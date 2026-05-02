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Amici 25 anticipazioni serata: penitenza per Maria De Filippi, cantanti a rischio

Amici 25 anticipazioni serata: penitenza per Maria De Filippi, cantanti a rischio

Amici 25, Serale decisivo con doppia eliminazione e sfide infuocate

Il Serale di Amici 25, in onda questa sera su Canale 5 dagli studi di Roma, entra nella fase più delicata. Due allievi, tra i protagonisti rimasti in gara, saranno eliminati a un passo dalla finale. A decidere i verdetti saranno le sfide tra le squadre dei professori Zerbi-Celentano, Pettinelli-Emanuel Lo e Cuccarini-Peparini, sotto gli occhi della giuria guidata da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. La puntata, registrata e ora pronta alla messa in onda, promette alta tensione nei ballottaggi finali e momenti di puro intrattenimento, tra ospiti musicali e giochi in studio, che potrebbero incidere sulla percezione del pubblico dei talenti ancora in corsa.

In sintesi:

  • Doppia eliminazione al Serale di Amici 25 con tre cantanti a rischio finale.
  • Team Zerbi-Celentano dominante nelle manche tecniche contro gli altri professori.
  • Angie protagonista assoluta nella terza manche, conquista anche Cristiano Malgioglio.
  • Show impreziosito dal gioco di Alessandro Cattelan e dalle performance di Gaia e Sarah Toscano.

Le sfide tra squadre, i rischi eliminazione e lo show in studio

La puntata si apre con lo scontro tra le squadre guidate dai professori. Nella prima manche, il team Zerbi-Celentano impone il proprio peso tecnico contro il gruppo di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, indirizzando la gara su coreografie complesse e interpretazioni vocali più rigorose.

La giuria, con Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario in prima linea, difende le esibizioni più tecniche, mentre le discussioni sui criteri di valutazione animano lo studio.

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Il punto di svolta arriva nella terza manche, quando la squadra Zerbi-Celentano affronta quella di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. La cantante Angie domina la scena con performance di forte impatto che conquistano anche Cristiano Malgioglio, spostando gli equilibri della gara.

Il verdetto porta al ballottaggio tre cantanti della categoria canto: Lorenzo, Riccardo e Gard. Da questo confronto a tre scaturiranno le due eliminazioni definitive, che ridisegneranno le squadre in vista della finalissima. La pressione psicologica sugli allievi aumenta, con il rischio concreto di perdere tasselli chiave delle formazioni di partenza.

Parallelamente alla competizione, lo show mantiene una forte componente di intrattenimento. Alessandro Cattelan torna con il gioco “Password”, coinvolgendo le coppie Marco BocciAmadeus e Giulia MicheliniMaria De Filippi. A spuntarla sono Bocci e Amadeus, costringendo la padrona di casa a una penitenza ironica che alleggerisce la tensione in studio.

La musica live resta centrale: Gaia presenta il nuovo singolo “Bossa Nostra”, mentre Sarah Toscano, vincitrice della passata edizione, propone “Atlantide”, consolidando il legame tra le generazioni di artisti lanciati dal talent.

Impatto sulla finale e prospettive per i protagonisti di Amici 25

La doppia eliminazione a ridosso della finale di Amici 25 ha un peso strategico notevole: le squadre perdono due voci della categoria canto proprio nel momento in cui esposizione televisiva e streaming iniziano a determinare il futuro discografico degli allievi.

Chi uscirà di scena tra Lorenzo, Riccardo e Gard dovrà capitalizzare subito la visibilità ottenuta, puntando su singoli pronti e presenza social strutturata. Per Angie e gli altri protagonisti della puntata, il posizionamento in vista della finale passa anche dalla risposta del pubblico su piattaforme digitali e radio. L’equilibrio tra spettacolo, tecnica e storytelling personale, costruito da Maria De Filippi e dalla sua squadra, continuerà a influenzare non solo l’esito del talent, ma anche l’ingresso dei ragazzi nel mercato musicale professionale.

FAQ

Quando va in onda la puntata con la doppia eliminazione di Amici 25?

La puntata con doppia eliminazione di Amici 25 va in onda questa sera in prima serata su Canale 5.

Chi sono i cantanti a rischio eliminazione nel Serale di Amici 25?

Sono a rischio eliminazione tre cantanti della categoria canto: Lorenzo, Riccardo e Gard, coinvolti nel ballottaggio finale.

Quale squadra domina le manche tecniche al Serale di Amici 25?

La squadra Zerbi-Celentano risulta dominante nelle manche più tecniche, imponendo coreografie complesse e interpretazioni vocali rigorose.

Chi sono gli ospiti musicali della puntata di Amici 25?

Gli ospiti musicali sono Gaia, che presenta “Bossa Nostra”, e Sarah Toscano, che canta il nuovo brano “Atlantide”.

Da dove provengono le informazioni sull’ultima puntata di Amici 25?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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