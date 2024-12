Angelo Madonia svela la verità sul suo licenziamento da Ballando con le stelle

Angelo Madonia racconta la verità sul suo addio a Ballando con le stelle

Angelo Madonia ha finalmente deciso di affrontare la questione del suo allontanamento da Ballando con le Stelle, condividendo la sua versione dei fatti nel programma Domenica In con l’host Mara Venier. Il maestro, noto per la sua collaborazione con l’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini, ha respinto le affermazioni fatte da Selvaggia Lucarelli riguardo a un presunto disguido causato dalla sua relazione con Sonia Bruganelli. «Non ero distratto da Sonia Bruganelli, né dalla nostra storia. Sono andato via avendo tutti 10 dalla giuria, ero totalmente concentrato», ha dichiarato Madonia con fermezza.

Il dancer ha chiarito che la sua uscita non è stata legata a una mancanza di impegno professionale, bensì a divergenze con le direttive della giuria. «Sono stato licenziato perché mi sono comportato in maniera non in linea con la giuria, ma ho precisato che dopo nove settimane avrei voluto che si parlasse del sacrificio di Federica Pellegrini», ha spiegato, sottolineando la sua dedizione alla partner e l’importanza di concentrarsi sul ballo piuttosto che su argomenti personali che avrebbero potuto distogliere l’attenzione.

Madonia ha espresso il proprio dispiacere per non aver potuto competere nella finale, affermando che non c’era stata alcuna comunicazione adeguata riguardo al suo licenziamento, il quale è stato notificato tramite un comunicato di Rai. Si è detto dispiaciuto che nessuno abbia cercato di capire come si sentisse in un momento tanto delicato della sua carriera. La sua exit, dunque, non è solo una questione di conflitto ma rispecchia un suo codice personale di rispetto, sia verso se stesso che verso la professione che rappresenta.

La sua relazione con Sonia Bruganelli e il licenziamento

Angelo Madonia ha affrontato in modo netto le voci riguardanti la sua relazione con Sonia Bruganelli, ribadendo con forza che non ha mai influito sul suo operato nel programma Ballando con le Stelle. «Non ero distratto da Sonia, né dal nostro legame. La mia concentrazione era esclusivamente rivolta allo spettacolo», ha dichiarato durante l’intervento a Domenica In. La sua risposta è stata chiara e priva di ambiguità, smontando le insinuazioni che potessero legare la sua performance alla relazione personale.

Il maestro ha rivelato di essere stato licenziato in un modo che ha definito sorprendente, ovvero tramite un comunicato ufficiale della Rai. Questo metodo di comunicazione gli è sembrato non solo inusuale, ma anche poco rispettoso nei confronti di un professionista con una carriera consolidata. Inoltre, ha chiarito che non si è mai verificato un conflitto diretto con la giuria, ma piuttosto una divergenza di vedute su come gestire il percorso di danza. «Dopo nove settimane, desideravo fosse evidenziato il sacrificio di Federica Pellegrini», ha insistito Madonia, portando alla luce l’attenzione che avrebbe voluto porre sull’atleta e il lavoro di squadra piuttosto che sugli aspetti privati. La sua posizione professionale è sempre stata in prima linea, e ogni accusa di distrazione è stata prontamente respinta.

Angelo Madonia ha espresso un certo risentimento per la mancanza di dialogo riguardo alla sua situazione, sottolineando che nessuno ha cercato di capire il suo stato d’animo in un momento così critico. Il suo licenziamento, pertanto, non è solo una questione di opportunità perse, ma evidenzia anche una mancanza di rispetto nei confronti di un professionista che ha dedicato la sua vita a questo campo, e che si sarebbe aspettato un trattamento differente in un momento tanto delicato della sua carriera.

Riflessioni sulla finale e sul futuro professionale

Angelo Madonia non nasconde la sua delusione per non aver potuto competere nella finale di Ballando con le Stelle. Durante la trasmissione di Domenica In, ha espresso il rammarico di essere stato escluso da un momento cruciale della competizione, affermando di essere stato completamente concentrato sul suo lavoro fino a quel punto. «Ho fatto il tifo per Federica Pellegrini fino alla finale», ha detto, dimostrando di avere un forte attaccamento al suo percorso con l’ex nuotatrice e ammettendo che con lei aveva costruito un legame professionale solido e fruttuoso.

In merito alla finale, Madonia ha chiarito che, sebbene la sua partner si sia classificata al secondo posto, c’è una chiara distinzione tra il lavoro effettuato nelle precedenti settimane e l’andamento finale: «La classifica totale di tutti i punteggi portava Federica e il suo attuale partner, Pasquale, a essere terzi. Se sono avanzati, è stato grazie ai punti cumulati con me prima», ha sottolineato, evidenziando l’importanza del suo operato nel corso del programma. Il riconoscimento del valore del proprio contributo è un aspetto fondamentale per Madonia, che sente di aver dato il massimo e di voler essere apprezzato per le proprie capacità.

Riguardo al futuro, Madonia ha confessato che, a prescindere dall’epilogo di questa edizione, il suo obiettivo era quello di chiudere un ciclo personale professionale a 40 anni. «Quest’anno avrebbe rappresentato la mia ultima partecipazione a Ballando con le Stelle». La sua decisione di abbandonare il programma non è legata solo al fattore di licenziamento, ma anche a una riflessione personale sul rispetto e sulla dignità professionale. «Sono contento perché ho portato rispetto a me stesso come uomo e anche come professionista», ha concluso, ribadendo l’importanza di preservare la propria integrità in un ambiente così competitivo e spesso intriso di tensioni. Madonia, quindi, si prepara a guardare avanti, consapevole dell’impatto che la sua carriera e le sue scelte avranno nel settore.