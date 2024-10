Appuntamenti imperdibili a Lucca Comics & Games: Giappone e Corea del Sud

Ecco i titoli delle sezioni in italiano:

Ospiti speciali di One Piece e Dragon Ball

Uno degli eventi più attesi di Lucca Comics & Games è senza dubbio quello dedicato al fenomeno culturale di **One Piece**, organizzato da Toei Animation Europe. Questo appuntamento coinvolgerà due figure chiave del mondo dell’animazione: Tatsuya Nagamine, regista degli episodi più recenti della serie, noto anche per il suo lavoro su **Dragon Ball Super: Broly**, e Kenji Yokoyama, una delle menti storiche dietro l’animazione della saga, presente fin dai primi episodi. I fan avranno l’opportunità di incontrarli direttamente e vivere un’esperienza unica.

-62% Amazon.it 19,99€ 52,75€ PRIME PRIME Kensington Tastiera Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Layout Italiano QWERTY, Cavo USB da 1.9 m, Nero, K72357IT Compra ora Amazon.it 27,63€ PRIME PRIME Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout US Internazionale QWERTY, Nero Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 17:37

Per chi desidera approfondire la propria passione per **One Piece**, il Baluardo Santa Maria ospiterà uno stand dedicato dove saranno disponibili prodotti esclusivi, tra cui un originale passaporto personalizzato. I visitatori avranno anche la possibilità di scattarsi un selfie con le statue a grandezza naturale dei personaggi amati Luffy e Zoro.

Uno dei momenti salienti sarà un incontro con Tatsuya Nagamine e una sessione di disegno condotta da Kenji Yokoyama che avrà luogo venerdì 1° novembre al Teatro del Giglio alle 13:00. Nel corso di questo panel, saranno proiettati alcuni episodi speciali di **One Piece**, accompagnati da un videomessaggio esclusivo direttamente da Tokyo, incentrato sul 25° anniversario della serie. L’appuntamento culminerà il 1° novembre alle 17:00 con la visione delle celebrazioni preparate dal team creativo.

Non finisce qui: entrambi gli ospiti saranno presenti anche per una sessione di autografi di shikishi, mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre. Ma Toei non si limita unicamente a **One Piece**; infatti, presenterà anche la producer Aki Murase, che introdurrà la visione di **Wonderful PreCure – The Movie**, con una mostra dedicata alle PreCure che sarà allestita alla Casermetta San Colombano.

-61% Amazon.it 57,30€ 149,90€ PRIME PRIME TCL - Moveaudio S600 Cuffie wireless (cancellazione attiva del rumore, tecnologia ANC, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia con ricarica wireless, IP54,... Compra ora -73% Amazon.it 20,90€ 79,90€ PRIME PRIME TCL Mobile - Moveaudio S200 Cuffie wireless (cancellazione del rumore, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia di ricarica extra sottile, IP54, touch)... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 17:29

Per celebrare il 25° anniversario di **Digimon**, il producer Yu Kaminoki parteciperà all’evento con la presentazione del film **Digimon Adventure: Bokura no Wargame** mercoledì 30 ottobre. Non perdere l’occasione di essere tra i primi a vedere i primi tre episodi di **Dragon Ball Daima**, che verranno proiettati sabato 2 novembre, con una replica domenicale.

Appuntamenti imperdibili per gli amanti del Giappone

Lucca Comics & Games offre un ampio ventaglio di eventi imperdibili per i fan della cultura giapponese. Tra i momenti salienti, spicca il grande evento dedicato a **One Piece**, realizzato da Toei Animation Europe. Qui, i partecipanti potranno incontrare personalmente Tatsuya Nagamine, il regista delle ultime serie dell’amatissima saga, e Kenji Yokoyama, una figura storica nell’animazione di **One Piece**, presente fin dalle origini della serie.

Nel suggestivo contesto del Baluardo Santa Maria, Tatsuya Nagamine e Kenji Yokoyama saranno protagonisti di panel e sessioni di autografi. Inoltre, lo stand di Toei offrirà ai visitatori un’esperienza interattiva con la possibilità di ricevere prodotti personalizzati, come il passaporto ispirato al fantastico mondo di **One Piece**, e di scattare foto con le riproduzioni a grandezza naturale di Luffy e Zoro. Un’attrazione da non perdere, che promette di far vivere ai partecipanti un’immersione totale nella storia di Pirate King.

