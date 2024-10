Ascolti TV 23 ottobre: I trionfi e le delusioni di Io Canto e UeD

Ascolti tv del 23 ottobre 2024

La serata del 23 ottobre 2024 ha delineato un quadro delineato, seppur non esaltante, per il panorama televisivo italiano. I dati di ascolto hanno evidenziato una leggera flessione in alcune fasce orarie e una competizione serrata tra i vari canali. Su Rai 1, il film Sulle ali della speranza è riuscito a raccogliere 1.974.000 telespettatori, realizzando uno share dell’11.4%. Questo risultato denota un certo disinteresse verso la proposta, benché il titolo possa vantare una produzione di qualità.

Canale 5 ha conquistato il primato della serata grazie a Io Canto Generation, il quale ha attirato 2.468.000 utenti e uno share del 17%, ottimizzando così il suo appeal tra il pubblico. Il programma si conferma, quindi, una scelta vincente per la rete ammiraglia del Biscione. Su Rai 3, il programma Chi l’ha visto? ha ottenuto un buon risultato, con 1.785.000 spettatori e l’11.2% di share, dimostrando ancora una volta la forza del suo format di approfondimento e interesse sociale.

La7 ha ottenuto un buon piazzamento con Una giornata particolare, attrattiva per 1.217.000 telespettatori e un 7.2% di share, un risultato discreto per la rete. Sul fronte sportivo, Tv8 ha trasmesso la partita di UEFA Champions League tra Barcellona e Bayern Monaco, coinvolgendo 971.000 sportivi e conseguendo un 5.1% di share, segno di un interesse costante verso questo tipo di eventi.

Nelle posizioni più basse si collocano Rete 4 con Fuori dal coro, che ha raggiunto 833.000 persone e un 6.1%, e Rai 2 con Delitti in Paradiso, che ha attratto solo 737.000 telespettatori con uno share del 4.1%. Italia 1 e Nove, invece, registrano numeri contenuti, rispettivamente con 731.000 e 351.000 spettatori, mostrando una tendenza condivisa di scarso interesse verso le loro proposte serali.

Ascolti della serata

Al terzo posto, Chi l’ha visto? su Rai 3 ha tenuto banco con un buon risultato, totalizzando 1.785.000 utenti e un share dell’11.2%. La sua formula di approfondimento e di interrogativi sociali continua a riscontrare un notevole interesse, specialmente tra coloro che seguono temi legati alla cronaca e alla realtà contemporanea.

Ascolti nel preserale

Nel segmento del preserale del 23 ottobre 2024, i dati di ascolto rivelano ancora una volta il dominio di alcuni programmi consolidati, in contrasto con rimanenti proposte che faticano a decollare. A farla da padrona è stata la trasmissione di Rai 1, Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. Questo programma ha ottenuto una performance esemplare, raccogliendo 5.247.000 spettatori e uno share impressionante del 25.5%, evidenziando così la solidità e l’appeal di questo storico format di intrattenimento. I numeri parlano chiaro: il pubblico italiano continua a mostrare una forte affezione per i giochi a premi, rendendo Affari Tuoi un pilastro del palinsesto.

In secondo piano, Striscia la Notizia ha mantenuto una sua fetta di audience, raggiungendo 2.756.000 utenti con uno share del 13.4%. Sebbene lontano dai livelli di Affari Tuoi, questo risultato dimostra una buona tenuta per il programma satirico, il qual continua a proporsi come un appuntamento irrinunciabile per molti telespettatori, pur non riuscendo a contrastare il predominio del competitor.

Passando al quiz Reazione a Catena, la situazione si fa interessante: il programma ha fatto registrare 2.447.000 spettatori nella prima parte, con uno share dell’18.6%, un dato che denota una notevole attrattiva. La seconda parte, ancor più vincente, ha raggiunto 3.459.000 utenti e un share del 21.1%, dimostrando come il format di gioco continui a crescere in popolarità e copertura.

La Ruota della Fortuna, posizionata in una zona molto vicina a Reazione a Catena, ha incassato 2.047.000 spettatori pari a un 17.1% di share nella prima parte e ha visto un incremento nella seconda, con 3.326.000 telespettatori e uno share del 21.7%. Questi numeri evidenziano una solida competizione tra gli show di quiz, riflettendo l’interesse costante verso i giochi a premi, che continuano a attrarre il pubblico in queste fasce orarie.

Nel complesso, il preserale si presenta come una battaglia accesa tra formato tradizionali e nuovi, con un chiaro predominio di programmi collaudati che continuano a colpire nel segno presso gli ascoltatori, mentre alcuni tentativi di innovazione possono non riscontrare lo stesso successo. Le prossime settimane saranno cruciali per valutare se anche nuove proposte riusciranno a ritagliarsi uno spazio significativo in questa fascia delicata del palinsesto televisivo italiano.

