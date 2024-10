Anes B2B Marketing Conference 2024: l’evento di riferimento per il futuro del marketing

B2B Marketing Conference 2024: l’evento di riferimento per il futuro del marketing B2B

La B2B Marketing Conference 2024, giunta alla sua sesta edizione e tenutasi il 16 ottobre, si è confermata come uno degli eventi cardine per il settore del marketing business-to-business (B2B). Con quasi 500 partecipanti, tra aziende e professionisti del settore, l’evento ha rappresentato una straordinaria occasione di networking, aggiornamento e confronto, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Michele Ficara Manganelli Direttore di Assodigitale.it Finalista al premio Anes B2B Assolombarda – Anes

Sin dalla sua prima edizione, la B2B Marketing Conference ha saputo attrarre un pubblico qualificato, ma quest’anno è stato evidente che l’evento ha raggiunto una nuova maturità. L’edizione del 2024 ha saputo distinguersi non solo per l’elevata qualità dei contenuti, ma anche per l’energia e l’entusiasmo palpabili tra i partecipanti, segno di un settore che guarda con ottimismo e determinazione al futuro.

Un punto di riferimento imprescindibile per la community del B2B

La sesta edizione della B2B Marketing Conference ha riconfermato il proprio ruolo centrale come evento di riferimento per la community del B2B. L’evento, che si è svolto presso il prestigioso Auditorium Giò Ponti di Assolombarda, ha visto una partecipazione straordinaria: quasi 500 persone tra direttori marketing, imprenditori, CEO, startupper e innovatori si sono incontrati per condividere idee, progetti e spunti di riflessione.

Le presenze qualificate e l’alto livello dei contenuti hanno confermato il successo di questa iniziativa, che ha ormai assunto il ruolo di vero e proprio appuntamento annuale per chi opera nel mondo del marketing B2B.

L’entusiasmo e il coinvolgimento erano tangibili, con i partecipanti che hanno approfittato di ogni momento per fare networking e confrontarsi su sfide comuni, soluzioni innovative e strategie future.

Un palco di contenuti di alto livello

Il cuore della conferenza è stato, come sempre, la qualità e la varietà degli interventi. Autorevoli speaker provenienti da settori diversi hanno contribuito con interventi che hanno offerto ai partecipanti una visione completa e approfondita su molte delle tematiche che stanno ridefinendo il marketing B2B.

I partecipanti hanno potuto apprendere dagli interventi esclusivi dei relatori, che hanno presentato dati di mercato, analisi, casi studio e progetti innovativi.

Tra i temi emersi, spiccano l’importanza della digital transformation, la crescente rilevanza dell’intelligenza artificiale e della marketing automation, nonché l’esigenza di un approccio sempre più orientato alla sostenibilità.

Grazie a questi contributi, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di riflettere su come applicare queste conoscenze alle loro realtà aziendali, con l’obiettivo di migliorare le performance e affrontare le sfide future con una maggiore consapevolezza.

La forza del networking e della condivisione

Oltre agli interventi, ciò che ha reso unica la B2B Marketing Conference 2024 è stata la straordinaria opportunità di networking che l’evento ha offerto. Non solo durante la conferenza, ma anche attraverso i numerosi momenti di confronto informale, i partecipanti hanno potuto ampliare la propria rete di contatti e stringere relazioni strategiche con colleghi e partner del settore.

Un elemento distintivo di questa edizione è stato il ruolo cruciale dei social media. Migliaia di condivisioni sui canali social hanno testimoniato l’impatto e il coinvolgimento generato dall’evento, rendendo la B2B Marketing Conference una vera e propria piattaforma di incontro e interazione, anche digitale. Questo ha permesso all’evento di continuare a vivere e a far discutere anche dopo la sua conclusione, contribuendo a creare una community sempre più attiva e interconnessa.

B2Best Awards 2024: l’eccellenza del B2B premiata

La giornata si è conclusa con un momento celebrativo di grande rilevanza: la premiazione dei B2Best Awards 2024. L’Auditorium di Assolombarda ha ospitato l’evento di premiazione che ha visto salire sul palco le eccellenze del mercato B2B. Le aziende che si sono distinte per l’innovazione e la capacità di implementare strategie di successo nel B2B sono state premiate in diverse categorie, mettendo in luce come il settore stia evolvendo e come alcune realtà siano riuscite a trasformare le sfide in opportunità.

I vincitori e i finalisti dei B2Best Awards 2024

Nel corso della serata sono stati proclamati i vincitori delle varie categorie. Tra i premiati, per la “Migliore Strategia di Marketing”, si è distinta DD srl con il progetto “La strategia digitale di HYDAC per l’innovazione e la formazione”. Finalisti per la stessa categoria sono stati Bossard Italia e Kbrand.

Per la categoria “Migliore Campagna di Comunicazione Integrata”, il premio è andato a IVAR spa con il progetto “Rilancio prodotti trattamento acque”, con A.I.A.V e Edenred Italia come finalisti.

Il premio per il “Migliore Progetto di Business Intelligence” è stato assegnato ad AMADORI spa per il progetto “Campagna incentive gamma Campese Oro Amadori”. Brianza Plastica e ResMarina si sono qualificati come finalisti in questa categoria.

ITP – Industria Termoplastica Pavese spa ha trionfato nella categoria “Miglior Progetto Sostenibile” con il progetto “Academy 100% Employability per addette alla produzione”. Tra i finalisti in questa categoria, Flaskk srl e Saluber srl hanno ricevuto una menzione speciale.

Infine, nella categoria “Migliore Start Up con Modello di Business Innovativo”, POINT-OUT srl ha conquistato il primo posto con il progetto Point-Out, mentre Assodigitale.it con Michele Ficara Manganelli e Luxochain SA con Davide Baldi hanno ottenuto il riconoscimento come finalisti.

Un evento di successo che guarda al futuro

La B2B Marketing Conference 2024 si è rivelata non solo un successo in termini di partecipazione e contenuti, ma anche un momento di riflessione e ispirazione per l’intero settore. Con una crescente attenzione verso temi come l’innovazione tecnologica e la sostenibilità, l’evento ha tracciato un chiaro percorso per il futuro del marketing B2B.

I partecipanti sono tornati a casa con un prezioso bagaglio di idee, spunti e conoscenze, pronti a implementare le nuove strategie apprese all’interno delle loro aziende. L’evento ha confermato come il B2B non sia solo una nicchia di mercato, ma un ecosistema dinamico e in costante evoluzione, pronto a cogliere le opportunità del futuro.

Appuntamento al prossimo anno

Non resta che attendere con impazienza la prossima edizione della B2B Marketing Conference. L’evento ha saputo raccogliere una community di professionisti motivati, pronti a crescere e a innovare nel settore del marketing B2B.

Appuntamento alla prossima edizione!



E continua a seguire i prossimi aggiornamenti sulla nostra pagina Linkedin, abbiamo ancora tanto da raccontarti di questa giornata speciale!