La giornata di venerdì 1° novembre si preannuncia particolarmente interessante: alle 13:00, al Teatro del Giglio, si svolgerà un incontro con Tatsuya Nagamine, accompagnato da una sessione di disegno tenuta da Kenji Yokoyama. Questo panel includerà la proiezione di episodi speciali di **One Piece**, introdotti direttamente dal regista via videomessaggio, il quale condividerà anche un video esclusivo in occasione del 25° anniversario della serie. Non dimenticate, inoltre, che il 1° novembre alle 17:00 ci sarà la grande celebrazione con la visione di queste esclusive, che renderà omaggio alla storicità e all’affetto che circonda la saga.

In aggiunta, il 30 ottobre e il 31 ottobre, Nagamine e Yokoyama saranno disponibili per sessioni di firme di shikishi, un’opportunità imperdibile per i collezionisti e gli appassionati di arte legata al mondo degli anime. Non solo **One Piece**, però: Toei porterà anche la producer Aki Murase, che introdurrà la visione di **Wonderful PreCure – The Movie**, completata da una mostra dedicata alle famose PreCure, che si terrà alla Casermetta San Colombano.

-62% Amazon.it 19,99€ 52,75€ PRIME PRIME Kensington Tastiera Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Layout Italiano QWERTY, Cavo USB da 1.9 m, Nero, K72357IT Compra ora Amazon.it 27,63€ PRIME PRIME Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout US Internazionale QWERTY, Nero Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 17:37

In un altro evento notevole, celebrando il 25° anniversario di **Digimon**, Yu Kaminoki presenterà il film **Digimon Adventure: Bokura no Wargame** il 30 ottobre, promettendo un’ esperienza nostalgica per i fan della serie. Da non dimenticare nemmeno il debutto dei primi episodi di **Dragon Ball Daima**, che verranno proiettati il 2 novembre, un’occasione preziosa per gli appassionati della celeberrima saga di Dragon Ball.

Ospiti speciali di One Piece e Dragon Ball

Il festival di Lucca Comics & Games si arricchisce di grandi nomi, rendendo l’evento un must per ogni appassionato di anime e manga. In primo piano, l’amatissimo **One Piece**, protagonista di un evento esclusivo organizzato da Toei Animation Europe. Due figure emblematiche saranno presenti: Tatsuya Nagamine, regista delle ultime stagioni della serie, e Kenji Yokoyama, un veterano dell’animazione che ha contribuito a creare l’atmosfera che ha reso **One Piece** un fenomeno culturale globale.

Per i fan desiderosi di interagire con i loro idoli, il Baluardo Santa Maria si trasformerà in un luogo di incontro unico. Qui sarà allestito uno stand di Toei, ricco di gadget esclusivi e attività interattive, tra cui la possibilità di farsi realizzare un passaporto personalizzato ispirato al mondo piratesco di Luffy. Non mancherà la possibilità di scattarsi un selfie con Luffy e Zoro, riprodotti in dimensioni realistiche, offrendo un’occasione imperdibile per immortalare la propria esperienza.

-61% Amazon.it 57,30€ 149,90€ PRIME PRIME TCL - Moveaudio S600 Cuffie wireless (cancellazione attiva del rumore, tecnologia ANC, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia con ricarica wireless, IP54,... Compra ora -73% Amazon.it 20,90€ 79,90€ PRIME PRIME TCL Mobile - Moveaudio S200 Cuffie wireless (cancellazione del rumore, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia di ricarica extra sottile, IP54, touch)... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 17:29

Inoltre, venerdì 1° novembre, il Teatro del Giglio ospiterà un panel molto atteso: Tatsuya Nagamine condurrà un incontro con i fan alle ore 13:00, durante il quale si terrà anche una sessione di disegno a cura di Kenji Yokoyama. L’evento si arricchirà con la proiezione di episodi speciali di **One Piece**, accompagnati da un videomessaggio di Nagamine e un filmato esclusivo in onore del 25° anniversario della serie. La giornata culminerà con una celebrazione che avrà luogo alle 17:00, durante la quale i fan potranno rivivere momenti storici con la visione di episodi iconici.

Le opportunità di incontro non si limitano a questo: ci sarà una sessione di autografi di shikishi, in programma mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, un’autentica chicca per i collezionisti e amanti dell’arte legata al mondo degli anime. Al di là di **One Piece**, il festival ospiterà anche Aki Murase, producer della serie **Wonderful PreCure**, che presenterà il film, il quale sarà accompagnato da una mostra dedicata alle PreCure presso la Casermetta San Colombano.

