Ascolti TV: De Martino conquista, Mediaset vola in cima alle classifiche

Ascolti record per Affari Tuoi e De Martino

Il 6 gennaio ha segnato un importante traguardo per la programmazione televisiva italiana grazie allo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia, trasmesso su Rai Uno. Questo evento ha attratto un pubblico significativo, raggiungendo ben 6.208.000 spettatori con un impressionante 26.6% di share durante la prima parte. La partecipazione della signora Antonietta dalla Basilicata ha reso la serata ancora più coinvolgente. Nella parte finale, l’attenzione è cresciuta ulteriormente, portando la media a 6.316.000 utenti e un 37.7% di share. Questi risultati confermano la capacità di Stefano De Martino di attrarre l’audience, superando di gran lunga le performance del suo predecessore, Amadeus, che nel 2023 aveva ottenuto una media di 5.537.000 spettatori e 31.4% di share per lo stesso programma.

Tuttavia, nonostante questi ascolti considerevoli, Affari Tuoi non è riuscito a eguagliare i numeri raggiunti da Mediaset con la trasmissione della partita di Supercoppa tra Inter e Milan, andata in onda su Canale 5 e che ha registrato un pubblico di 7.404.000 utenti, con un 32.6% di share. Tale confronto mette in evidenza la competizione accesa tra le due reti e l’abilità di De Martino nel conquistare il pubblico nei momenti chiave, nonostante la collocazione di eventi sportivi di grande rilievo come la Supercoppa.

Prestazioni di Mediaset nella Supercoppa

Il 6 gennaio, Mediaset ha ottenuto risultati impressionanti con la trasmissione della Supercoppa italiana, che ha visto scontrarsi le squadre di Inter e Milan su Canale 5. Questo evento sportivo ha registrato un’affluenza notevole, raggiungendo un picco di 7.404.000 spettatori e un 32.6% di share. La scelta di trasmettere una partita di questa portata si è rivelata altamente strategica, collocandosi in un momento di grande interesse per gli appassionati di calcio e garantendo così un notevole successo in termini di audience.

Questo risultato non solo conferma l’appeal del calcio italiano, ma evidenzia anche la capacità di Mediaset di produrre contenuti che riescono a catalizzare l’attenzione degli spettatori. In un contesto in cui le emittenti competono per la leadership nel campo degli ascolti, la messa in onda di eventi sportivi di prime time continua a dimostrarsi un metodo efficace per attrarre un vasto pubblico. La battaglia per gli ascolti si fa sempre più serrata, specialmente in occasioni speciali come la Supercoppa, dove l’adrenalina del match si combina con l’interesse di una vasta audience.

Il successo della Supercoppa rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Mediaset per consolidare la sua posizione sul mercato televisivo italiano, dimostrando che eventi di grande richiamo sportivo possono, e devono, essere sfruttati per attrarre ulteriori utenti e migliorare il posizionamento delle proprie produzioni.

Dati degli ascolti nelle fasce orarie del pomeriggio e del mattino

I dati auditel relativi al pomeriggio del 6 gennaio offrono spunti interessanti sulle preferenze del pubblico italiano. Su Rai Uno, il programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo ha attirato l’attenzione di 1.883.000 spettatori (14.50%) nella prima parte, mentre nella seconda è salito a ben 2.145.000 utenti (18.13%). A seguire, La Vita in Diretta ha proseguito il trend positivo, raggiungendo 2.252.000 utenti (19.27%) nella prima parte e 2.714.000 (20.77%) nella chiusura, dimostrando l’efficacia della programmazione pomeridiana della rete.

In contrasto, i palinsesti di Mediaset hanno offerto messaggi concorrenti. La replica di Beautiful ha mantenuto l’interesse di 1.982.000 spettatori (14.40%), mentre The Blind Side ha registrato 1.598.000 utenti (13.19%). Infine, il film Hearts of Winter ha visto una performance più contenuta, attirando 1.195.000 spettatori (9.25%). Questi dati indicano una chiara predilezione per i contenuti offerti da Rai Uno nel pomeriggio rispetto a quelli di Canale 5.

Nel segmento mattutino, i numeri continuano a sostenere la performance della rete pubblica. Il programma Unomattina ha intrattenuto 1.289.000 utenti (21.5%) nella prima parte, confermando la sua centralità nella programmazione mattutina. A seguire, A Sua Immagine ha collezionato una media di 1.979.000 spettatori (21.5%), mentre È Sempre Mezzogiorno è riuscito a coinvolgere 2.164.000 italiani (17.8%) con la sua offerta culinaria.

In casa Canale 5, il programma I Grandi Misteri della Bibbia ha totalizzato 740.000 spettatori (11.90%), seguito da Melaverde con 1.307.000 utenti (12.16%). I dati sono indicativi di una preferenza per i contenuti informativi e di intrattenimento di Rai Uno durante il mattino, evidenziando le sfide che Mediaset deve affrontare per consolidare la propria audience in queste fasce orarie.