Ascolti Tv: De Martino, Ama e Don Matteo tra successi e insuccessi del pubblico

Ascolti televisivi del 5 dicembre 2024

Il 5 dicembre 2024 si è rivelato un giovedì significativo per il palinsesto televisivo italiano, con la Rai che ha dominato le classifiche di ascolti. In particolare, la serie di punta Don Matteo ha attratto una platea di quasi 4 milioni di telespettatori, confermando la sua affidabilità come prodotto di intrattenimento. Mediaset, ancora una volta, si è trovata a fronteggiare la concorrenza agguerrita di Rai1, dimostrando che le scelte strategiche di programmazione fatte dalla Rai stanno portando ai frutti sperati. Questo scenario mette in evidenza la crescente popolarità di alcune trasmissioni e il continuo adattamento del pubblico ai nuovi format televisivi.

Nel complesso, è evidente che la programmazione di Rai per questa serata ha incontrato il favore del pubblico, rispecchiando le tendenze attuali nei gusti televisivi degli italiani. I risultati degli ascolti non solo evidenziano il successo di programmi storici come Don Matteo, ma anche le sfide crescenti che Mediaset deve affrontare per mantenere la sua posizione nel mercato televisivo. L’analisi dei dati di ascolto di questa data rappresenta un ulteriore tassello nella competizione tra i due principali network italiani, rivelando le dinamiche di un settore in continua evoluzione.

Tutti i dati della prima serata

Nella serata del 5 dicembre 2024, la competizione televisiva ha visto il dominio incontrastato di Rai1 con la sua fiction Don Matteo, la quale ha ottenuto l’attenzione di ben 3.965.000 spettatori, corrispondente a uno share del 21.6%. Nonostante il forte impegno di Mediaset, il programma di punta su Canale5, Endless Love, ha registrato solo 2.417.000 spettatori e uno share di 12.4%, confermando una distanza significativa dal primo classificato. Rai2 ha proposto Delitti in Famiglia, ma ha visto una misera affluenza di 391.000 spettatori, equivalente a un deludente 2% di share.

Italia 1 ha attirato l’attenzione di 2.790.000 spettatori con l’incontro di Coppa Italia Lazio-Napoli, segnando il 13.2% di share. Anche Rai3 ha cercato di inserirsi nel panorama serale con Splendida Cornice, raccogliendo 806.000 spettatori, pari al 4.6%. Rete4 ha visto Dritto e Rovescio avere 954.000 spettatori, ottenendo il 6.5%, mentre La7 con PiazzaPulita ha segnato 858.000 spettatori, raggiungendo il 5.9%. Infine, su Tv8, la finale di X Factor ha conquistato 867.000 spettatori, equivalenti a un deludente 4.5% di share. Questi dati evidenziano il predominio della programmazione di Rai e la necessità per Mediaset di rivalutare le proprie strategie di contenuto.

Ascolti Tv 5/12: Access Prime

Durante il segmento di Access Prime, Rai1 ha dominato senza rivali grazie al gioco Affari Tuoi, che ha catturato l’attenzione di 5.829.000 spettatori, corrispondente a uno share del 26.2%. Questo risultato sottolinea la forza della programmazione di Rai nel coinvolgere il pubblico fin dall’inizio della serata. Al contrario, su Canale5, Striscia la Notizia ha visto una flessione significativa, totalizzando 2.927.000 spettatori e un modesto 13.2% di share, rivelando una possibile stanchezza nei format proposti.

Su Rai2, il telegiornale TG2 Post ha attirato 467.000 spettatori, segnando un 2.1%, un dato che denota la difficoltà di penetrare in un contesto altamente competitivo. Non è andata molto meglio per Italia1, dove N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha racimolato 1.137.000 spettatori, ottenendo un share di 5.6%. Rai3 ha visto una leggera crescita con Il Cavallo e la Torre, che ha interessato 1.209.000 spettatori e uno share del 5.7%, mentre Un Posto al Sole ha raggiunto 1.547.000 spettatori, raggiungendo un 6.9%, evidenziando una preferenza del pubblico per le produzioni locali.

Sull’emittente Rete4, 4 di Sera ha totalizzato 1.042.000 spettatori nella prima parte e 988.000 nella seconda, con uno share del 4.9% e 4.4% rispettivamente. La7 ha registrato 1.822.000 spettatori con 8 e 1/2, rispecchiando l’interesse costante per i talk show informativi. Infine, su Tv8, l’anteprima di Factor ha avuto un pubblico limitato, totalizzando solo 295.000 spettatori e un 1.4%. Questi dati evidenziano chiaramente il predominio di Rai1 nel segmento Access Prime e il bisogno di Mediaset di ripensare alle proprie offerte per attrarre un pubblico più ampio.

Ascolti Tv 5/12: il pomeriggio

Nella giornata del 5 dicembre 2024, il pomeriggio televisivo ha testimoniato l’affermazione di Rai1, che ha ottenuto risultati significativi con le sue programmazioni. La Volta Buona, nel suo orario di messa in onda, ha attratto rispettivamente 1.379.000 spettatori (12.3%) nella prima parte e 1.442.000 (15.7%) nella seconda, mostrando un apprezzamento crescente per il format. La soap opera Il Paradiso delle Signore ha riscosso un notevole successo, conquistando 1.626.000 spettatori e raggiungendo un share dell’18.6%, confermando la sua posizione di rilievo nel palinsesto quotidiano della rete.

