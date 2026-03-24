Home / APPLE / Apple TV rivoluziona anteprime video in autoplay su iPhone e iPad con nuova esperienza di visione

Autoplay nell’app TV di Apple: come cambiano iPhone, iPad e Mac

Le nuove anteprime video in autoplay stanno progressivamente arrivando in più sezioni dell’app TV di Apple su iPhone, iPad e Mac.

Il cambiamento è già visibile agli utenti con app aggiornata, perché l’attivazione avviene lato server senza download aggiuntivi.

L’aggiornamento, introdotto a marzo 2026, rende la navigazione tra film, serie e canali molto simile a quella di Netflix e Disney+, con video di anteprima che partono automaticamente quando ci si ferma su un titolo.

Apple punta così a rendere l’esperienza di streaming più dinamica e coinvolgente, senza rinunciare al controllo dell’utente, che può comunque disattivare l’autoplay dalle impostazioni.

In sintesi:

Le anteprime video in autoplay vengono estese a più sezioni dell’app TV di Apple.

L’esperienza su iPhone, iPad e Mac diventa più simile a Netflix e Disney+.

L’autoplay può essere disattivato dalle impostazioni per ridurre consumo dati e batteria.

L’attivazione è lato server: basta avere l’app TV aggiornata all’ultima versione.

Dove compaiono le nuove anteprime e come funzionano

Quando l’utente si sofferma su un contenuto nell’app TV, parte automaticamente un breve video di anteprima con scene selezionate di film o serie.

In passato questa funzione era quasi esclusiva della schermata principale; ora viene estesa alle sotto-sezioni dedicate ai singoli canali, alle raccolte tematiche e alle aree curate editorialmente.

Su iPad e Mac, grazie agli schermi più ampi, l’effetto risulta particolarmente immersivo e valorizza trailer e clip promozionali.

Chi utilizza regolarmente l’app noterà una navigazione più “viva”, con riquadri che si animano senza bisogno di tocchi ulteriori.

Strategicamente, Apple riduce la distanza percepita rispetto ai grandi servizi concorrenti, cercando di aumentare il tempo di permanenza in app e la probabilità che l’utente avvii la riproduzione completa dopo aver visto l’anteprima automatica.

Controllo dell’utente e impatto su dati e batteria

Per chi non gradisce i video che partono da soli, l’autoplay delle anteprime nell’app TV può essere disattivato.

È sufficiente aprire le impostazioni dell’app TV e intervenire sull’opzione dedicata alla riproduzione automatica dei contenuti in anteprima.

Questa possibilità è importante soprattutto su iPhone, dove l’avvio continuo di clip può incidere su traffico dati e autonomia della batteria, in particolare in mobilità e su reti mobili limitate.

Apple conferma così un approccio orientato al controllo granulare da parte dell’utente: funzione attiva di default per rendere l’esperienza più moderna, ma con un interruttore chiaro e facilmente raggiungibile per chi preferisce un’interfaccia più statica o deve ottimizzare consumi e prestazioni.

FAQ

Come attivare o disattivare l’autoplay nell’app TV di Apple?

È possibile intervenire dalle impostazioni dell’app TV, disattivando la voce relativa alla riproduzione automatica delle anteprime video nelle sezioni di navigazione.

L’autoplay delle anteprime funziona su tutti i dispositivi Apple?

Sì, la funzione è disponibile su iPhone, iPad e Mac compatibili, purché l’app TV sia aggiornata all’ultima versione distribuita.

L’autoplay nell’app TV consuma più batteria e dati mobili?

Sì, l’avvio automatico di video aumenta consumo energetico e traffico dati, soprattutto su rete mobile; per limitarlo è consigliabile disattivare l’autoplay.

Serve aggiornare il sistema per vedere le nuove anteprime video?

No, le modifiche vengono applicate lato server: è sufficiente avere l’app TV aggiornata e una connessione attiva al momento dell’utilizzo.

Da quali fonti provengono le informazioni su questa novità dell’app TV?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.