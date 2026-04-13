Home / SPETTACOLI & CINEMA / Arisa si apre a Canzonissima tra lacrime e amori mancati

Arisa a Canzonissima, sul palco la fragilità dietro la star

Nella quarta puntata di Canzonissima, registrata a Roma e dedicata alle canzoni “snobbate” del Festival di Sanremo, Arisa ha trasformato l’esibizione in un momento di confessione pubblica.

Prima di cantare La notte, la cantante – all’anagrafe Rosalba Pippa – ha interrotto la scaletta per raccontare la propria fatica nel sentirsi davvero amata.

La dichiarazione, arrivata in diretta televisiva nella serata di ieri, ha cambiato il baricentro del programma: dal varietà alla narrazione intima di una donna che rivendica il diritto di essere se stessa, spiegando perché oggi considera l’amore per sé più cruciale di quello ricevuto dagli altri.

In sintesi:

Arisa ferma l’esibizione a Canzonissima e condivide un monologo personale sull’amore.

ferma l’esibizione a e condivide un monologo personale sull’amore. Rivela di non sentirsi mai davvero scelta e amata per ciò che è.

Distingue nettamente tra l’immagine pubblica di Arisa e la persona privata Rosalba.

Rivendica l’autonomia emotiva: “Una donna sola può campare, e pure bene”.

Il cuore della serata, pensata per dare riscatto ai brani rimasti ai margini di Sanremo, è diventato il racconto della marginalità emotiva di un’artista affermata.

“Ciò che mi rimprovero è di non essere mai riuscita a far innamorare davvero una persona di me”, ha confessato Arisa, con la voce rotta.

Lo studio si è trasformato in uno spazio sospeso: più confessionale che spettacolo, con le conduttrici e il pubblico immobili, chiamati ad assistere alla vulnerabilità di una protagonista del pop italiano che sceglie la trasparenza al posto della patina televisiva.

Rosalba contro Arisa: identità, rifiuto e amore per sé

Nel suo monologo, Arisa ha mostrato il doppio volto che la abita: la star riconoscibile dal pubblico e la più fragile Rosalba Pippa, spesso nascosta per autodifesa.

“Non sono mai stata abbastanza… Io mi comporto con le persone che ho vicino con amore sconfinato e, probabilmente, le persone non sono più preparate a ricevere sconfinato amore”, ha spiegato.

Quindi la frattura: per non mettere a disagio gli altri, dice di aver attenuato Arisa, temendo che la figura pubblica generasse soggezione, salvo poi scoprire che, quando ha mostrato Rosalba, “Rosalba poi non è piaciuta”.

La riflessione converge su un principio netto: *“L’amore è molto importante, però l’amore per se stessi lo è di più”*.

In quelle parole c’è la presa d’atto di anni di esposizione mediatica e relazioni non corrisposte, ma anche il tentativo di governare la narrativa su di sé.

Per gli osservatori televisivi, il passaggio segna uno scarto rispetto alla retorica romantica mainstream: l’artista non chiede comprensione, bensì riconosce il proprio limite e lo trasforma in consapevolezza pubblica, assumendosi il rischio di risultare scomoda.

Solitudine scelta, immagine pubblica e possibili effetti futuri

Nella parte finale dell’intervento, Arisa ha respinto la lettura vittimistica del proprio racconto.

“Una donna sola può campare, e pure bene”, ha affermato, collegando la solitudine a una forma di autosufficienza emotiva, non a una mancanza.

Il messaggio intercetta un tema centrale nel dibattito contemporaneo: la possibilità, per una donna dello spettacolo, di sottrarsi alla pressione sociale della coppia come prova di successo personale.

Dal punto di vista mediatico, la scena di Canzonissima può avere un duplice effetto: ridefinire la percezione pubblica di Arisa come artista capace di un racconto autobiografico radicale e aprire nuovi spazi narrativi nei programmi musicali generalisti, sempre più ibridati con l’autoanalisi sentimentale in diretta.

FAQ

Cosa è successo ad Arisa durante la quarta puntata di Canzonissima?

È successo che Arisa ha interrotto l’esibizione di La notte per un monologo personale su amore, rifiuto e solitudine scelta, spiazzando studio e spettatori.

Perché Arisa distingue tra Rosalba Pippa e la figura pubblica Arisa?

Perché, afferma, la parte privata Rosalba non sarebbe accettata, mentre la figura pubblica Arisa genererebbe soggezione, costringendola a una continua mediazione identitaria.

Qual è il significato della frase una donna sola può campare, e pure bene?

La frase indica che, secondo Arisa, una donna può vivere dignitosamente e serenamente senza dipendere emotivamente o economicamente da una relazione di coppia.

Che ruolo ha la canzone La notte nel percorso artistico di Arisa?

La canzone rappresenta uno dei brani più intensi del repertorio di Arisa, legato a temi di vulnerabilità emotiva e riflessione interiore, spesso evocati nelle sue apparizioni pubbliche.

Da quali fonti è stata rielaborata la notizia su Arisa a Canzonissima?

La notizia è stata elaborata partendo congiuntamente da contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati editorialmente dalla nostra Redazione.