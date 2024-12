Ascolti tv 30 novembre, Milly Carlucci supera la concorrenza

Ascolti tv del 30 novembre: Ballando con le Stelle trionfa

Il sabato sera televisivo del 30 novembre ha visto un netto predominio di **Milly Carlucci** e del suo programma di punta, **Ballando con le Stelle**. Con un format intriso di emozioni e dinamiche coinvolgenti, lo show ha registrato un’imponente audience. Nella frazione **Tutti in Pista** ha conquistato **4.410.000 spettatori**, pari al **23.6% di share**, mentre il totale dalle **21:20** alle **1:30** ha portato a casa **3.734.000 spettatori**. La competizione con il resto della programmazione è stata davvero impari, in particolare per l’interesse suscitato dalla performance di **Federica Pellegrini**, che ha calamitato l’attenzione del pubblico dopo l’uscita di scena di **Angelo Madonia** e la successiva sostituzione con **Samuel Peron**, il quale, purtroppo, ha subito un infortunio.

La serata ha evidenziato come **Ballando con le Stelle** si sia ormai consolidato come il formato di riferimento per gli italiani nel suo slot orario, grazie a una combinazione di ospiti eccezionali e una narrazione avvincente. L’assenza del **Grande Fratello**, che ha visto saltare la puntata prevista, ha ulteriormente rafforzato la posizione di Carlucci nel palinsesto del sabato sera, lasciando il programma di Canale5, **Il Volo – Tutti per Uno**, a una marginale audience di **1.792.000 spettatori** e un share del **13%**. Così, la serata si è confermata come un trionfo indiscusso per la Rai e per il talent show condotto da Milly Carlucci.

Performance di Ballando con le Stelle

La serata del 30 novembre ha mostrato la forza travolgente di **Ballando con le Stelle**, che continua a riscuotere un’enorme popolarità tra il pubblico italiano. Il programma ha non solo mantenuto, ma persino ampliato il proprio pubblico con una performance che ha incollato gli spettatori davanti agli schermi. Il cast, preceduto dall’uscita di **Angelo Madonia**, ha visto l’ingresso di **Samuel Peron**, che ha dovuto affrontare una serie di difficoltà a causa di un infortunio, creando dinamiche di tensione e interesse che sono state fondamentali per attrarre gli spettatori.

**Federica Pellegrini**, un nome di spicco nel panorama sportivo italiano, ha contribuito in modo significativo al successo della serata, attirando l’attenzione con il suo talento e la sua personalità affascinante. La sua partecipazione ha acceso i riflettori su **Ballando con le Stelle**, rendendolo un evento imperdibile. I numeri parlano chiaro: **4.410.000 spettatori** durante il segmento **Tutti in Pista**, per un impressionante **23.6% di share**, evidenziano come il programma sia riuscito a mantenere l’interesse del pubblico fino a tarda notte.

La strategia di **Milly Carlucci** nel curare un palinsesto variegato e coinvolgente continua a dare i suoi frutti, posizionando il suo show come il leader indiscusso del sabato sera. La capacità del programma di coniugare danza, intrattenimento e coinvolgimento emotivo ha creato un prodotto televisivo di successo, in grado di resistere agli effetti di qualsiasi concorrente. Così, il 30 novembre, **Ballando con le Stelle** ha dimostrato di essere non solo un programma, ma un appuntamento fisso per gli italiani, cementando ulteriormente la propria eredità nella storia della televisione nazionale.

Ascolti di Canale5 e altre reti

La serata televisiva del 30 novembre ha visto **Canale5** tentare di riempire il vuoto lasciato dall’assenza del **Grande Fratello** con la replica di **Il Volo – Tutti per Uno**. Nonostante le ambizioni, il programma ha registrato un pubblico di soli **1.792.000 spettatori**, che si traduce in un modesto **13% di share**. Questo risultato ha evidenziato l’affermazione di **Milly Carlucci** e il suo **Ballando con le Stelle**, il cui dominanza è stata evidenziata dalla scarsa performance dei concorrenti in prime time. Il confronto mette in evidenza come il pubblico televisivo italiano continui a premiare i programmi con forte interazione e dinamiche avvincenti.

Al di là di **Canale5**, **Rai2** ha scelto di puntare su **S.W.A.T.**, ma il suo appeal si è rivelato limitato, attirando appena **801.000 spettatori**, corrispondenti al **4.6% di share**. Su **Rai3**, il programma **Sapiens – Un Solo Pianeta** ha totalizzato **522.000 spettatori** (3.1%), mentre **Rete4** ha proposto il film ***…continuavano a chiamarlo Trinità***, con **928.000 spettatori** e un percentage di **5.8%**. **Italia1** ha visto una performance simile con **Il GGG – Il grande gigante gentile**, che ha raggiunto **896.000 spettatori** (5.5%).

