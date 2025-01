Angelina Jolie guadagna 80 milioni di dollari dopo il divorzio da Brad Pitt

Ritorno economico di Angelina Jolie post-divorzio

Il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt ha segnato un importante cambiamento nella situazione finanziaria della famosa attrice. Dopo un conflitto legale durato otto anni, ora si stima che Jolie possa ricevere una somma di circa 80 milioni di dollari in seguito alla separazione. Questo importo riporta l’attenzione sui notevoli risultati finanziari di Jolie, che ha accumulato un patrimonio significativo durante la sua carriera cinematografica.

Il divorzio, iniziato ufficialmente nel 2016, ha visto la Jolie mantenere un focus sulla sua carriera e sull’educazione dei figli, mentre parallelamente affrontava una complessa battaglia legale. La vantaggiosa posizione economica di Jolie è anche frutto di progetti di successo e guadagni considerevoli, che le permettono di contrastare i record di incassi alla pari di Pitt, con i suoi guadagni che variano tra i 20 e i 35 milioni di dollari a film.

Nonostante ci siano ancora contenziosi aperti, soprattutto riguardanti la proprietà condivisa di Chateau Miraval, queste cifre suggeriscono che la Jolie abbia messo in atto una strategia efficace per capitalizzare le sue risorse. Le vendite di alcuni beni preziosi, inclusa un’opera di Winston Churchill, testimoniano la sua capacità di sfruttare opportunità finanziarie anche al di fuori del settore cinematografico.

Questa nuova fase della vita di Angelina Jolie segna un trionfo personale sotto il profilo economico, dimostrando una volta di più la sua resilienza e tenacia nel superare le avversità, sia professionali che personali.

Dettagli finanziari della separazione

La separazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt non è soltanto una questione di emozioni e relazioni personali, ma presenta anche intricati dettagli finanziari che meritano attenzione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, si stima che l’attrice potrebbe ottenere fino a 80 milioni di dollari come risultato della controversia legale con il suo ex marito. Questo importo, sebbene significativo, è solo una parte di un patrimonio molto più vasto, gestito attraverso una serie di investimenti e vendite strategiche.

Un aspetto importante della separazione è il complesso accordo finanziario stipulato dai due ex coniugi. Prima di pronunciare il loro “sì” nel 2014, Jolie e Pitt avevano convenuto di mantenere separati i rispettivi beni personali e di dividere equamente ciò che avrebbero accumulato insieme nel corso del matrimonio. Tuttavia, la realtà del divorzio è stata più intricata, complice anche il prestito di 8 milioni di dollari che Pitt ha concesso a Jolie nel 2018, e che ha facilitato l’acquisto della villa di Los Angeles dove attualmente vive con i loro figli.

Inoltre, è emerso che durante gli anni di separazione, Pitt ha coperto vari costi, incluse le bollette e le spese per i figli, per un totale di oltre 1,3 milioni di dollari. Questi fattori aggiungono un ulteriore strato al quadro finanziario, con un patrimonio netto di Pitt stimato a 400 milioni di dollari, una somma che include guadagni cinematici, sponsorizzazioni e investimenti immobiliari.

Ma le complicazioni non terminano qui; la battaglia legale per la proprietà di Chateau Miraval, un bene condiviso di grande valore, è ancora in corso. La questione non solo coinvolge premi e risorse economiche, ma ha anche pesato significativamente sulle vite personali di entrambe le parti, evidenziando le complessità delle separazioni tra celebrità.

Impatto sulla famiglia e custodia dei figli

La separazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt ha avuto ripercussioni significative non solo a livello economico, ma anche sul piano familiare. Con il matrimonio che si è concluso ufficialmente nel 2016, la custodia dei sei figli della coppia è diventata un tema centrale nel lungo processo di divorzio. Angelina ha ottenuto la custodia principale, mentre Brad ha diritto a visite, ma il rapporto tra i bambini e il padre è stato complicato nel corso degli anni.

Fonti vicine alla famiglia indicano che i figli maggiori hanno limitato i contatti con il padre, mostrando una preferenza per rimanere più vicini alla madre. Questo aspetto della custodia non è solo una questione di preferenze personali, ma riflette l’ampia dinamica familiare che si è sviluppata nel contesto di una separazione prolungata e tumultuosa. I documenti del tribunale del 2018 rivelano che Brad Pitt ha versato circa 9 milioni di dollari per il mantenimento dei figli, ma il legame tra i ragazzi e il padre sembrerebbe essersi indebolito nel tempo, a tal punto che alcuni di loro hanno deciso di adottare esclusivamente il cognome della madre.

Le testimonianze di Angelina indicano che la sua priorità è sempre stata quella di garantire un ambiente sereno e stabile per i suoi figli. Ha dichiarato che dopo la separazione, si è concentrata sulla cura e il benessere della famiglia, tentando di allontanare i figli dalle controversie legali. Tuttavia, il trauma del divorzio e i suoi risvolti legali hanno pesato sulle dinamiche familiari, contribuendo a una crescente distanza tra i bambini e il padre.

È evidente che gli strascichi emotivi di questo divorzio non hanno solo influenzato le finanze personali di Angelina, ma hanno anche segnato indelebilmente la vita dei bambini, costringendoli a navigare in un contesto complesso e delicato, dove il passato e le tensioni familiari continuano a rivestire un ruolo predominante.