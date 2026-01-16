Annabella Martinelli, autopsia decisiva: il dettaglio che può ribaltare l’indagine e svelare la verità

Aggiornamenti sull’autopsia

Martedì è prevista l’autopsia presso il laboratorio dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Padova sul corpo di Annabella Martinelli, 22 anni. L’atto peritale, disposto dal sostituto procuratore Martina Varagnolo, mira a chiarire la dinamica del decesso e a verificare eventuali elementi incompatibili con l’ipotesi suicidaria.

Secondo fonti investigative, al momento non emergono indicazioni che orientino verso cause diverse dal suicidio, ma l’accertamento autoptico resta decisivo per escludere scenari alternativi con valore probatorio. L’esame comprenderà valutazioni tanatologiche, istologiche e tossicologiche mirate a definire tempi, modalità e possibili fattori concorrenti.

Al termine delle analisi e dei necessari prelievi, la salma sarà messa a disposizione dei familiari per le esequie. La restituzione avverrà solo dopo la formalizzazione dei risultati preliminari utili all’indagine, con tempi dettati dalle procedure dell’autorità giudiziaria.

Indagini e primi riscontri

Le verifiche sul caso di Annabella Martinelli sono coordinate dal sostituto procuratore Martina Varagnolo, titolare del fascicolo. Le informazioni raccolte indicano come prevalente la pista del suicidio, in attesa degli esiti medico-legali.

Il corpo è stato rinvenuto a Teolo, nell’area dei Colli Euganei, non distante dal punto in cui era stata recuperata la bicicletta. Negli effetti personali sarebbero stati trovati biglietti di addio, elemento considerato coerente con la ricostruzione investigativa.

Gli accertamenti della Scientifica si concentrano su rilievi fotografici, tracciamento dei movimenti e confronto tra orari, meteo e segnalazioni. La Procura attende i primi esiti tossicologici e istologici per blindare il quadro indiziario, escludendo interferenze di terzi.

Non risultano, allo stato, evidenze di colluttazioni o segni incompatibili con un gesto autolesivo. Gli inquirenti ritengono l’autopsia essenziale per verificare eventuali fattori concomitanti e definire con precisione la finestra temporale del decesso.

Prossimi passi e tempi familiari

Concluse le operazioni autoptiche e fissati i primi esiti preliminari, la salma di Annabella Martinelli verrà formalmente restituita ai familiari su disposizione della Procura di Padova. La tempistica dipende dalla chiusura dei verbali medico-legali e dall’acquisizione dei campioni necessari alle analisi di laboratorio.

Solo dopo il nulla osta, la famiglia potrà programmare le esequie, definendo luogo e data in accordo con il Comune e l’autorità ecclesiastica o laica, secondo le scelte dei congiunti. Le agenzie funebri sono state preallertate per garantire tempi celeri, compatibilmente con gli adempimenti giudiziari.

Gli uffici competenti provvederanno all’aggiornamento degli atti di stato civile e al rilascio dei documenti per la sepoltura o eventuale cremazione. La Procura continuerà a monitorare gli esiti istologici e tossicologici, che potrebbero richiedere ulteriori giorni, senza incidere sul rilascio del corpo salvo nuove emergenze istruttorie.

