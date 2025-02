Ascolti Tv: Domenica In trionfa, mentre Tradimento fatica a decollare. Informazioni dettagliate

Ascolti record per Domenica In

Un significativo climax di ascolti ha caratterizzato lo speciale di Domenica In andato in onda il 16 febbraio. Condotta da Mara Venier, questa edizione ha visto la partecipazione di quasi tutti i cantanti del Festival di Sanremo, confermandosi come un evento imperdibile per il pubblico. I numeri parlano chiaro: durante la trasmissione, l’attrattiva dei performer in gara ha raggiunto picchi straordinari, facendo registrare ascolti da record. Il direttore del daytime Rai, Angelo Mellone, ha espresso soddisfazione per il rinvigorito interesse verso tutti i programmi pomeridiani, testimoniato dall’impatto positivo della kermesse musicale. I dati auditel evidenziano come, nel corso delle diverse fasi della trasmissione, il programma abbia raccolto un’audience notevole, rispecchiando l’affetto e la passione del pubblico per la manifestazione canora.

Andamento degli ascolti del pomeriggio

Il pomeriggio del 16 febbraio ha visto una netta prevalenza di Domenica In, che ha registrato ascolti stratosferici grazie alla presenza dei protagonisti del Festival di Sanremo. La conduzione di Mara Venier ha permesso di attrarre un pubblico vasto e appassionato, con un picco di 5.580.000 spettatori (41.2%) nella prima parte del programma, seguita da 5.543.000 spettatori (44%) e un leggero calo a 5.323.000 spettatori (34.4%) nella terza parte. Questo successo ha messo in evidenza il potere attrattivo della manifestazione canora più attesa dell’anno, confermando l’interesse del pubblico nei confronti dei cantanti in gara.

Su Canale 5, la trasmissione Amici di Maria De Filippi ha catturato l’attenzione di 2.178.000 spettatori (15.9%), mostrando una performance solida, anche se lontana dai livelli di Domenica In. A seguire, Verissimo, con le sue interviste e storie emozionanti, ha raccolto 1.472.000 spettatori (11.7%) nella prima parte e 1.549.000 spettatori (11.7%) nella seconda parte. La forte competizione del pomeriggio è stata evidenziata dai dati, che hanno confermato la prevalenza di Rai1 nel cuore degli spettatori italiani.

Risultati della prima serata

La prima serata del 16 febbraio ha messo in luce i risultati contrastanti delle varie offerte televisive. Da un lato, Mina Settembre, giunta alla conclusione della sua terza stagione, ha chiuso con un considerevole numero di ascolti, attirando 4.547.000 spettatori, pari al 25.3% di share. Questo risultato non solo evidenzia la popolarità della serie, ma riflette anche l’interesse degli spettatori per produzioni di qualità, in grado di mantenere alta l’attenzione anche dopo il clamore del festival di Sanremo.

Al contrario, la nuova serie turca proposta da Canale 5, Tradimento, non ha saputo decollare, raccogliendo solo 1.927.000 spettatori, corrispondenti all’11.5% di share. Questo calo nelle preferenze del pubblico può mettere in discussione l’affidabilità dei format seriali importati, in particolare in un contesto in cui il pubblico italiano pare essere sempre più esigente nel linguaggio e nei contenuti narrativi.

In altre situazioni della prima serata, Rai2 ha visto la propria offerta di N.C.I.S. – Unità Anticrimine attirare 759.000 spettatori, con una quota del 3.7%. In Italia1, l’inchiesta di Le Iene ha ottenuto l’attenzione di 1.297.000 spettatori, il 9.1% del pubblico, mentre Rai3 ha visto seguite le indagini di Report da 1.466.000 spettatori, pari al 7.6% di share. L’approfondimento di Zona Bianca su Rete4 ha chiuso con 599.000 spettatori (4%). Su La7, il film storico Il processo di Norimberga è stato seguito da 298.000 spettatori, attestandosi al 2%. Infine, sul Nove, l’appuntamento con Che Tempo Che Fa ha ottenuto 2.018.000 spettatori (10.1%) nella prima parte e 1.055.000 spettatori (8.5%) nella seconda parte, dimostrando la stabilità del format e dell’appeal di Fabio Fazio sul pubblico.

Ascolti nel prime time

Dati delle fasce orarie mattutine

Il segmento mattutino del 16 febbraio ha mostrato un panorama di ascolti distintivo, con Rai Uno che si conferma leader nel cuore degli spettatori. Il programma Unomattina in Famiglia ha totalizzato un ascolto medio di 1.038.000 spettatori (31.9%) nella prima parte, una performance che ha visto crescere l’interesse nel secondo segmento, con 2.602.000 spettatori (39.8%) e una leggera flessione a 2.791.000 spettatori (37.5%) nella terza parte. Tale andamento dimostra come la programmazione di Rai Uno continui a richiamare un pubblico fedele, attratto dalle storie raccontate e dagli ospiti ospitati.

Al contrario, la proposta di Canale 5, rappresentata dal documentario Castello di Chambord – Leonardo nella Valle della Loira, ha attirato solo 642.000 spettatori (9.3%), segnale di una difficoltà nel competere con l’offerta di Rai Uno. Le Storie di Melaverde sono riuscite a raggiungere 903.000 spettatori (12%) nella prima parte, mentre nella seconda parte hanno visto un incremento a 1.028.000 spettatori (12.7%). La trasmissione Melaverde, con i suoi approfondimenti sul territorio italiano, ha avuto una performance complessivamente positiva, totalizzando 1.761.000 spettatori (16.5%).

Queste dinamiche evidenziano come il mattino televisivo rimanga cruciale per catturare l’attenzione degli spettatori, segnalando anche una diversa domanda di contenuti e format, con Rai Uno nettamente in evidenza nella fascia mattutina. È interessante notare come, nonostante il buon esito di Melaverde, Canale 5 sembri dover rivedere le proprie strategie per conquistare un pubblico più ampio nella programmazione del mattino.

