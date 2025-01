Ascolti Tv: Cenerentola e Setta trionfano, mentre Affari Tuoi perde spettatori

Ascolti Tv venerdì 3 gennaio 2025: risultati principali

La serata di venerdì 3 gennaio ha visto dominare il prime time con Canale 5, grazie alla seconda semifinale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, che ha attratto un pubblico di ben 6.641.000 spettatori, registrando uno share del 31,37%. Questo risultato ha posto la rete al primo posto nella classifica degli ascolti del giorno. Al secondo posto si è piazzato Cenerentola su Rai 1, che ha intrattenuto 4.033.000 telespettatori, equivalente a uno share del 21,80%. Il programma di intrattenimento ha quindi dimostrato di avere una solida platea di spettatori, nonostante la forte concorrenza. Un’altra trasmissione che ha riscosso un buon successo è stata Storie di donne al bivio su Rai 2, con 965.000 telespettatori e uno share del 6,86%, mostrando un trend di ascolti in aumento per il programma condotto da Monica Setta.

Anche il film Un’impresa da Dio su Italia 1 ha ottenuto buoni riscontri con 1.200.000 spettatori e uno share del 6,54%. Su altre reti, Tv8 ha trasmesso Un Natale sui pattini, seguito da 543.000 telespettatori (2,91%). Inoltre, Tremila anni di attesa su Rai 3 ha catturato l’attenzione di 873.000 utenti, ottenendo un 4,59% di share. Anche Rete 4 ha fatto la sua parte con Beast, che ha totalizzato 686.000 spettatori (3,84%). Al contempo, il programma I migliori Fratelli di Crozza su Nove ha raggiunto 481.000 telespettatori, corrispondente a un 2,52% di share, mentre La7 ha trasmesso In viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti, con 871.000 telespettatori e un 4,59% di share.

Cenerentola e Storie di donne al bivio

La proposta di venerdì 3 gennaio da parte di Rai 1 ha colpito nel segno con il film Cenerentola, il quale è riuscito a raggruppare un pubblico consistente di 4.033.000 telespettatori e a ottenere uno share del 21,80%. Questo film, noto non solo per la sua trama avvincente, ma anche per l’apprezzamento da parte delle famiglie italiane, ha dimostrato di avere una solida base di affezionati. La narrazione avvincente e le performances degli attori hanno reso Cenerentola una scelta ideale per il prime time, riuscendo a intrattenere e coinvolgere gli spettatori in modo efficace, nonostante la competizione agguerrita.

Anche il format Storie di donne al bivio, trasmesso su Rai 2, ha segnato un risultato notevole con 965.000 telespettatori e un rispettabile 6,86% di share. Condotto da Monica Setta, il programma ha presentato storie toccanti e significative, che hanno connesso emotivamente il pubblico, rendendo il format sempre più popolare. La combinazione di narrazione empatica e informazioni di interesse attuale ha contribuito ad attrarre una fetta di pubblico che apprezza contenuti ben confezionati.

Entrambi i programmi, quindi, hanno dimostrato di sapere come rispondere alle esigenze del pubblico, proponendo contenuti di qualità in grado di attrarre e intrattenere, affermandosi in un contesto mediatico altamente competitivo. Questi ascolti evidenziano una tendenza positiva per programmi che non solo intrattengono, ma anche educano e coinvolgono il pubblico in discussioni sociali più ampie.

Andamento di Affari Tuoi e altri programmi

Il programma Affari Tuoi su Rai Uno ha mostrato una leggera flessione rispetto ai risultati precedenti, totalizzando comunque un buon numero di spettatori: 5.370.000, che corrisponde a uno share del 24,52%. Nonostante il calo, il quiz continua a raccogliere un seguito fedele, testimoniando l’interesse del pubblico per questo storico format. In un panorama mediatico dove la concorrenza è sempre più agguerrita, la trasmissione mantiene il suo appeal, pur registrando oscillazioni nei dati d’ascolto.

Al contempo, su Rai 3, il programma Blob ha ottenuto ottimi risultati, raggiungendo 1.014.000 spettatori con un share del 5,16%. Il suo stile originale e le sue scelte editoriali sempre fresche hanno conquistato un pubblico affezionato, desideroso di un intrattenimento alternativo. Inoltre, Un posto al sole ha confermato la sua forza con 1.573.000 telespettatori e un share del 7,10%, continuando a proporsi come un appuntamento fisso per i fedelissimi seguaci delle storie di Palazzo Palladini.

Infine, su La7, il talk show In onda ha catturato l’attenzione di 1.203.000 telespettatori, totalizzando un share del 5,51%. Questo programma ha mostrato una buona capacità di attrarre discussioni attuali e approfondimenti, sottolineando l’interesse del pubblico per i temi di cronaca e politica. In sintesi, anche in un contesto di variazione dei dati, le trasmissioni analizzate mantengono una presenza significativa nel palinsesto, dimostrando la resilienza di format consolidati e l’appeal di contenuti diversificati.

Ascolti nel pomeriggio e nel mattino

Il pomeriggio televisivo di venerdì 3 gennaio ha visto una serie di performance variabili tra i programmi di diversa rete. In particolare, Affari Tuoi su Rai Uno ha continuato a mantenere buoni ascolti, anche se con un leggero calo, totalizzando 5.370.000 spettatori e uno share del 24,52%. Questo storico format, nonostante l’andamento altalenante, riesce a preservare una base di pubblico affezionato che attende ogni sera il proprio appuntamento con il quiz.

Su Rai 3, Blob ha confermato la sua attrattiva, raccogliendo 1.014.000 telespettatori, equivalenti al 5,16% di share. L’approccio irriverente del programma, che propone una selezione di clip e contenuti del panorama televisivo, continua a colpire un pubblico alla ricerca di alternative nell’intrattenimento. In aggiunta, Un posto al sole ha riscosso successo, raggiungendo 1.573.000 telespettatori e un share del 7,10%, festeggiando così una serata positiva e dimostrando di rimanere una costante nelle abitudini di visione degli italiani.

Le reti concorrenti non sono rimaste a guardare. Su La7, il programma In onda ha attirato 1.203.000 telespettatori, con uno share del 5,51%. Questo talk show, che affronta temi d’attualità attraverso ospiti e analisi, mantiene un buon seguito, evidenziando l’interesse del pubblico per le questioni di rilevanza sociale e politica. Il pomeriggio televisivo dimostra quindi di avere un’ampia varietà di offerte, diversificando i contenuti per soddisfare le preferenze di un pubblico eterogeneo.

Nel contesto del mattino, Rai 1 ha messo in campo una solida programmazione: UnoMattina ha attratto 964.000 utenti per un 18,14% di share. Anche Storie Italiane ha fatto segnare risultati accettabili, con 929.000 telespettatori nella prima parte e 911.000 nella seconda, portando a casa il 17,27% e 15,62% di share rispettivamente. Al contempo, È sempre Mezzogiorno ha intrattenuto 1.548.000 spettatori, facendo registrare il 14,77% di share, consolidando ulteriormente la posizione di Rai 1 come leader nel segmento diurno.

Dalla parte di Canale 5, Mattino Cinque News ha ottenuto risultati variabili, con 1.113.000 telespettatori nella prima parte e 1.076.000 nella seconda, corrispondenti al 20,76% e 19,97% di share. Nonostante questa performance, Forum ha attratto 1.406.000 utenti, con un 17,91% di share. L’analisi dei risultati di ascolto evidenzia un pongente confronto tra le reti, in un ambiente televisivo dove ogni programma cerca di ottimizzare la propria formula per attrarre e mantenere il pubblico.