Ascolti della mattina e del pomeriggio

Nella fascia mattutina del 23 ottobre 2024, i dati di ascolto evidenziano una risalita per alcuni programmi, mentre altri continuano a fare fatica a conquistare il pubblico. Su Rai 2, il programma Binario 2 ha registrato un lieve incremento, ma i numeri rimangono modesti con soli 109.000 telespettatori e uno share del 2.4%. Questa performance, seppur in crescita, rimane ben lontana dai risultati attesi e riflette le sfide che la rete affronta nella sua programmazione mattutina.

D’altro canto, Mattino 5 di Canale 5 ha mostrato un significativo exploit, attirando nella prima parte oltre un milione di telespettatori: 1.020.000 utenti con uno share impressionante del 22.2%. Nonostante una seconda parte che ha visto un calo dei numeri, ad attestare il forte interesse c’è comunque un buon risultato di 828.000 spettatori e un 19.2% di share. Questo dimostra l’efficacia del talk show nel saper affrontare temi di attualità e di interesse generalizzato.

Nel pomeriggio, Uomini e Donne ha continuato a tenere alta la bandiera per Canale 5, generando un notevole afflusso di pubblico con 2.588.000 spettatori e un share pari al 24.6%. Questo dating show, capitanato da Maria De Filippi, si conferma nuovamente come il programma più seguito dell’intera fascia pomeridiana, riflettendo la costante attrazione del pubblico verso storie di relazioni e sentimenti.

Proseguendo, La vita in diretta ha anch’essa superato la soglia dei due milioni, con un ottimo riscontro di 2.065.000 utenti e uno share del 21.4%. Questo programma di attualità e approfondimento riesce a catturare l’attenzione di un pubblico ampio, grazie a una combinazione di storie di vita, interviste e discussioni di temi rilevanti.

Al contrario, La Porta Magica, condotto da Andrea Delogu su Rai 2, ha ancora una volta faticato a riscontrare l’interesse necessario, chiudendo la sua giornata con appena 228.000 telespettatori e uno share del 2.6%. Anche sul secondo canale, Ore 14 di Milo Infante ha ottenuto risultati soddisfacenti con 908.000 utenti e un 7.8%, mostrando che ci sono margini di crescita e che diverse proposte sanno rispondere meglio alle aspettative del pubblico.

Programmi in evidenza e flop

Il panorama televisivo del 23 ottobre 2024 ha evidenziato alcuni programmi che si sono distinti per l’eccellenza dei risultati, nonché altri che hanno evidenziato performance deludenti. Canale 5 ha potuto vantare il successo di Uomini e Donne, che, con un totale di 2.588.000 spettatori e un share del 24.6%, si riconferma come il programma di punta del pomeriggio televisivo. La forza di questo dating show, condotto da Maria De Filippi, risiede nella sua capacità di coinvolgere un vasto pubblico attraverso storie di vita reale e dinamiche relazionali che attraggono l’interesse degli spettatori, alimentando un legame emotivo che si traduce in ascolti costanti e significativi.

Sempre nel pomeriggio, La vita in diretta ha raggiunto un buon traguardo con 2.065.000 telespettatori e uno share del 21.4%, dimostrando una valida alternativa al format di Maria De Filippi, grazie a una proposta che si mette in ascolto delle esigenze attuali, mescolando interviste, attualità e storie personali.

Al contrario, La Porta Magica, trasmissione di Andrea Delogu su Rai 2, ha deluso le aspettative, chiudendo con soli 228.000 telespettatori e uno share del 2.6%. La programmazione non ha saputo attrarre l’attenzione del pubblico, il che mette in discussione la proposta stessa del format e la necessità di rivedere il concept per migliorare il coinvolgimento degli spettatori.

In serata, Canale 5 si è confermato ancora una volta imbattibile grazie a Io Canto Generation, che ha brillato con un risultato di 2.468.000 spettatori e uno share del 17%. Questo talent show musicale, in grado di evocare emozioni attraverso performance di giovani talenti, ha trovato una sua dimensione apprezzata dal pubblico, consolidando così la posizione della rete nella fascia oraria serale.

Al contrario, Rai 1 ha registrato un trucco modesto con il film Sulle ali della speranza, che ha raccolto solo 1.974.000 spettatori e uno share del 11.4%. Questo risultato fa emergere una difficoltà della rete pubblica nel mantenere il passo con i programmi più coinvolgenti e dinamici offerti dalle altre emittenti nelle stesse fasce orarie. L’andamento di Rai 1 suggerisce l’importanza di una riflessione sui contenuti da proporre per attrarre nuovamente l’attenzione del pubblico.

Infine, il programma Fuori dal coro di Rete 4 ha ottenuto 833.000 telespettatori e uno share del 6.1%, mostrando come l’informazione di stampo diverso fatichi ancora a strappare una fetta rilevante di pubblico, evidenziando un trend generale di scarsa attrattiva. I risultati complessivi rivelano un mix di conferme e sfide per il futuro, dove i programmi più isolati potrebbero aver bisogno di un rinnovamento per attrarre un pubblico sempre più esigente.