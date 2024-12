Ascolti TV: De Martino trionfa con Don Matteo e Endless Love, i dettagli.

Ascolti tv del giovedì 12 dicembre 2024

Nel prime time di giovedì 12 dicembre 2024, i ascolti TV hanno registrato risultati significativi, con Rai1 che ha stravinto grazie alla fiction Don Matteo. Stando ai dati forniti, il programma ha raccolto un’ottima audience di 4.067.000 spettatori, raggiungendo il 21.9% di share. La competizione diretta, rappresentata da Endless Love su Canale5, è risultata meno incisiva, totalizzando 2.560.000 utenti e uno share del 13.3%. Nonostante la distanza dai primi posti, i numeri di Endless Love rimangono ragguardevoli e contribuiscono al palinsesto serale di Canale5.

In terza posizione si è classificato Odio l’Estate su Italia1, con un pubblico di 1.349.000 spettatori e una fetta di share del 7%. Anche Dritto e Rovescio su Rete4 ha mostrato cifre positive, raggiungendo 1.265.000 persone e un 8.5%, confermando l’interesse per i programmi di approfondimento giornalistico. Rai3 ha proposto Splendida Cornice, che ha sequestrato l’attenzione di 942.000 spettatori (5.4%). Durante la serata, si è ben comportato anche Sky Uno: il debutto di Masterchef 14 ha attratto 881.000 spettatori nel primo episodio e 721.000 nel secondo, con share rispettivi del 4.2% e 4.9%.

Infine, Rai2 ha presentato un film, L’Uomo dei Ghiacci: The Ice Road, con 816.000 spettatori e un 4.3% di share, confermando la varietà dell’offerta televisiva in una serata ricca di contenuti diversificati. Gli ascolti del giovedì sera si dimostrano quindi rappresentativi di un panorama zootecnico in continua evoluzione, con Rai1 che continua a dominare il mercato delle fiction italiane.

Risultati di ascolto delle principali trasmissioni

Giovedì 12 dicembre 2024 ha visto una competizione serrata con protagoniste fiction e programmi di intrattenimento. La drama Don Matteo ha confermato il suo status di leader indiscusso del prime time, ottenendo ascolti straordinari: 4.067.000 spettatori e un eccellente 21.9% di share. Questo successo è emblematico della capacità della serie di attrarre un pubblico vasto e fidelizzato, nonostante una concorrenza significativa.

La risposta di Canale5, con la soap opera Endless Love, ha visto una performance dignitosa ma non comparabile con la rivale di Rai1. La trasmissione ha raccolto 2.560.000 spettatori, pari al 13.3% di share, mostrando che, sebbene il programma stia affrontando difficoltà nell’acquisire audience comparabili, conserva una base di seguaci che continua a seguirlo con interesse.

Non si può trascurare il buon risultato di Odio l’Estate su Italia1, che ha attirato 1.349.000 spettatori e un 7% di share. Anche Dritto e Rovescio si è comportato bene su Rete4, intercettando l’interesse di 1.265.000 spettatori (8.5%), segnalando una preferenza per i contenuti d’informazione. A seguire, Splendida Cornice su Rai3 ha totalizzato 942.000 spettatori e il 5.4% di share, chiudendo un quadro di ascolti diversificati che ha reso la serata televisiva variegata e interessante per diversi target di pubblico.

Infine, la programmazione della serata ha visto il debutto di Masterchef 14 su Sky Uno, il quale ha conquistato 881.000 spettatori nel primo episodio e 721.000 nel secondo, con un interesse crescente, ma con share relativamente modesti del 4.2% e 4.9%. La serata si è conclusa con L’Uomo dei Ghiacci: The Ice Road su Rai2, che ha intrattenuto 816.000 spettatori e il 4.3% di share, dimostrando l’ampia gamma di offerte disponibili per gli spettatori.

Confronto tra Don Matteo e Endless Love

La sfida tra Don Matteo e Endless Love si è rivelata un confronto impari, con la fiction di Rai1 che ha nettamente superato la soap opera di Canale5. Con 4.067.000 spettatori e un ascolto pari al 21.9% di share, Don Matteo ha dimostrato ancora una volta di avere un forte seguito, confermando la sua posizione di leadership nel panorama televisivo italiano. Focus sulla capacità del format di attrarre una vasta gamma di pubblico, inclusi famiglie e giovani adulti, grazie a storie ben costruite e personaggi carismatici.

In contrapposizione, Endless Love ha totalizzato 2.560.000 spettatori e il 13.3% di share, segnando una performance dignitosa ma comunque inferiore rispetto alla concorrenza. Sebbene la serie riesca a mantenere una fanbase costante, i dati raccolti evidenziano la difficoltà di emergere in un mercato dominato da titoli storici come Don Matteo. La soap opera, caratterizzata da una narrazione melodrammatica, continua a presentarsi come un’opzione valida per gli spettatori affezionati, ma perde colpi quando si tratta di attrarre nuovi telespettatori.

Il divario nella raccolta di audience suggerisce non solo la differenza nella qualità percepita delle produzioni, ma anche l’importanza del marketing e della programmazione strategica per capitalizzare l’interesse del pubblico. Con un trend di ascolti così definito, le due serie evidenziano non solo un confronto di generi, bensì anche l’evoluzione delle preferenze del pubblico italiano in un contesto televisivo in continua trasformazione.

