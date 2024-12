Amici: date e dettagli sull’ultima puntata e la ripresa dopo le festività natalizie

Quando va in onda l’ultima puntata di Amici 2024

Amici di Maria De Filippi 2024

La domenica 22 dicembre 2024 rappresenterà una data significativa per gli appassionati del talent show Amici. In questa giornata andrà in onda l’ultima puntata del pomeridiano, chiudendo ufficialmente la stagione 2024 fino al termine del periodo festivo. I giovani concorrenti saranno protagonisti al centro dello studio, intenti a dimostrare il loro straordinario talento davanti a un severo panel di insegnanti, tra cui Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Deborah Lettieri.

Questa edizione, come di consueto, si ferma per le festività natalizie, offrendo così ai telespettatori un interruzione per godere della programmazione speciale di Mediaset. Il talent show lascerà spazio a film a tema natalizio a partire da lunedì 23 dicembre, come La magia del Natale, Il dono più grande e Un Natale da Corgi. La pausa non riguarderà solamente la puntata pomeridiana della domenica, ma anche i daytime settimanali del programma, normalmente trasmessi dal lunedì al venerdì alle 16.07 su Canale 5.

Gli affezionati seguaci dovranno dunque attendere fino al 2025 per vedere nuovamente i propri beniamini in azione, pronti a sfidarsi per conquistare un posto nel prestigioso Serale.

Stop natalizio del programma

Il talent show Amici prenderà una pausa significativa in occasione delle festività natalizie, con l’ultima puntata del pomeridiano in onda il 22 dicembre 2024. A partire dal successivo 23 dicembre, la programmazione del programma si fermerà completamente, incluso il consueto daytime che intrattiene i fan dal lunedì al venerdì. Durante il periodo di stop, Canale 5 offrirà una serie di film e programmi dedicati al Natale, presentando titoli classici e nuove produzioni pensate per la stagione.

Questa interruzione annuale per le festività offre ai telespettatori un’opportunità di festeggiare con la programmazione speciale di Mediaset, che include pellicole come La magia del Natale, Il dono più grande e Un Natale da Corgi. Il break non è solo una pausa per il pubblico, ma consente anche ai giovani talenti di ricaricare le energie e prepararsi per le sfide che li attendono. Durante questo periodo, il team di insegnanti, composto da figure di spicco come Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, avrà l’opportunità di pianificare le future sfide e i nuovi percorsi per i concorrenti.

Questa pausa di due settimane consente al talent show di rimanere in contatto con le tradizioni legate al Natale, riflettendo su valori come la famiglia e la celebrazione. Con l’ultimo pomeridiano del 2024, i giovani allievi di Amici hanno l’ultima occasione per mettere in mostra il loro talento prima di entrare in un periodo di attesa. I telespettatori, nel frattempo, potranno godere di un intrattenimento diverso fino alla ripresa della programmazione nel nuovo anno.

Quando riprende il programma a gennaio 2025

Il talent show Amici di Maria De Filippi riprenderà la sua regolare programmazione a partire da martedì 7 gennaio 2025, dopo la pausa dedicata alle festività. Durante questo periodo di interruzione, i concorrenti hanno potuto riflettere e prepararsi per le sfide future, essenziali per mantenere alta la competitività in vista del Serale, la fase più attesa del programma.

Al rientro, gli appassionati potranno riunirsi attorno ai teleschermi per seguire nuovamente le avvincenti sfide tra i talentuosi allievi, che si metteranno alla prova in diverse prove artistiche sotto lo sguardo attento dei loro insegnanti e del pubblico da casa. Le puntate del daytime torneranno a essere trasmesse tutti i giorni feriali alle 16.07 su Canale 5, fornendo un aggiornamento costante sui progressi e le dinamiche della classe.

Keep an eye out for the changes and improvements in the competitors as they return from the Christmas break, ready to tutelare il loro posto nel programma. I telespettatori potranno assistere a performance emozionanti e strategiche manovre da parte dei concorrenti, dimostrando la loro determinazione e aspirazione nel mondo dello spettacolo. Lo spirito di competizione sarà palpabile, con l’obiettivo principale di arrivare al Serale, dove le sfide diventano ancora più intense e il talento è messo alla prova in un contesto di prima serata.

Fino alla ripartenza, la nostalgia per l’assenza del programma potrà essere mitigata da altre proposte di intrattenimento presenti nel palinsesto di Mediaset, mentre l’attesa si anima per le nuove avventure e i confronti tra i giovani talenti en plein air.