Il tributo a storiche produzioni anime non finisce qui; per celebrare il 25° anniversario di **Digimon**, il pubblico potrà assistere alla presentazione del film **Digimon Adventure: Bokura no Wargame** il 30 ottobre, un’occasione che si preannuncia carica di nostalgia e emozione. Infine, i fan di **Dragon Ball** non possono assolutamente perdere i primi tre episodi di **Dragon Ball Daima**, che saranno proiettati sabato 2 novembre, con una replica programmata per domenica. Un’opportunità da segnare in agenda per tutti gli aficionado delle serie iconiche del panorama anime!

Eventi dedicati ai manhwa e alla Corea del Sud

Lucca Comics & Games non è solo un palcoscenico per la cultura giapponese, ma si arricchisce di proposte interessanti dedicate alla Corea del Sud, con eventi che celebrano il crescente fenomeno dei manhwa e delle serie televisive che hanno conquistato il pubblico globale. In primo piano c’è l’incontro attesissimo legato alla seconda stagione di **Squid Game**, il successo mondiale di Netflix, che avrà luogo il 31 ottobre alle 18:30 presso il Cinema Moderno. Gli attori protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun, insieme al creatore Hwang Dong-hyuk, condivideranno anticipazioni esclusive e momenti di interazione con il pubblico, promettendo di tenere tutti col fiato sospeso.

-25% Amazon.it 22,34€ 29,99€ PRIME PRIME HP Z3700 Mouse Wireless, Sensore Preciso, Tecnologia LED Blue, 1600 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design... Compra ora -43% Amazon.it 202,00€ 359,90€ HP OfficeJet Pro 9019e 22A59B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Automatico, 22 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 6 Mesi di... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 17:31

Un altro evento chiave è la mostra **Webtoon, la nuova via coreana**, realizzata in collaborazione con Zipaki e diverse case editrici tra cui Panini, J-POP e StarComics. Questo spazio espositivo permetterà di esplorare l’evoluzione e la popolarità dei webtoon, un formato che ha rivoluzionato il modo di fruire il fumetto. Il 2 novembre alle 11:30, la chiesa di San Giovanni ospiterà un incontro tematico con due talentuose autrici: Paskim, famosa per il suo manhwa **Lost in the Cloud**, e Kim Myeong-mi, autrice di **An Hour of Romance**. Quest’ultima è nota anche per il popolare k-drama **Cos’è che non va con la segretaria Kim?**, la cui trasposizione ha riscosso un enorme successo.

Per l’occasione, saranno presentate edizioni variant in tiratura limitata, disponibili solo per il festival. Queste edizioni, vendute in sole duecento copie ciascuna, rappresentano un’opportunità unica per i collezionisti e i fan delle opere coreane. Inoltre, l’evento attirerà appassionati sia di manhwa che di k-drama, offrendo un’insolita combinazione di media che ha saputo attrarre un pubblico crescente e variegato.

Non mancheranno attività pratiche e dimostrazioni, consentendo ai visitatori di immergersi nel mondo dei manhwa e dei webtoon. Le fumettiste inviteranno il pubblico a scoprire il processo creativo che si cela dietro le loro opere, stimolando la curiosità e la passione per un’arte che continua a guadagnare popolarità in tutto il mondo.

In questo modo, il festival non offre solo la possibilità di incontrare i protagonisti e autori che hanno segnato la storia recente della cultura pop, ma si propone anche come un centro di scambio culturale, dove le influenze reciproche tra il Giappone e la Corea del Sud diventano l’oggetto di discussione e celebrazione.

Proiezioni esclusive e panel con autori famosi

Lucca Comics & Games si distingue non solo per gli ospiti di rilievo, ma anche per un programma ricco di proiezioni esclusive e panel che vedranno protagonisti autori di fama internazionale. Tra questi, l’attesa proiezione di **Prophecy**, il film tratto dall’omonimo manga thriller di Tetsuya Tsutsui, sarà un must per gli appassionati. Questa visione si svolgerà domenica 3 novembre alle 11:00 presso il Cinema Astra, un’opportunità unica per immergersi in una delle narrazioni più avvincenti nel panorama del manga contemporaneo, prodotta da Brandon Box, la stessa etichetta che ha dato vita a **Dampyr**.

In un contesto di celebrazione della narrativa visiva, il festival ospiterà anche **Gou Tanabe**, rinomato per le sue straordinarie trasposizioni grafica delle opere di H.P. Lovecraft, una figura che ha saputo coniugare la letteratura horror con il linguaggio fumettistico, attirando lettori di ogni età.

