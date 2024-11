Ascolti TV 17/11: I Migliori e Peggiori Programmi tra Amici e Fazio

Ascolti Tv del 17 novembre

La giornata del 17 novembre 2024 ha visto un predominante interesse per lo sport, in particolare con la sfida di UEFA Nations League tra Italia e Francia, trasmessa su Rai 1. Questa attesa partita ha registrato un notevole ascolto, totalizzando ben 7.722.000 telespettatori e uno share del 35,79%. La competizione ha catturato l’attenzione del pubblico, oscurando altre offerte televisive della serata.

In netto contrasto, la programmazione di Canale 5 ha dovuto fare i conti con ascolti deludenti. La film “La rosa della vendetta” è stata seguita da soli 2.557.000 spettatori, ottenendo un modesto 14,13% di share. Anche alcuni degli altri programmi che solitamente attraggono una base di spettatori solida hanno mostrato un andamento meno brillante. “Che Tempo Che Fa”, in onda su Nove, ha visto un calo significativo con 984.000 spettatori (4,76%) nella prima parte, 1.770.000 (8,17%) nella seconda e 1.011.000 (8,89%) nel segmento “Il Tavolo”.

Nonostante ciò, “Le Iene” su Italia 1 ha mantenuto una performance dignitosa, intrattenendo 1.323.000 spettatori e conquistando il 9,42% di share. “Report”, su Rai 3, ha attratto 1.243.000 telespettatori, corrispondente a un 6,13% di share, mentre il crime drama “9-1-1” su Rai 2 ha totalizzato 746.000 spettatori con un modesto 3,38% di share. Programmi di approfondimento e film su altri canali, come “È sempre Cartabianca di domenica” su Rete Quattro e “Le regole della Casa del Sidro” su La 7, hanno riportato ascolti ancora più contenuti.

Questa situazione di ascolti evidenzia come le sfide sportive continuino a dominare l’interesse del pubblico, spesso a scapito di altre forme di intrattenimento in prima serata.

Risultati dei programmi più seguiti

Analisi dei flop televisivi

Il 17 novembre 2024 ha evidenziato un quadro critico per alcuni programmi televisivi, i cui ascolti non hanno soddisfatto le aspettative. In primo piano emerge il film “La rosa della vendetta” trasmesso su Canale 5, che ha totalizzato un’incollata audience di soli 2.557.000 spettatori, corrispondente a un modesto 14,13% di share. Questo risultato rappresenta un chiaro segnale di disinteresse nei confronti di contenuti che, in passato, avrebbero potuto attirare un pubblico ben più ampio.

Analogamente, “Che Tempo Che Fa” su Nove ha visto un significativo calo nel numero degli spettatori. Nella sua prima parte, il programma ha attratto solo 984.000 spettatori, con il corrispondente 4,76% di share. La seconda parte ha mostrato una leggera ripresa, totalizzando 1.770.000 spettatori (8,17%), ma il segmento “Il Tavolo” ha ridotto ulteriormente l’appeal, con 1.011.000 telespettatori e un 8,89% di share. Questi risultati suggeriscono un possibile affaticamento del format o una crescente difficoltà nel competere con eventi sportivi di richiamo.

Al di fuori dei dati deludenti da prime time, altre trasmissioni non hanno brillato. Su Rai 2, il crime drama “9-1-1” ha registrato solo 746.000 spettatori e il 3,38% di share, un risultato che mette in evidenza la difficoltà di attrarre pubblico nei generi meno avvincenti durante serate dominate dallo sport. Anche “È sempre Cartabianca di domenica” su Rete Quattro ha faticato, raggiungendo appena 512.000 spettatori (3,50%).

Le performance sottotono di queste trasmissioni segnalano chiaramente come eventi sportivi, come la partita Italia-Francia, possano condizionare pesantemente gli ascolti, portando a una reazione negativa per programmi la cui audience non riesce più a competere sul piano dell’interesse e dell’attrattiva.

Andamento dei programmi preserali

Il 17 novembre 2024 ha visto una netta corsa per il preserale, principalmente trainata da eventi sportivi. Le NITTO ATP Finals, con la vittoria di Jannik Sinner, hanno registrato un’affluenza di 3,5 milioni di spettatori, traducendosi in uno share notevole del 21%. Questo risultato ha consolidato l’interesse degli spettatori per la programmazione sportiva, creando un contesto di competizione agguerrita per le altre trasmissioni.

Il quiz “L’Eredità”, condotto da Marco Liorni su Rai 1, ha mantenuto una forte audience, totalizzando 2.394.000 telespettatori (14%) nella prima parte e salendo a 3.120.000 (16,02%) nella seconda. Queste cifre indicano una solida fedeltà del pubblico al programma, nonostante la concorrenza rappresentata dallo sport. D’altro canto, la “Ruota della Fortuna”, presentata da Gerry Scotti su Canale 5 ha registrato risultati simili ma inferiori, con 2.288.000 spettatori (13,87%) nella prima parte ed un incremento modesto a 3.117.000 utenti (16,39%) nella seconda.

