di riconquistare il pubblico con nuove sorprese

Ascolti tv del 30 dicembre 2024

La serata del 30 dicembre 2024 ha visto una competizione accesa tra diversi programmi televisivi. Le scelte del pubblico, riflettendo le attese e le preferenze di fine anno, si sono rivelate cruciali per i palinsesti delle emittenti. Su Rai1, il film Questi Fantasmi, diretto da Alessandro Gassman, ha ottenuto uno share significativo del 17.9% , attirando circa 2.998.000 spettatori. Nonostante la popolarità di Questi Fantasmi, la ventesima puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si è posizionata leggermente sopra con un 18.5% di share e 2.215.000 telespettatori.

Le altre reti hanno evidenziato ascolti decisamente variabili. Ad esempio, su Rai2, il programma Raiduo ha attirato solo 941.000 spettatori, equivalente a un 5.7% di share. In seguito, Rai3 con La Valanga Azzurra ha registrato 698.000 spettatori e un 3.9% di share. Su Rete4, Assassinio sul Nilo ha conquistato circa 768.000 telespettatori, fermandosi al 4.9% di share. Italia1 ha invece riproposto un grande classico con Il Cavaliere Oscuro, ottenendo un buon risultato di 1.048.000 spettatori e un 7% di share. Rete4, La7, Tv8 e Nove hanno proposto una varietà di contenuti, raccogliendo un bacino di pubblico meno consistente ma comunque significativo per il fine settimana.

Prima serata: chi ha vinto la sfida?

Nella prima serata del 30 dicembre 2024, la competizione tra i vari programmi televisivi ha visto una sfida interessante, con risultati che evidenziano le dinamiche del pubblico e le strategie delle emittenti. Rai1, presentando il film Questi Fantasmi, ha registrato uno share del 17.9% , accolto da 2.998.000 spettatori, dimostrando una solida performance per il canale, nonostante la concorrenza. Tuttavia, il Grande Fratello di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, ha superato leggermente questo risultato, con uno share del 18.5% e 2.215.000 telespettatori, consolidando la sua posizione di programma di punta nella programmazione serale del lunedì.

Altre reti, come Rai2, hanno mostrato ascolti nettamente inferiori con il programma Raiduo, che ha attratto 941.000 spettatori e uno share del 5.7% . Rai3, presentando la trasmissione La Valanga Azzurra, ha ottenuto 698.000 spettatori e un 3.9% di share, mentre Rete4 ha proposto Assassinio sul Nilo, attirando 768.000 spettatori, con un share del 4.9% . In casa Italia1, il blockbuster Il Cavaliere Oscuro ha totalizzato 1.048.000 spettatori e un 7% di share, dimostrando che le produzioni cinematografiche continuano a richiamare l’attenzione del pubblico. La La7, Tv8 e Nove hanno offerto una varietà di contenuti, ma nessuno di questi ha raggiunto numeri significativi, riprendendo il trend di ascolti più contenuti per il fine settimana.

Access Prime Time: risultati e protagonisti

Nel segmento dell’Access Prime Time della serata del 30 dicembre 2024, Rai1 ha dominato la scena con il programma Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Il format ha conquistato un pubblico notevole, totalizzando 5.701.000 spettatori e uno share del 28.5% , dimostrando la sua capacità di attrarre e intrattenere il pubblico in un momento cruciale della settimana. Questo successo sottolinea l’efficacia della programmazione di Rai1 e il legame consolidato tra il conduttore e il suo pubblico.

In seconda posizione si è piazzata Striscia la Notizia su Canale 5, che ha totalizzato 2.911.000 telespettatori e un share del 14.6% . Sebbene i numeri siano inferiori rispetto a quelli di Rai1, la storica trasmissione continua a mantenere una sua rilevanza nel panorama televisivo italiano. Rai2, con un’offerta più leggera basata su contenuti della Walt Disney, ha totalizzato 551.000 spettatori e un share del 2.71% , mentre Rai3 con Il Cavallo e la Torre ha attirato 1.011.000 telespettatori, raggiungendo un 5.17% di share.

Per quanto riguarda Un Posto al Sole, questo programma si conferma un pilastro per il network, con un’affermazione di 1.393.000 spettatori e un 6.9% di share. Analogamente, Rete4, con il suo programma serale 4 di Sera, ha totalizzato vari risultati: 829.000 spettatori per la prima parte, scendendo a 719.000 nella seconda, con una performance complessiva non indifferente. Complessivamente, la serata ha messo in luce come le emittenti si stiano adeguando alle preferenze del pubblico, con la principale battaglia degli ascolti concentrata tra i principali network nazionali.

Ascolti tv del Preserale

La fascia preserale della serata del 30 dicembre 2024 ha registrato importanti risultati che testimoniano le preferenze del pubblico italiano nella transizione verso la prima serata. Su Rai1, il quiz L’Eredità ha confermato la sua forza, raggiungendo 2.615.000 spettatori con uno share del 18.62% durante la fase “La sfida dei 7”. Il programma ha ulteriormente incrementato il suo seguito, superando i 4.150.000 telespettatori e segnando un share del 24.76% durante il gioco vero e proprio, evidenziando l’efficacia del suo format e il legame con il pubblico.

In competizione, Canale 5 ha presentato La Ruota della Fortuna, che ha mantenuto ascolti competitivi con 2.358.000 spettatori e uno share del 17.89% nel segmento Gira la ruota della fortuna. Durante il gioco, il programma ha assistito a un aumento della platea fino a 3.572.000 spettatori, chiudendo con uno share del 22.40% e dimostrando che la rivale può tenere alta l’attenzione del pubblico, sebbene non raggiunga le vette di L’Eredità.