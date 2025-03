Arredare la casa senza sprechi: i consigli di Klarna per un budget smart

L’acquisto di una nuova casa è un passo importante, ma il vero investimento inizia con l’arredamento. I costi possono rapidamente accumularsi, specialmente considerando l’aumento dei prezzi nel settore. Klarna, il colosso fintech specializzato in soluzioni di pagamento smart, propone strategie efficaci per ottimizzare le spese senza rinunciare allo stile. Tra strumenti di confronto prezzi, cashback e pagamenti flessibili, arredare casa diventa un’esperienza più accessibile.

Secondo i dati recenti, arredare un bilocale di 50 mq può costare tra 2.500€ e 5.000€, mentre il costo della vita continua a crescere: l’indice dei prezzi al consumo in Italia è aumentato del 21,9% negli ultimi dieci anni. In questo scenario, adottare una gestione strategica del budget diventa essenziale.

1. Pianificare il budget e scegliere con intelligenza

Prima di iniziare lo shopping per la casa, è fondamentale stabilire un budget realistico e focalizzarsi sugli elementi essenziali. Karoline Bliemegger, esperta di finanza personale di Klarna, suggerisce di partire dagli arredi indispensabili:

Letto comodo – Un investimento prioritario per il benessere quotidiano.

– Un investimento prioritario per il benessere quotidiano. Divano accogliente – Il fulcro della zona living, ideale per relax e ospiti.

– Il fulcro della zona living, ideale per relax e ospiti. Elettrodomestici base – Frigorifero, forno, lavatrice e lavastoviglie, essenziali per la funzionalità della casa.

Tutto il resto può essere acquistato gradualmente, approfittando di offerte e promozioni senza affrettare le decisioni. Il principio è chiaro: arredare casa è un processo, non una corsa.

2. Strategie di risparmio: usato, cashback e confronto prezzi

Risparmiare non significa rinunciare alla qualità. Con una pianificazione strategica, è possibile arredare con stile senza sforare il budget. Klarna suggerisce tre soluzioni efficaci:

Acquistare prodotti usati e ricondizionati

Il mercato dell’usato offre occasioni imperdibili per mobili di design ed elettrodomestici di qualità a prezzi ridotti. Tra le migliori piattaforme per il second-hand e i prodotti ricondizionati troviamo:

eBay – Per mobili e accessori d’arredo.

– Per mobili e accessori d’arredo. Swappie e Back Market – Per smartphone e dispositivi elettronici certificati.

– Per smartphone e dispositivi elettronici certificati. Negozi vintage e mercatini dell’usato – Per pezzi unici dal fascino retrò.

Questa strategia permette di ottenere prodotti di qualità riducendo l’impatto ambientale e il costo d’acquisto.

Sfruttare sconti e cashback

Iscriversi alle newsletter dei principali retailer consente di ottenere sconti di benvenuto fino al 10% sul primo acquisto. Inoltre, il programma di cashback di Klarna offre la possibilità di recuperare fino al 10% della spesa effettuata. Nel quarto trimestre del 2024, i consumatori italiani hanno ricevuto in media 29 euro di cashback per ogni acquisto di mobili con Klarna.

Piccoli risparmi accumulati nel tempo possono tradursi in migliorie significative, come un tappeto accogliente, una lampada di design o uno specchio decorativo.

Confrontare i prezzi prima di acquistare

Non serve attendere i saldi per ottenere il miglior prezzo. Klarna offre lo strumento “Cerca e Confronta”, che permette di verificare le offerte di migliaia di rivenditori in Italia in pochi secondi. Questa soluzione consente di risparmiare centinaia di euro su grandi acquisti. Ad esempio:

Un frigorifero Samsung può essere trovato a 929,88€ , meno della metà rispetto ad altri rivenditori.

può essere trovato a , meno della metà rispetto ad altri rivenditori. Un materasso in poliuretano può costare il 10% in meno rispetto al prezzo di mercato grazie a un rapido confronto.

3. Pagamenti flessibili per una gestione più smart

Un altro metodo per ottimizzare il budget senza rinunciare alla qualità è sfruttare i pagamenti rateali senza interessi. Klarna permette di suddividere il costo di acquisti importanti, come letti, divani e TV, in tre rate senza interessi o di saldare entro 30 giorni senza costi aggiuntivi.

I dati di Klarna per l’Italia rivelano che il finanziamento degli acquisti domestici è in crescita:

+110% per gli articoli da cucina

+83% per l’elettronica domestica

+44% per l’arredamento

Questo trend dimostra come i consumatori sfruttino sempre più le soluzioni di pagamento flessibili per gestire le spese senza pressioni finanziarie.

Arredare la prima casa può essere un’esperienza piacevole e accessibile con una strategia di acquisto intelligente. Grazie a strumenti come il confronto prezzi, il cashback e i pagamenti rateali, Klarna offre soluzioni concrete per gestire il budget senza stress.

Come afferma Karoline Bliemegger: “Grazie ai nostri strumenti di pagamento flessibili e al confronto prezzi, i nuovi proprietari possono creare la casa dei loro sogni senza dover affrontare un esborso immediato.”

Con una buona pianificazione, è possibile trasformare la propria casa in uno spazio accogliente e funzionale senza sacrificare il portafoglio.