Gli eventi di Lucca Comics & Games non si limiteranno ai nomi affermati, ma includeranno anche autori emergenti di grande talento. Tra questi, **Atsushi Kamijo**, noto per la sua innovativa opera **Mob Hunter**, che ha segnato un’epoca nella storia del manga giapponese. Kamijo, classe 1963, insieme a insigni autori come **Yuto Tsukuda** e **Shun Saeki** di **Food Wars!**, avrà l’opportunità di condividere aneddoti e retroscena sul suo lavoro, offrendo una prospettiva preziosa ai giovani aspiranti mangaka.

Domenica 3 novembre, il pubblico avrà anche la chance di partecipare a un panel con **Akane Torikai**, l’autrice di **Saturn Return**, che discuterà delle sue fonti d’ispirazione e delle sfide affrontate nel creare il proprio racconto. Con la presenza di artisti del calibro di **Miyako Cojima** e **Usamaru Furuya**, l’evento promette di fornire spunti di riflessione sul futuro degli anime e dei manga.

Le proiezioni non si limiteranno ai film già conosciuti, ma includeranno anche alcune anteprime di lavori in fase di sviluppo, offrendo un’idea del processo creativo che si cela dietro le produzioni di oggi. Gli ospiti e i relatori coinvolti saranno a disposizione per interagire con il pubblico, rispondere a domande e condividere la loro esperienza nel mondo dell’animazione e del fumetto.

In questo panorama vibrante, Lucca Comics & Games rappresenta un’occasione imperdibile per i fan di vivere esperienze uniche che celebrano la cultura pop giapponese e coreana, rendendo il festival un luogo di incontro tra passato, presente e futuro nel campo dell’intrattenimento visivo.

Mostre e attività da non perdere a Lucca Comics & Games

Lucca Comics & Games si preannuncia come un festival ricco di mostre e attività imperdibili, perfette per tutti coloro che desiderano immergersi nel mondo dei fumetti, degli anime e delle culture giapponese e coreana. Una delle esposizioni di maggior rilievo è sicuramente quella dedicata a **Webtoon, la nuova via coreana**, frutto di una collaborazione tra Zipaki e alcune delle case editrici più influenti del settore, come Panini, J-POP, StarComics e ReNoir. Questa mostra invita i visitatori a esplorare l’evoluzione dei manhwa e dei webtoon, mettendo in luce come questi formati digitali abbiano rivoluzionato la fruizione del fumetto, guadagnandosi un seguito sempre più vasto a livello internazionale.

La chiesa di San Giovanni diventerà un palcoscenico vibrante per incontri e presentazioni. Il 2 novembre, alle ore 11:30, si terrà un panel con due autrici di talento: Paskim, nota per il suo manhwa **Lost in the Cloud**, e Kim Myeong-mi, che presenterà la sua serie **An Hour of Romance**. Kim è anche l’autrice del celebre webtoon da cui è stato tratto il famoso k-drama **Cos’è che non va con la segretaria Kim?**. Questi incontri saranno l’occasione per discutere le influenze e le dinamiche di questi formati e per aprire a una riflessione sulle potenzialità del fumetto coreano contemporaneo.

Insieme a queste presentazioni, per l’occasione, verranno lanciati edizioni speciali e limitate delle opere di Kim e Paskim, con tirature di sole duecento copie ciascuna. Queste varianti sono un’opportunità imperdibile per i collezionisti e i fan desiderosi di possedere un pezzo unico legato alle loro serie preferite, rendendole facilmente esauribili.

A completare l’offerta della manifestazione, non mancheranno attività pratiche e laboratori. I visitatori potranno partecipare a dimostrazioni creative, dove le autrici sveleranno il processo di creazione dei loro manhwa, consentendo a tutti di scoprire i segreti dell’illustrazione e della narrazione visiva. Sarà una chance unica per interagire, porre domande e ricevere consigli utili direttamente da chi vive questa realtà innovativa e in continua espansione.

Le mostre di Lucca Comics & Games non si limitano, però, ai soli manhwa. Anche per gli appassionati della cultura nipponica, sono previste esposizioni emozionanti. La presenza di opere dedicate a **One Piece** e **Dragon Ball**, insieme ad eventi interattivi, contribuirà a creare un’atmosfera di coinvolgimento totale. Tali mostre offrono una panoramica delle opere che hanno segnato la storia del fumetto e dell’animazione, permettendo ai visitatori di rivivere i momenti salienti e di esplorare il legame profondo che unisce questi mondi.