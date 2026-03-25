Home / APPLE / Apple prepara iPad tascabile pieghevole e cambia strategia per il futuro di iPhone e tablet

iPhone pieghevole Apple: perché somiglia più a un iPad tascabile

L’inedito iPhone pieghevole di Apple emerge dai primi render come un dispositivo radicalmente diverso dai foldable oggi sul mercato. Non è un semplice smartphone che si piega, ma un ibrido tra telefono e piccolo tablet, con un form factor che richiama da vicino l’iPad mini. Quando? Le indiscrezioni indicano una presentazione non imminente ma in fase avanzata di sviluppo a Cupertino. Dove si colloca? Nel segmento ultra‑premium, con un prezzo verosimilmente superiore agli attuali top di gamma. Perché è rilevante? Perché suggerisce che Apple voglia ripensare l’idea stessa di pieghevole, puntando su produttività, multimedialità e uso quotidiano più vicino a un iPad che a un iPhone tradizionale.

In sintesi:

Form factor più largo e compatto, diverso dai pieghevoli lunghi e stretti della concorrenza.

Display interno da circa 7,8 pollici in 4:3, vicino alle dimensioni di iPad mini.

Esperienza d’uso orientata a multitasking, video e scrittura più comoda.

Prezzo previsto molto elevato e forte dipendenza dall’ottimizzazione delle app.

Form factor, display e uso reale del primo iPhone pieghevole

Dai render trapelati, l’ipotetico iPhone Fold chiuso appare più simile a un taccuino compatto che a un classico smartphone allungato.

Il frontale ospiterebbe un display esterno da circa 5,5 pollici, sufficiente per notifiche, messaggi, chiamate e interazioni rapide.

La vera trasformazione arriva però aprendo il dispositivo, dove prenderebbe posto un pannello interno da circa 7,8 pollici in proporzione 4:3.

Questa diagonale e questo rapporto d’aspetto avvicinano il pieghevole a un iPad mini in miniatura, più che a un iPhone “allungato”.

In termini pratici significa più spazio utile per video, browsing web, lettura di documenti e soprattutto multitasking, con due app affiancate realmente utilizzabili.

La tastiera virtuale avrebbe un layout più comodo e meno invasivo, rendendo naturale scrivere mail lunghe, note o testi professionali.

Esistono però compromessi evidenti: un corpo più largo rende complesso l’uso a una mano da chiuso, e l’ergonomia potrebbe penalizzare chi viene da iPhone compatti.

Inoltre le app dovranno essere ripensate per gestire al meglio il passaggio tra schermo esterno e interno e per sfruttare il formato 4:3, altrimenti l’esperienza rischia di essere discontinua.

Il posizionamento di prezzo, definito dagli analisti come “molto alto”, conferma l’ambizione di Apple di creare un dispositivo 2‑in‑1 da portare sempre con sé, più vicino a un micro‑tablet che a uno smartphone tradizionale.

Come il pieghevole Apple può cambiare il confine tra iPhone e iPad

Se le indiscrezioni fossero confermate, il nuovo pieghevole Apple potrebbe ridefinire i confini tra iPhone e iPad, introducendo una terza categoria ibrida orientata a produttività leggera e intrattenimento avanzato.

Un form factor simile aprirebbe scenari interessanti per lavoro in mobilità, studio e creatività, con un solo dispositivo sempre in tasca.

La vera discriminante sarà l’integrazione software: continuità fra schermo esterno e interno, gestione intelligente delle app e ottimizzazione per il 4:3 determineranno il successo del progetto più del solo hardware.

FAQ

Quando potrebbe arrivare sul mercato il primo iPhone pieghevole Apple?

È plausibile che Apple punti ai prossimi anni, non al 2025, perché l’azienda storicamente lancia pieghevoli solo quando maturi lato hardware e software.

Il formato 4:3 del display interno è davvero un vantaggio pratico?

Sì, il 4:3 offre più area utile per lettura, browsing e multitasking rispetto ai display allungati, risultando più vicino all’esperienza tipica di un iPad.

Il nuovo iPhone pieghevole potrà sostituire un iPad per lavoro e studio?

Parzialmente sì: per appunti, documenti leggeri, mail e navigazione avanzata potrà bastare; per editing intensivo e schermi grandi, l’iPad resterà preferibile.

Quali app trarranno maggior beneficio dal design pieghevole Apple?

Categoricamente produttività, lettura, streaming video e note: sfrutteranno il grande interno per split‑screen, tastiera più ampia e interfacce ridisegnate per il 4:3.

Da quali fonti sono state ricavate e verificate queste informazioni?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.