Antonella Clerici presenta Cena di Natale: scopri gli ospiti e come seguirla

Cena di Natale: dettagli sullo spettacolo natalizio

Il 23 dicembre su Rai1 andrà in onda Cena di Natale, un evento dedicato alla magia delle festività, seguito da un’ampia e calorosa atmosfera natalizia. La conduzione è affidata a Antonella Clerici, che con il suo inconfondibile stile accoglierà gli ospiti in studio, regalando momenti di gioia e convivialità. Il programma promette di regalare ai telespettatori un mix di cucina, musica e storie incantevoli, perfetto per entrare nel clima festivo.

Realizzato dalla Rai Direzione Intrattenimento Day Time, Cena di Natale vanta una scenografia accogliente, creata appositamente per emanare la magia del Natale. Gli spettatori possono aspettarsi una serata ricca di emozioni, all’insegna del divertimento e del calore tipico delle feste. Questo evento non è solo un’opportunità per apprezzare piatti tradizionali, ma anche per celebrare i valori familiari e di amicizia tipici di questo periodo dell’anno, rendendolo imperdibile per chi ama la tradizione natalizia.

Ospiti speciali: chi saranno i protagonisti

Per la Cena di Natale, il cast di ospiti promette di essere assolutamente strepitoso. In studio, sarà presente Stefano De Martino, un volto molto amato dal pubblico italiano, noto per il suo successo con Affari Tuoi, programma che ha raggiunto picchi di ascolti superiori ai 6 milioni. La sua energia e carisma arricchiranno la serata. Non si può dimenticare la presenza di Gianni Morandi, una vera icona della musica italiana, che non mancherà di incantare il pubblico con le sue performance.

In aggiunta, collegamenti unici da Roma includeranno Francesca Fagnani, che porterà la visione del Cardinale Mauro Gambetti direttamente da Piazza San Pietro. Questo incontro avrà un significato particolare, coincidente con eventi religiosi di grande rilevanza. A completare la lista, Alberto Angela narrerà storie affascinanti, tra cui quella del prestigioso presepe napoletano del Settecento.

Ma la serata non finisce qui: l’umorismo sarà garantito da Katia Follesa, mentre i dodici finalisti di The Voice Kids porteranno un’atmosfera di talento vitale. Non mancheranno neanche le esibizioni di Bianca Guaccero, Nek e Paola Iezzi, coinvolgendo il pubblico in un mix di emozioni, musica e risate. Antonella Clerici e lo chef pluripremiato Massimo Bottura guideranno anche i telespettatori tra i piatti tipici della tradizione natalizia, creando un’esperienza culinaria imperdibile.

Quando e dove seguire l’evento

Cena di Natale sarà trasmesso in diretta il 23 dicembre 2024 su Rai1, a partire dalle ore 21:15. Coloro che non possono sintonizzarsi sul canale televisivo avranno l’opportunità di seguire l’evento in streaming tramite RaiPlay, che offre la possibilità di vedere la trasmissione anche on demand. Questa versatile opzione di fruizione assicura che nessun appassionato di eventi natalizi debba perdersi una serata così attesa, ricca di spettacolo e tradizione.

Antonella Clerici, la conduttrice di questo imperdibile spettacolo, ha sempre avuto un legame speciale con il periodo natalizio, come dimostra il suo entusiasmo per i preparativi. “Con Maelle e Vittorio per me è Natale tutti i giorni”, ha dichiarato in passato, sottolineando la magia di questo periodo dell’anno. La scena è quindi pronta per una serata memorabile, che unisce televisione, tradizione culinaria e la splendido calore festivo, rendendo Cena di Natale l’appuntamento da non perdere per tutti i cultori delle celebre festività.