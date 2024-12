AppleCare+ dopo l’acquisto: possibilità e opportunità da conoscere subito

AppleCare+ diversi mesi dopo l’acquisto: ecco come funziona

Apple offre la possibilità di estendere la copertura di AppleCare+ anche dopo il periodo standard di adesione, che di norma è fissato a 60 giorni dalla data di attivazione di un dispositivo. Tuttavia, ottenere questa garanzia supplementare non è semplice e si presenta come una sorta di opportunità limitata, accessibile solo tramite circostanze fortunate. Secondo informazioni emerse in un documento interno, è possibile acquistare AppleCare+ anche dopo il termine consueto, ma solo se si è effettuata una riparazione del dispositivo durante il primo anno. Questa eventualità rappresenta quindi una seconda chance per coloro che vogliono tutelarsi contro imprevisti e danni.

In effetti, il processo prevede che, qualora un cliente porti il proprio iPhone o Mac in un centro assistenza autorizzato, e questo intervento risulti necessario per malfunzionamenti, in determinate circostanze Apple potrebbe riaprire le porte alla sottoscrizione della polizza AppleCare+. In linea generale, l’adesione tardiva alla copertura è vincolata a tempistiche che oscillano tra una settimana e dieci giorni dalla riparazione. È fondamentale, tuttavia, prestare attenzione alla scadenza e agire tempestivamente, poiché la finestra di opportunità è ristretta e ogni giorno conta.

Questa flessibilità offerta da Apple è vantaggiosa, specialmente considerando che i costi per le riparazioni fuori garanzia possono raggiungere cifre elevate. Sebbene la possibilità di estensione esista, la cautela rimane d’obbligo: non si tratta di una garanzia totale. Vale quindi la pena tenere d’occhio i segnali e, in caso di problemi, non esitare a cercare assistenza autorizzata, che potrebbe aprire nuove strade per la protezione del dispositivo.

La mia esperienza con AppleCare+

Il caso in esame riguarda un MacBook Air M3, acquistato in marzo, inizialmente senza AppleCare+. Quando ho rilevato l’unità a luglio, il periodo per l’adesione alla copertura era già scaduto. Tuttavia, a novembre, un malfunzionamento della tastiera ha fatto emergere la questione. La riparazione è stata eseguita presso un centro assistenza autorizzato Apple a Palermo, dove il tecnico ha dovuto sostituire il top case a causa della gravità del problema. Questo costo, sebbene coperto dalla garanzia legale, avrebbe potuto essere molto elevato in assenza di una copertura, con preventivi a partire da 600 euro.

Alla conclusione del processo di assistenza, ho constatato un messaggio nelle impostazioni del Mac: “Hai ancora 5 giorni per acquistare AppleCare+.” È importante notare che l’acquisto di AppleCare+ non è possibile in tutte le circostanze: nel mio caso, è stata un’opportunità inaspettata. La sensazione di aver ricevuto un avviso del genere mi ha portato a temere che si trattasse di un errore di sistema, il che avrebbe reso questa possibilità quasi unica. Pertanto, ho deciso di affrettarmi a sottoscrivere AppleCare+, temendo in futuro danni a lungo termine ai quali non avrei potuto far fronte.

Non ho informazioni precise su quanto tempo Apple possa concedere per richiedere la copertura in tali situazioni, ma dalla mia esperienza diretta, il termine si aggira attorno ai dieci giorni. È indispensabile restare vigili dopo ogni intervento di assistenza, per non perdere occasioni come questa, importanti per chi si trova nella necessità di proteggere dispositivi costosi e fondamentali per il proprio lavoro. Prepararsi al peggio e considerare opzioni come AppleCare+ può risultare strategico per salvaguardare il proprio investimento.

Come attivare AppleCare+ dopo il periodo standard

Costi e copertura di AppleCare+ per iPhone

AppleCare+ rappresenta un investimento significativo per la protezione dei dispositivi Apple, specialmente per gli iPhone, che sono spesso soggetti a danni accidentali o malfunzionamenti. I costi dell’adesione variano a seconda del modello scelto e delle opzioni incluse. Per i modelli di alta gamma come l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max, il prezzo di AppleCare+ è di 14,99 euro al mese per un anno, o 299 euro per due anni in un’unica soluzione. Modelli più accessibili come l’iPhone 16 e l’iPhone 15 presentano costi inferiori, rispettivamente di 11,49 euro al mese e 229 euro per due anni.

La copertura di AppleCare+ include un numero illimitato di interventi per danni accidentali, anche derivanti da contatti con liquidi, con franchigie che puoi debitare in base alla natura del danno. Per esempio, per il danno allo schermo o al vetro posteriore, la franchigia è fissata a 29 euro, mentre per danni di altro tipo è di 99 euro. Inoltre, AppleCare+ offre assistenza per la batteria, a condizione che questa non conservi più dell’80% della capacità originale durante il periodo di copertura. Anche il servizio sostituzioni express e l’accesso prioritario all’assistenza tecnica Apple completano il pacchetto, rendendolo particolarmente allettante per utenti professionali e privati.

In aggiunta, la polizza prevede la possibilità di richiedere due interventi all’anno per furto o smarrimento del dispositivo, anch’essa soggetta a franchigia di 129 euro. Questa protezione risulta particolarmente utile nel caso in cui il dispositivo venga perso o rubato, contribuendo a mitigare il disagio economico derivante dalla sostituzione. È fondamentale, dunque, valutare con attenzione la scelta di attivare AppleCare+, non solo per il costo ma anche per la copertura offerta, che può rivelarsi decisiva in situazioni impreviste.

Costi e copertura di AppleCare+ per Mac

Analogamente a quanto avviene per gli iPhone, AppleCare+ per Mac offre una gamma di opzioni di copertura pensate per tutelare gli utenti da spese impreviste. Le tariffe di adesione variano con il modello di Mac. Per il MacBook Air M3, ad esempio, il costo è di 79,99 euro per un anno, rinnovabile, oppure 219 euro per tre anni non rinnovabili. Per i modelli MacBook Pro, i prezzi partono da 109,99 euro per un anno e arrivano a 299 euro per tre anni. Modelli come l’iMac e il Mac mini hanno costi inferiori e possono risultare più accessibili.

La copertura di AppleCare+ include un numero illimitato di interventi per danni accidentali, ma con franchigie differenti: per danni allo schermo o al guscio esterno la franchigia è di 99 euro, mentre per danni di altro tipo può arrivare a 259 euro. Un ulteriore vantaggio consiste nell’assistenza per la batteria, che è disponibile qualora la capacità scenda sotto l’80% della capacità originale durante la copertura. Anche per i Mac, gli utenti possono avvalersi dell’assistenza hardware Apple in loco quando si trovano all’estero, garantendo così un supporto continuativo anche in viaggio.

In aggiunta, gli utenti di Mac hanno accesso diretto all’assistenza Apple per l’uso di macOS, garantendo un aiuto rapido e competente per qualsiasi esigenza. Considerando il costo relativamente alto delle riparazioni per i dispositivi Apple, la sottoscrizione ad AppleCare+ si configura come un’opzione strategica e consigliabile, particolarmente per professionisti e creativi che dipendono dal corretto funzionamento dei loro dispositivi per il lavoro quotidiano.