Il panorama televisivo del sabato sera ha presentato anche **La7**, con **In Altre Parole** che ha conquistato **1.077.000 spettatori** e un share del **6.1%**. La trasmissione di Formula 1 su **Tv8** ha attirato l’attenzione di **448.000 spettatori** (2.6%), mentre su **Nove**, l’appuntamento **Accordi & Disaccordi** ha totalizzato **376.000 spettatori** con un share del **2.4%**. La serata evidenzia chiaramente la preferenza del pubblico verso contenuti ben strutturati e con protagonisti di grande richiamo, favorendo nettamente **Ballando con le Stelle** rispetto ad altri programmi, sottolineando una volta di più l’eccellenza dell’offerta di Rai1 in questo contesto competitivo.

Dati di ascolto del Prime Time

Durante il Prime Time del 30 novembre, i risultati degli ascolti evidenziano il predominio di **Rai1** e il suo programma **Ballando con le Stelle**, che ha attirato l’attenzione del vasto pubblico. Con **4.410.000 spettatori** e una quota del **23.6% di share**, il programma ha dimostrato di essere una forza inarrestabile nel palinsesto del sabato sera. L’interesse suscitato dalle esibizioni, in particolare quella di **Federica Pellegrini**, ha incrementato il numero di spettatori incollati allo schermo, facendo registrare performance elevate anche in momenti di pausa.

In contrasto con il trionfo della Rai, **Canale5** ha cercato di monetizzare l’assenza del **Grande Fratello** con la replica di **Il Volo – Tutti per Uno**, che ha raggiunto solamente **1.792.000 spettatori**, segnando un modesto **13% di share**. Questo risultato testimonia quanto il pubblico televisivo possa rapidamente spostare le proprie preferenze sulla base della disponibilità di contenuti attraenti e coinvolgenti.

Anche altre reti hanno visto risultati contrastanti. **Rai2** con **S.W.A.T.** ha registrato **801.000 spettatori** e un **4.6% di share**, mentre **Rai3** con **Sapiens – Un Solo Pianeta** ha attratto **522.000 spettatori** (3.1%). **Rete4** ha attirato un pubblico di **928.000 spettatori** (5.8%) con la proiezione del film **…continuavano a chiamarlo Trinità**, mentre **Italia1** con **Il GGG – Il grande gigante gentile** ha catturato **896.000 spettatori** (5.5%). La7 ha visto **In Altre Parole** selezionato da **1.077.000 spettatori** (6.1%) e **Tv8** ha totalizzato **448.000 spettatori** (2.6%) con la trasmissione di Formula 1.

I dati di ascolto del Prime Time delineano un panorama televisivo in cui la competitività è forte, ma **Ballando con le Stelle** rimane in cima, confermandosi come il programma preferito del pubblico italiano. La strategia di **Milly Carlucci** nel creare episodi avvincenti con ospiti di rilievo continua a dominare, mentre altri canali faticano a trovare il giusto equilibrio per attrarre un pubblico consistente.

Risultati del Preserale e Access Prime Time

Nel corso della fascia preserale del 30 novembre, **Rai1** ha confermato la sua leadership con **L’Eredità**, che ha registrato 2.709.000 spettatori, corrispondenti a un share del **19.2%**. La competizione interna è stata intensa: il programma di gioco ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di attrarre un vasto pubblico, consolidando la sua posizione di riferimento in questo slot orario. La successiva edizione de **L’Eredità**, a partire dalle 21:00, ha incrementato ulteriormente gli ascolti, chiudendo con un’impattante audience di **3.809.000 spettatori** e un’impressionante quota di **23.2%**.

**Rai2**, pur essendo presente con **TG2 Post**, ha attratto solo **530.000 spettatori** (2.8%), mentre **Rai3** ha visto **Nuovi Eroi** fermarsi a **429.000 spettatori** (2.3%). La programmazione di **Rete4**, con **4 di Sera Weekend**, ha registrato ascolti decenti, avendo conquistato **952.000 spettatori** (5.2%) nella prima parte e salendo a **981.000** nella successiva. **Canale5** ha portato **Striscia la Notizia** davanti al pubblico, raggiungendo 2.893.000 spettatori con un share del **15.5%**. Questo dato, pur soddisfacente, non ha minimamente avvicinato gli ascolti di **Rai1** e dei suoi programmi dominanti.

La programmazione di **Italia1**, con **N.C.I.S. – Unità Anticrimine**, ha totalizzato **1.361.000 spettatori**, evidenziando un share del **7.3%**. **Tv8** ha proposto **4 Ristoranti**, conquistando **568.000 spettatori** e una quota di **3.2%**. Per finire, **Nove** con **Chissà Chi è** di **Amadeus** si è attestato su **464.000 spettatori** (2.5%) nella prima parte e **559.000** (3%) nella seconda, indicando un interesse limitato ma costante. Questi dati offrono un quadro nitido della serata, dove la competizione si è mossa su binari distinti, con **Rai1** nettamente in vantaggio su tutte le altre reti.