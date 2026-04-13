Home / APPLE / Apple TV trasforma lo schermo in palcoscenico con un evento gratuito immersivo e sorprendente

Think Apple TV trasforma le serie in esperienza dal vivo a Los Angeles

A Los Angeles, Apple lancia nel 2026 l’iniziativa gratuita Think Apple TV, un evento esperienziale pensato per avvicinare il pubblico alle produzioni originali di Apple TV+. Dal 23 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio, presso il centro commerciale Westfield Century City, i visitatori potranno vivere ambienti immersivi ispirati a serie di punta come The Morning Show, Slow Horses, Foundation e Shrinking, oltre a nuove uscite come Margo’s Got Money Troubles e Pluribus. L’obiettivo è trasformare lo streaming in un contatto fisico ed emotivo con le storie, rafforzando la relazione con i fan e attirando futuri abbonati in un mercato competitivo, sulla scia delle iniziative già sperimentate da Netflix.

In sintesi:

Evento gratuito Think Apple TV al Westfield Century City di Los Angeles.

di Los Angeles. Date: 23-26 aprile e 30 aprile-3 maggio 2026.

Percorso immersivo dedicato a serie di successo e nuove uscite Apple TV+.

Strategia esperienziale per rafforzare il brand e conquistare nuovi abbonati.

Percorso immersivo tra i titoli di punta e le novità Apple TV+

Il concept di Think Apple TV è quello di un itinerario interattivo, dove gli spazi del Westfield Century City vengono trasformati in set ispirati alle principali serie del catalogo. Non semplici pannelli promozionali, ma installazioni che riproducono atmosfere, scenografie e momenti narrativi, invitando il pubblico a diventare parte delle storie.

The Morning Show, con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, offre uno sguardo dietro le quinte di un news show; Slow Horses, con Gary Oldman, porta nel cuore dello spionaggio britannico; Foundation immerge in un universo sci-fi complesso; Shrinking punta sulla commedia umana con Jason Segel e Harrison Ford.

Accanto alle serie affermate, Apple utilizza l’evento per dare visibilità a produzioni in arrivo come Margo’s Got Money Troubles e Pluribus, segnalando una strategia integrata tra marketing sul campo e lancio di nuovi contenuti premium.

Marketing esperienziale e prospettive future per Apple TV+

L’accesso gratuito a Think Apple TV indica una scelta chiara: usare il live experience come porta d’ingresso all’ecosistema Apple TV+, coinvolgendo sia fan consolidati sia curiosi non abbonati. L’ampiezza delle date, distribuite su due weekend, riduce le barriere logistiche e amplia il potenziale bacino di visitatori.

Se l’iniziativa registrerà una forte partecipazione, è plausibile che Apple replichi il format in altri hub strategici, trasformando gli eventi immersivi in un asset stabile a supporto delle sue serie originali, in diretta concorrenza con i format esperienziali di Netflix e di altri player globali dello streaming.

FAQ

Quando si svolge l’evento Think Apple TV a Los Angeles?

Si svolge in due periodi distinti: dal 23 al 26 aprile 2026 e dal 30 aprile al 3 maggio 2026, sempre presso il Westfield Century City.

Dove si trova il Westfield Century City che ospita Think Apple TV?

Il Westfield Century City è un grande centro commerciale situato nel quartiere Century City di Los Angeles, facilmente raggiungibile con auto, taxi e trasporto pubblico.

L’accesso a Think Apple TV è riservato agli abbonati Apple TV+?

No, l’ingresso è dichiaratamente gratuito e aperto a tutti, senza necessità di abbonamento ad Apple TV+. L’evento punta a coinvolgere sia utenti attuali sia potenziali nuovi clienti.

Serve prenotazione per partecipare alle installazioni di Think Apple TV?

In linea di principio l’evento è gratuito e aperto, ma è consigliabile verificare sul sito ufficiale Apple eventuali fasce orarie, registrazioni o limiti di capienza giornalieri.

Quali sono le fonti delle informazioni su Think Apple TV?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.