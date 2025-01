Apple sviluppa occhiali intelligenti per sfidare i Ray-Ban di Meta e rivoluzionare il mondo della tecnologia portatile

Sviluppo di smart glasses da parte di Apple

Apple sta pianificando di lanciare una versione del suo sistema operativo visionOS, destinato all’Apple Vision Pro, adattata per l’uso con occhiali smart. Secondo le informazioni diffuse da Mark Gurman nella sua newsletter per Bloomberg, l’azienda è impegnata nello sviluppo di un’ampia gamma di prodotti indossabili, con l’intento di realizzare un’alternativa agli occhiali Ray-Ban di Meta.

All’interno della società, si stanno valutando diverse proposte per i nuovi occhiali smart, che spaziano da modelli dotati di ottiche AR avanzate a versioni più semplici, prive di tecnologia di visualizzazione all’avanguardia. Le recenti critiche rivolte all’Apple Vision Pro, definito da alcuni un flop, hanno spinto il team di Apple a riconsiderare la propria strategia nel settore della realtà aumentata.

Il dispositivo, con un prezzo di 3.500 dollari, è stato accusato di essere troppo pesante per un utilizzo prolungato e costoso, limitando così la sua attrattiva a un pubblico di nicchia. Le vendite non hanno eguagliato le aspettative dell’azienda, portando a un calo dell’interesse dopo il lancio. Gurman segnala come il Vision Products Group di Apple stia già voltando pagina, ampliando la sua visione oltre il Vision Pro.

Gurman evidenzia che Apple sta lavorando a un’apposita versione di visionOS, progettata specificamente per occhiali smart, il che segnala un cambiamento significativo nella direzione futura della compagnia nel campo della tecnologia indossabile.

Confronto con le Ray-Ban di Meta

Apple sta attualmente considerando una progettazione di occhiali smart che potrà rivaleggiare con i prodotti di Meta, in particolare i recenti occhiali Ray-Ban. La decisione strategica di Apple di esplorare questo segmento di mercato si basa sull’osservazione delle performanti vendite di Meta, che ha registrato un sorprendente successo con la nuova versione lanciata a settembre 2023.

Le Ray-Ban di Meta hanno catturato l’attenzione del pubblico grazie a funzionalità innovative, tra cui registrazione video in tempo reale, traduzione automatica in live streaming e integrazione con Shazam. Questo mix di tecnologia e stile ha reso gli occhiali di Meta una scelta popolare tra i consumatori, aspetto che Apple intende replicare e migliorare.

Tuttavia, è importante notare che le voci interne suggeriscono un ciclo di sviluppo di almeno tre anni prima dell’effettivo lancio del prodotto da parte di Apple. Ciò implica un’accurata progettazione e un’adeguata raffinazione delle funzionalità per garantire un prodotto competitivo, che possa non solo eguagliare, ma superare le aspettative attuali del mercato.

In tale contesto, è evidente l’intento di Apple di sfruttare la propria expertise nel design e nella tecnologia ad alte prestazioni per sviluppare un dispositivo che si distingua per qualità e innovazione rispetto ai concorrenti.

Iniziative interne e progetti futuri

All’interno della società, Apple ha avviato un’iniziativa nota come “Atlas”, dedicata alla raccolta di feedback da parte dei dipendenti riguardo alle potenzialità di mercato e alle caratteristiche desiderabili da includere negli occhiali smart. Questo progetto rappresenta una fase cruciale nella direzione strategica di Apple, volta a identificare le funzionalità ideali che questi dispositivi indossabili dovrebbero possedere.

Le informazioni raccolte dall’iniziativa “Atlas” mirano a offrire una visione chiara sulle aspettative e le esigenze dei consumatori, assicurando che Apple possa sviluppare un prodotto che risponda in modo efficace alle richieste del mercato. L’obiettivo finale è di integrare tecnologia all’avanguardia e praticità d’uso, facilitando l’adozione dei nuovi occhiali smart da parte degli utenti.

In parallelo, ci sono segnali che Apple stia esplorando l’idea di AirPods con fotocamera integrata, ulteriormente ampliando la sua gamma di tecnologie indossabili. L’intenzione è quella di trasformare un prodotto tradizionalmente audio in un dispositivo capace di catturare immagini dell’ambiente circostante, un passo verso una maggiore interazione tra audio e visuale.

Queste mosse sono indicative di una strategia più ampia di Apple, che si concentra non solo sulla creazione di hardware innovativo, ma anche su come integrare nuove esperienze utente attraverso i propri ecosistemi. La continua ricerca e sviluppo dimostrano l’impegno di Apple nel posizionarsi come leader nel competitivo settore della tecnologia indossabile, avanzando ulteriormente nel suo impegno a rimanere all’avanguardia.