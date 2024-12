Ascolti tv, Ballando con le stelle supera il 34% di share con successo

Ascolti tv di Ballando con le stelle

Il 21 dicembre ha visto una finale trionfale per Ballando con le Stelle, che ha conquistato il pubblico televisivo con un clamoroso successo di ascolti, raggiungendo un ascolto di 4.381.000 spettatori, corrispondente a un impressionante 24.4% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:47 alle 21:20. Nella successiva parte della serata, che si è protratta fino all’1:47, il programma ha visto un incremento straordinario, totalizzando 4.147.000 spettatori e un incredibile 34.1% di share.

La finale ha consacrato Bianca Guaccero e Giovanni Pernice come vincitori, dopo un percorso ricco di emozioni e colpi di scena. Il format ha dimostrato ancora una volta di saper catturare l’interesse del pubblico, nonostante la forte concorrenza di altri programmi in onda. Gli appassionati del dancing show hanno potuto assistere a momenti toccanti, tra cui le lacrime della padrona di casa Milly Carlucci, assieme all’assenza di Guillermo Mariotto, che ha suscitato curiosità e attenzione.

In un contesto televisivo in cui solitamente i programmi di intrattenimento abbinano il calore festivo delle festività, Ballando con le Stelle ha saputo nettamente distaccarsi, dimostrando di essere una delle scelte predilette dal pubblico nel periodo natalizio. La programmazione di Rai1 ha così ottenuto risultati che rafforzano la sua posizione dominante nel panorama televisivo italiano.

Risultati della finale del 21 dicembre

La serata finale di Ballando con le Stelle ha registrato risultati assolutamente da record. Con un pubblico di 4.381.000 spettatori e una quota di 24.4% nel segmento Tutti in Pista, il programma ha immediatamente messo in evidenza il suo potere di attrazione. La vera esplosione dei numeri, tuttavia, è arrivata nella fase successiva della serata, dove ha conquistato un impressionante numero di 4.147.000 telespettatori, traducendosi in un incredibile 34.1% di share dalle 21:25 fino all’01:47. Questo risultato ha messo in luce la superiorità del programma rispetto alla concorrenza, rivelando l’affezione del pubblico per il format e la competizione che esso propone.

La finale ha visto trionfare Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, coronando un percorso di ballo ricco di emozioni e sfide. I momenti toccanti non sono mancati, inclusi i momenti di commozione che hanno caratterizzato l’intervento di Milly Carlucci, la quale ha condiviso la sua gioia e il suo affetto nei confronti dei concorrenti. La serata è stata caratterizzata da una forte empatia, che ha saputo coinvolgere il pubblico, facendo leva su relazioni personali e storie di vita. La programmazione di Rai1, ancora una volta, ha dimostrato di saper regalare momenti di genuina entertainment, facendo emergere il valore di Ballando con le Stelle come uno dei programmi più amati del palinsesto italiano.

In definitiva, i risultati della finale confermano l’abilità della trasmissione di attrarre un vasto pubblico, rendendola un appuntamento imperdibile in un periodo considerato di festività e convivialità. Il trionfo di questo format rappresenta il culmine di un’annata di successi e si inserisce in un contesto di crescente affermazione per i programmi di intrattenimento in prima serata.

Confronto con i programmi concorrenti

La finale di Ballando con le Stelle, andata in onda il 21 dicembre, ha segnato un netto predominio nella gara degli ascolti, superando di gran lunga le proposte degli altri canali. A confronto, la commedia Improvvisamente Natale trasmessa su Canale 5 ha attratto 1.596.000 spettatori, registrando un 10.3% di share, un risultato significativamente inferiore. Anche la programmazione di Rai2 con La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera ha fatto peggio, attirando solo 780.000 spettatori, per un modesto 4.7% di share. Surclassata è risultata anche Italia1 con Il Grinch, che ha raccolto 926.000 spettatori e un 5.5% di share.

La distanza rispetto a Ballando con le Stelle è palpabile, visto che il dancing show ha saputo mantenere il proprio pubblico incollato allo schermo per tutta la durata della serata, dal segmentato Tutti in pista, fino alla fase finale, culminando in un eccezionale 34.1% di share. In aggiunta, la programmazione di Rai3 con Sapiens – Un Solo Pianeta ha coinvolto 863.000 spettatori per un 5.7%, mentre su Rete4 il classico film Assassinio sull’Orient Express ha conquistato solo 532.000 spettatori, corrispondenti a un 3.4% di share. Anche in access prime time, Striscia la Notizia su Canale5 ha raggiunto 3.057.000 spettatori con il 17%, facendosi superare da Ballando che ha rappresentato una vera e propria attrazione nei diversi momenti della serata.

In sintesi, il programma di Rai1 rimane al vertice del palinsesto, con una risposta entusiasta da parte del pubblico che dimostra l’efficacia della proposta di intrattenimento di Ballando con le Stelle. La programmazione di questo show risulta decisamente vincente, specialmente nel periodo natalizio, dove la competizione con altri programmi non riesce a eguagliare la forza attrattiva del dancing show.