Antitrust indaga supermercati: prezzi alimentari alle stelle, consumatori nel mirino della grande distribuzione

Indagine Antitrust sulla gdo

Antitrust ha avviato un’istruttoria sulla Grande Distribuzione Organizzata per verificare se pratiche commerciali e potere d’acquisto delle catene abbiano contribuito alla corsa dei prezzi alimentari. L’obiettivo è accertare eventuali squilibri lungo la filiera tra produttori, intermediari e supermercati, con particolare attenzione alle dinamiche di contrattazione e ai meccanismi di formazione dei listini.

Secondo le analisi richiamate dall’Autorità, l’aumento dei prezzi del cibo ha superato nettamente l’andamento dell’indice generale, spingendo a indagare sul ruolo dell’anello distributivo. Le catene della GDO possono garantire volumi, pagamenti certi e visibilità ai fornitori, ma questa forza negoziale potrebbe comprimere il potere dei produttori e incidere sul prezzo finale allo scaffale.

L’istruttoria punta a chiarire se sussistano pratiche che alterano la concorrenza o trasferiscono in modo asimmetrico i rincari lungo la catena del valore. In esame anche possibili effetti di concentrazione del mercato e condizioni contrattuali standardizzate che, se sbilanciate, rischiano di influenzare margini, disponibilità dei prodotti e trasparenza dei prezzi per i consumatori.

Scarto dei prezzi tra alimentari e altri beni

Negli ultimi quattro anni i listini dei generi alimentari sono cresciuti di circa il 24,9%, contro il 17,3% dell’indice dei prezzi al consumo complessivo, segnando uno scarto di quasi otto punti percentuali. Questo divario indica una dinamica inflattiva più intensa sul cibo rispetto agli altri beni, con effetti immediati sul potere d’acquisto delle famiglie.

La difformità non si spiega solo con i rincari energetici o logistici: la salita dei prezzi alimentari ha mostrato persistenza e ampiezza superiori, suggerendo fattori specifici di filiera. Tale anomalia solleva interrogativi sulla trasmissione dei costi lungo la catena e sui tempi di adeguamento dei listini.

L’evoluzione evidenzia una maggiore rigidità al ribasso dei prezzi del comparto alimentare rispetto ad altri consumi non alimentari, con possibili effetti di trascinamento su beni essenziali. Il risultato è una spesa quotidiana più onerosa e un impatto regressivo sui bilanci dei nuclei a reddito medio-basso.

Margini dei produttori e impatto sui consumatori

I produttori agricoli denunciano margini compressi nonostante il forte aumento dei prezzi allo scaffale, segnale di una trasmissione dei costi squilibrata lungo la filiera. La maggiore forza contrattuale della GDO può incidere sulla ripartizione del valore, lasciando ai fornitori incrementi insufficienti a coprire rincari di input, logistica ed energia.

Questa asimmetria spiega perché il “carrello” pesi di più senza riflettersi in redditività adeguata nelle aziende agricole, con rischi per investimenti, occupazione e continuità delle forniture. La pressione sui listini finali, inoltre, amplifica l’erosione del potere d’acquisto, soprattutto per i nuclei più fragili che destinano una quota maggiore del reddito ai beni essenziali.

La catena del valore alimentare mostra così un possibile scollamento tra prezzi pagati dai consumatori e compensi percepiti dai produttori, che alimenta tensioni sociali e incentiva il ricorso a canali alternativi come mercati contadini e gruppi d’acquisto. La verifica dell’Antitrust punta a chiarire se pratiche o condizioni standardizzate abbiano favorito un trasferimento dei rincari verso valle, limitando la concorrenza effettiva e la trasparenza dei prezzi.