Il magazine di attualità La Vita in Diretta ha continuato a essere una scelta apprezzata dal pubblico, totalizzando 1.883.000 spettatori (19.8%) nella fase di presentazione e 2.382.000 (21.2%) successivamente. Questo risultato sottolinea l’importanza di informazione e intrattenimento nella programmazione di Rai1. Dall’altra parte, Mediaset ha cercato di competere con le sue offerte, ma con numeri complessivamente inferiori: Beautiful ha registrato 2.472.000 spettatori (20.4%) e Uomini e Donne è arrivato a 2.538.000 (25.3%), segnando un buon riscontro, mentre Amici e Grande Fratello hanno visto rispettivamente 1.489.000 spettatori (17.2%) e 1.325.000 (14.7%).

Pomeriggio Cinque ha raggiunto 1.291.000 spettatori (13.4%) nella prima parte e 1.320.000 (11.8%) nella seconda parte, dimostrando una certa difficoltà nel mantenere l’attenzione del pubblico tra i vari segmenti. Questi dati, messi a confronto, evidenziano un chiaro predominio della programmazione di Rai1 nel pomeriggio, consolidando la sua posizione come leader del settore e suggerendo a Mediaset la necessità di rinnovare le proprie strategie per mantenere la competitività.

Ascolti Tv 5/12: la mattina

Il segmento mattutino del 5 dicembre 2024 ha visto una netta predominanza della Rai, con programmi che hanno saputo conquistare una vasta audience. Tg1Mattina ha aperto la giornata informativa segnando 440.000 spettatori e un 11.9% di share, evidenziando l’importanza delle notizie mattutine per gli spettatori. A seguire, Unomattina ha trattenuto 885.000 telespettatori, raggiungendo un 19.2% di share, un dato che indica un’ottima performance rispetto ai concorrenti.

La trasmissione Storie Italiane ha proseguito questo trend positivo, interessando 790.000 spettatori nella prima parte e 893.000 nella seconda parte, con share rispettivi del 17.6% e 17%. E’ Sempre Mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, ha totalizzato 1.602.000 spettatori (17%), evidenziando la solidità del contenuto culinario e di intrattenimento della rete.

Mediaset, purtroppo, ha faticato nel competere con questi numeri favorevoli di Rai. Su Canale5, Prima Pagina TG5 ha condotto 539.000 spettatori (17.7%), mentre Mattino Cinque News ha registrato 979.000 spettatori nella prima parte e 954.000 nella seconda parte, con share di 21.1% e 21.5%. Nonostante i dati rispettabili, il divario con la Rai ha evidenziato la necessità di una revisione della programmazione per recuperare terreno.

Infine, Forum ha chiuso la mattinata con 1.399.000 spettatori (19.7%), ma tali cifre non sono state sufficienti a superare l’impatto delle produzioni Rai. Questo quadro complessivo suggerisce chiaramente una mattinata in cui Rai ha saputo diversificare e attrarre il pubblico in maniera efficace, consolidando il proprio vantaggio nel panorama televisivo.

Top e flop della serata

Nella serata del 5 dicembre 2024, l’audience ha dimostrato di avere preferenze ben definite, delineando un chiaro quadro di successi e insuccessi tra le diverse programmazioni. In cima alla lista dei programmi con i migliori risultati, Don Matteo ha confermato la sua posizione di padrone degli ascolti, con una media di 3.965.000 spettatori e uno share di 21.6%, rendendolo il formato più apprezzato della serata. Questo risultato non sorprende, dati gli anni di successi e la solidità del personaggio nella cultura popolare italiana.

Al contrario, Endless Love di Mediaset si è rivelato un flop rispetto ai competitor, fermandosi a 2.417.000 spettatori (12.4%) ed evidenziando un calo significativo nell’interesse del pubblico. La differenza tra i due programmi sottolinea la capacità di Rai di attrarre uno spettro più ampio di telespettatori, a fronte di un format Mediaset che potrebbe necessitare di un rinnovamento per attrarre l’attenzione desiderata.

Nel segmento access prime, Affari Tuoi ha brillato, portando a casa numeri impressionanti con 5.829.000 spettatori e uno share del 26.2%, mentre Striscia la Notizia ha subito un notevole decremento, registrando solo 2.927.000 spettatori. Quest’ultimo dato fa riflettere sulla necessità di adattamenti nel corso stagionale per mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

Sfide simili si sono manifestate per altre trasmissioni, come Delitti in Famiglia su Rai2, con solo 391.000 spettatori (2%), mentre Splendida Cornice su Rai3 ha ottenuto risultati relativamente modesti, totalizzando 806.000 spettatori. Complessivamente, i dati di ascolto del 5 dicembre tracciano un quadro della televisione italiana in cui Rai emerge netta nel panorama, mentre Mediaset deve affrontare la sfida di rinnovarsi per garantire la propria competitività.