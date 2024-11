Apple non riesce a eguagliare la crescita dei rivali nel 2024

Crescita del mercato degli smartphone nel 2024

Nel 2024, il mercato degli smartphone ha mostrato un segnale di ripresa dopo un periodo di stagnazione iniziato nel 2020. Secondo i dati forniti dall’IDC (International Data Corporation), l’industria ha registrato una crescita del 6,2%. Questo incremento è stato ampiamente attribuito alla normalizzazione del mercato post-pandemia, con una rinnovata vitalità nei consumi e, in particolare, all’adozione di smartphone economici da parte dei consumatori in regioni a basso reddito. I produttori di dispositivi Android, specialmente quelli cinesi, sono riusciti a catturare una fetta significativa di questo mercato in espansione, contribuendo così a un aumento delle vendite.

Performance di Apple rispetto ai concorrenti

Nel 2024, la performance di Apple si è rivelata nettamente inferiore a quella dei suoi concorrenti. Nonostante il mercato degli smartphone globale registrasse un incremento significativo, con vendite in crescita per le aziende rivali, Apple ha visto le vendite dell’iPhone crescere solo dello 0,4%. Questa cifra è del tutto insufficiente per un colosso del settore. I produttori di smartphone Android, in particolare le aziende cinesi, hanno ottenuto risultati molto più soddisfacenti, approfittando di una linea di prodotti che risponde meglio alle esigenze del mercato attuale e attrae un numero maggiore di consumatori.

La causa principale di questo andamento deludente è da ricercarsi nel lancio dell’iPhone 16, che non ha riscosso il successo atteso e non ha presentato innovazioni sufficienti a catturare l’attenzione del pubblico. Sebbene Apple fosse fiduciosa nelle potenzialità del suo smartphone, i consumatori non hanno trovato i suoi punti di vendita decisivi e stimolanti. Le offerte a basso costo dei concorrenti hanno ulteriormente solleticato un mercato in cerca di valore, lasciando Apple in una posizione di vulnerabilità.

Prospettive future e innovazioni in arrivo

Per il 2025, si preveva una ripresa delle fortune di Apple, grazie a una maggiore enfasi sulle innovazioni legate all’intelligenza artificiale. Nonostante l’AI rappresenti una priorità per i principali produttori telefonici, non è riuscita a generare una domanda sostenuta nel mercato. L’Apple Vision Pro, lanciato a febbraio, ha visto performance al di sotto delle aspettative, costringendo la società a rallentare la produzione e a considerare l’interruzione della linea entro la fine dell’anno.

Apple sta continuando a diversificare le sue offerte con nuovi dispositivi, tra cui un robot progettato per l’iPad e una gamma di dispositivi per la smart home che potenzialmente potrebbero integrarsi con gli altri prodotti Apple. Secondo quanto rivelato da Bloomberg nel rapporto di Mark Gurman, ci sono ambiziosi piani per sviluppare futuri robot umanoidi alimentati da AI. Tuttavia, la realizzazione di tali progetti rimane incerta e suscita interrogativi simili a quelli sollevati riguardo l’atteso Apple Car, lasciando così il mercato in attesa di ulteriori sviluppi.

Mentre la società rivolge lo sguardo verso queste innovazioni, l’attenzione generale rimane sull’iPhone 17 Air, in attesa di vedere se questo nuovo modello avrà il potenziale per stimolare la domanda e migliorare le prestazioni aziendali, anche a fronte di un contesto altamente competitivo. Il futuro di Apple dipenderà dalla capacità dell’azienda di ripensare e rinnovare la sua strategia produttiva per affrontare la crescente aggressività dei concorrenti nel mercato tecnologico.