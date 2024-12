Apple svela la tempistica per il rilascio della sua sorprendente prossima aggiornamento iOS secondo le ultime indiscrezioni

Tempistiche di rilascio dell’aggiornamento iOS

Secondo le consuete prassi di comunicazione, l’account anonimo sui social media di riferimento solitamente rivela il numero di build di un nuovo aggiornamento iOS una settimana prima del lancio. Pertanto, un rilascio appare probabile già nella prossima settimana. Tuttavia, data la coincidenza con il periodo festivo, è possibile che il rilascio venga posticipato alla seconda settimana di gennaio, che rappresenta la prima settimana piena del mese. È importante notare che questo aggiornamento sarà di entità minore e risulta fondamentale procedere all’installazione tempestiva per motivi di sicurezza, assicurandosi così di utilizzare sempre la versione più recente del sistema operativo.

Dettagli sull’aggiornamento minor

Questo aggiornamento previsto da Apple si presenta come una soluzione a problemi noti e vulnerabilità del sistema. Sebbene la natura esatta degli aggiornamenti sia ancora incerta, ci si attende che includa correzioni per anomalie che affliggono gli utenti di iPhone. In generale, tali aggiornamenti minori possono rivelarsi essenziali per garantire la sicurezza dei dispositivi, in quanto affrontano vulnerabilità potenzialmente sfruttabili. La decisione di Apple di lanciare un aggiornamento a sorpresa prima della versione più ampia iOS 18.3 suggerisce un impegno a mantenere alta la sicurezza e la stabilità del suo sistema operativo. Gli utenti sono vivamente invitati a installare questo aggiornamento non appena disponibile, poiché rappresenta un’importante precauzione per la loro esperienza mobile.

Come partecipare al programma beta di iOS 18.3

Per entrare nel programma beta di iOS 18.3, gli utenti devono seguire una serie di passaggi accessibili e ben definiti. Innanzitutto, è necessario visitare il sito web dedicato alla beta di Apple all’indirizzo www.beta.apple.com. Dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account Apple, si dovrà fare clic sulla sezione relativa all’iOS 18. Un passaggio fondamentale è autorizzare il proprio dispositivo a ricevere gli aggiornamenti beta. Ciò si può realizzare navigando su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software, dove apparirà l’opzione per attivare gli Aggiornamenti Beta, selezionando l’opzione “iOS 18 Developer Beta”.

È importante notare che, sebbene l’accesso al programma beta sia gratuito e non richieda la registrazione a pagamento come avveniva in passato, gli utenti devono essere consapevoli che le versioni beta non offrono la stessa stabilità delle release definitive. Dopo aver installato la beta, non sarà possibile tornare alla versione stabile senza un ripristino totale del dispositivo, il che comporta la perdita dei dati non salvati. Pertanto, è consigliabile effettuare un backup completo prima di procedere. Gli utenti potranno ritirarsi dal programma beta una volta rilasciata la versione finale di iOS 18.3, prevista per la fine del mese corrente.