Prestazione di De Martino nel preserale

Il preserale del 12 dicembre 2024 ha visto un autentico trionfo per Stefano De Martino, il cui programma Affari Tuoi ha raggiunto un picco di ascolti oltre i 6 milioni di spettatori, con un impressionante 28.2% di share. Questo risultato non solo conferma la popolarità di De Martino come presentatore, ma sottolinea anche l’appeal del format dei ‘pacchi’, in grado di catturare l’attenzione del pubblico italiano in un orario cruciale. L’ottima performance di Affari Tuoi si distingue in un contesto competitivo, grazie a una formula collaudata che combina suspense e intrattenimento.

In contrasto, il programma di satira Striscia la Notizia su Canale5 ha registrato ascolti significativamente inferiori, fermandosi a 2.886.000 spettatori e ottenendo un 13.6% di share. I dati segnalano una certa difficoltà per il tg satirico di Antonio Ricci, che predilige un approccio ironico nel commentare l’attualità, ma che sembra non aver colto l’interesse del pubblico come in passato.

Non è solo il prime time a dover far fronte a una competizione agguerrita: nel preserale, altri programmi come L’Eredità – La Sfida dei Sette hanno mantenuto buoni livelli di ascolto, con una media di 2.937.000 spettatori e il 21% di share, mentre L’Eredità tradizionale ha totalizzato 4.186.000 spettatori e un 24.6% di share. Anche Gira La Ruota della Fortuna ha fatto la sua parte su Canale5, raccogliendo 2.311.000 spettatori e un 17.4%. Tuttavia, l’egemonia di Rai1 nel preserale e nel prime time è evidente e conferma la forza del suo palinsesto rispetto alla concorrenza.

Dati Auditel delle programmazioni pomeridiane

Il panorama pomeridiano del 12 dicembre 2024 ha mostrato performance notevoli in termini di ascolti, con programmi che continuano a dimostrarsi fortemente radicati nel cuore del pubblico italiano. La Vita in Diretta, ad esempio, si è posizionata come una delle opzioni più seguite, intrattenendo 2.230.000 spettatori e conquistando un share del 20.5%. Questo successo evidenzia l’interesse costante degli spettatori per contenuti di informazione e intrattenimento, rendendolo uno dei programmi più apprezzati in fascia pomeridiana.

Il Paradiso delle Signore, ulteriore rappresentante della programmazione di Rai1, ha mantenuto buoni ascolti con 1.761.000 spettatori e un 19.9% di share. Il suo fascino risiede nella capacità di combinare storie avvincenti e atmosfere storiche, riuscendo ad attrarre una vasta gamma di telespettatori, incluse le fasce più giovani.

Su Canale5, Beautiful ha generato 2.417.000 spettatori e un share del 20.2%, confermandosi un punto di riferimento per gli appassionati del genere soap opera. Anche Uomini e Donne ha registrato una performance solida, con 2.556.000 spettatori e un 26% di share, dimostrando la sua capacità di intrattenere e coinvolgere il pubblico con dinamiche e relazioni personali accattivanti.

Inoltre, la striscia di Amici ha avuto un impatto significativo, raccogliendo 1.573.000 spettatori (17.9%). Anche Grande Fratello ha mostrato numeri discreti, con 1.256.000 spettatori (14.1%). Infine, il pubblico ha mostrato interesse anche per My Home My Destiny, che ha ecceduto le aspettative e ha chiuso con 1.326.000 spettatori e 14.8%. Questi numeri dimostrano il ricco panorama di scelte disponibili per gli spettatori nelle fasce pomeridiane e la continua competizione tra le reti di punta.

Classifica generale degli ascolti tv

La classifica degli ascolti televisivi per il giovedì 12 dicembre 2024 evidenzia una netta supremazia di Rai1, grazie ai risultati eccezionali di Don Matteo, che ha conquistato la prima posizione con 4.067.000 spettatori e un 21.9% di share. Questo successo è emblematico di un trend consolidato, in cui le produzioni di Rai1 continuano a dominare il prime time, attirando una fetta ampia e fidelizzata di pubblico.

In seconda posizione si colloca Endless Love su Canale5, che nonostante un ascolto di 2.560.000 spettatori e un share del 13.3%, ha mostrato segnali di vitalità, senza però riuscire a contrastare il predominio della fiction di Rai1. Italia1, con Odio l’Estate, si posiziona terza con 1.349.000 spettatori e un 7% di share, segnalando buone performance per le produzioni di intrattenimento.

Un buon risultato è stato ottenuto anche da Dritto e Rovescio su Rete4, che ha raggiunto 1.265.000 spettatori e un 8.5% di share, dimostrando l’interesse continuo verso i programmi di approfondimento. Al quinto posto, Splendida Cornice su Rai3 ha attratto 942.000 spettatori, chiudendo con un share del 5.4%.

Un debutto interessante è rappresentato da Masterchef 14 su Sky Uno. I numeri sono stati soddisfacenti, con 881.000 spettatori nel primo episodio e 721.000 nel secondo, corrispondenti a share del 4.2% e 4.9%, rispettivamente. Anche per L’Uomo dei Ghiacci: The Ice Road su Rai2 ci sono stati buoni risultati, con 816.000 spettatori e un 4.3% di share, confermando la varietà dell’offerta televisiva.

Questi dati complessivi offrono una chiara panoramica della dinamica competitiva nel panorama televisivo italiano, evidenziando la costante abilità di Rai1 nel mantenere la leadership, ma anche il potenziale di crescita di altre emittenti che cercano di affermarsi con contenuti diversificati e accattivanti.