Così, le cifre del preserale rivelano chiaramente come l’appeal dello sport e dei quiz rimanga forte tra il pubblico italiano. Mentre i programmi di intrattenimento più leggere possono faticare in serate di grande richiamo sportivo, le trasmissioni tradizionali come i quiz continuano a mantenere una loro audience, confermando il particolare legame degli italiani con i giochi di cultura e le sfide a premi.

In questo contesto, è interessante notare come i format consolidati riescano a resistere a queste forze di mercato, suggerendo che la combinazione di fattori come la familiarità del programma e l’esperienza del conduttore influiscano fortemente sulle scelte del pubblico. La serata ha dimostrato che, nonostante ci siano fluttuazioni nei numeri, le trasmissioni ricorrenti possono garantire una base di spettatori fidata.

Performance delle trasmissioni pomeridiane

Il pomeriggio del 17 novembre 2024 ha mostrato chiaramente la resilienza di alcuni programmi di intrattenimento, nonostante il forte richiamo dello sport durante la giornata. Su Rai 1, “Domenica In” ha raggiunto 2.183.000 spettatori nella prima parte, con uno share del 16,32%, mentre nella seconda parte ha ottenuto 1.840.000 spettatori e il 15,99% di share. Questi dati indicano un calo rispetto a precedenti appuntamenti, ma la programmazione ha comunque mantenuto un certo interesse tra il pubblico, evidenziando la difficoltà di emergere in una domenica caratterizzata da eventi sportivi di grande richiamo.

Dal canto suo, il programma “Da noi… a ruota libera” ha conquistato 1.829.000 spettatori, totalizzando un 13,13% di share, segnando una performance misurata ma positiva all’interno di un pomeriggio competitivo. Tuttavia, a catturare l’attenzione del pubblico è stato senza dubbio “Amici”, trasmesso da Canale 5, che ha raggiunto un record stagionale con 3.063.000 telespettatori e un impressionante 22,71% di share. Questo risultato dimostra non solo il potere attrattivo del talent show, ma anche la capacità di attrarre un pubblico giovane e dinamico, confermando la sua posizione di leader nel pomeriggio televisivo italiano.

In parallelo, “Verissimo”, sempre su Canale 5, ha mantenuto una solida base di spettatori, riuscendo ad attrarre 2.183.000 utenti e registrando il 19,28% di share. Questo programma di gossip e attualità riesce a ritagliarsi un proprio spazio nel palinsesto, dimostrando che, anche in un panorama affollato, c’è ancora spazio per contenuti di intrattenimento che affrontano temi di attualità attraverso un approccio leggero e fresco.

Il pomeriggio del 17 novembre ha evidenziato come programmi consolidati come “Amici” e “Verissimo” possano trionfare, mentre altri, pur in sofferenza, riescono a mantenere un numero ragionevole di telespettatori. La sfida continua nel panorama televisivo, dove la dinamica tra intrattenimento e sport rimane sempre in evoluzione.

Snapshot del palinsesto mattutino

La programmazione mattutina del 17 novembre 2024 ha mostrato segnali di interesse misurato tra i telespettatori italiani, nonostante la predominanza degli eventi sportivi della giornata. Sulla rete ammiraglia Rai, “UnoMattina in famiglia” ha ottenuto un ascolto di 579.000 telespettatori, con uno share del 16,82% nella prima parte, e ha visto la cifra aumentare a 1.279.000 nella seconda parte, dimostrando una certa capacità di attrazione in un segmento delicato come quello del mattino.

“Linea Verde” ha invece fatto registrare un risultato molto significativo, totalizzando 2.939.000 spettatori e raggiungendo un impressionante 24,12% di share. Questo programma, dedicato all’ambiente e ai temi agroalimentari, ha confermato il suo appeal robusto anche in un contesto di concorrenza crescente, trattando argomenti di interesse pubblico con un taglio informativo e coinvolgente.

Su Rai 2, l’emittente ha proposto “Citofonare Rai2”, che ha ottenuto 426.000 spettatori (5,79%) nella prima parte e 574.000 nella seconda, risultati che evidenziano una ricezione discreta, sebbene inferiore rispetto ad altri programmi di punta della mattina. La trasmissione continua a cercare un’identità precisa nel panorama televisivo, ma i numeri non l’hanno ancora premiata con un grande successo.

Su Canale 5, “Melaverde” ha visto 1.651.000 telespettatori, con uno share del 16,62%, consolidando la sua posizione come uno dei programmi di punta del mattino. La trasmissione, dedicata all’agricoltura e al buono alimentare, si è dimostrata capace di attrarre un pubblico affezionato, mantenendo un buon profilo di ascolti nonostante le ricorrenti sfide di programmazione.

I dati relativi al mattino del 17 novembre forniscono una panoramica interessante su come i programmi tradizionali stiano affrontando una competizione che si fa sempre più intensa, mettendo in evidenza al contempo la forza di show come “Linea Verde” e “Melaverde” che si affermano con solidità nei palinsesti, comunque influenzati dalle dinamiche delle fasce orarie e dalle preferenze del pubblico.